الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تسعى لإقالة رئيسها بسبب زيارته للأسد
ستراسبورغ (فرنسا) ـ (د ب أ): سعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم الثلاثاء لإقالة رئيسها بيدرو أغرامونت بسبب زيارته للرئيس السوري بشار الأسد في آذار/مارس الماضي.
وجاءت المساعي بعد أن صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي يركز على حقوق الإنسان بشأن تعديل إجراءاتها بما يسمح لها بإقالة رئيسها أو نائبه.
ولم يكن هناك قبل ذلك إجراء يسمح بإقالة أو سحب الثقة من رئيس الجمعية البرلمانية.
وتعرض أغرامونت لانتقادات بسبب زيارة قام بها لسورية في آذار/مارس الماضي التقى خلالها الأسد.
وكانت زيارته قد جاءت بعد أسابيع من توصل لجنة من الأمم المتحدة مكلفة بالتحقيق في الحرب السورية إلى أن نظام الأسد ارتكب عدة جرائم حرب خلال معركة حلب العام الماضي ، من بينها نشر غاز الكلور السام وشن غارات جوية ضد أهداف مدنية.
كما أشار تقرير اللجنة إلى جرائم حرب ارتكبتها قوات المعارضة.
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أنها لم تعد تثق في أغرامونت ، وأنها منعته من القيام بأي زيارات رسمية أو حضور اجتماعات أو إطلاق بيانات عامة على لسان الجمعية البرلمانية .
ولا يعد أغرامونت هو الرئيس العام لمجلس أوروبا حيث يترأسه الأمين العام ثوربيورن ياغلاند.
الاستعمار الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي هو المنتصر في جميع الحالات ..ويعود ذلك الي الجهل وهو يشكل الأرض الخصبه التي يترعرع عليه هذا او ذالك المستعمر …
حيث الانقسامات التي تنتج عن العقم الفكري لهذه الانظمه العربيه التي تدعي مل نظام بانه افضل من الآخر ..وفي الحقيقه علي العكس من ذلك ..حيث تقسيم الوطن الاسلامي والعربي هو من المخططات الاستعماريه ويعود ذلك الي انعدام الفكر الانساني والاسلامي والوطني …
النشاشيبي
كل الوطن العربي مقسم من قبل الدول الاستعماريه كل حسب مصالحه …ًوقوته ..
بينما الوطن العربي لا يملك شيء في تقرير مصيره ..حيث الاستعمار يزرع الفتن والحروب من اجل منافعه الاقتصاديه …وهو الذي يضع لنا الرؤساء وكذلك الانظمه …
وللاسف جهل الشعب ..ليس له الحق في اختيار من يخدمه …او ليس له الحق في قياده السياره ..وهذا دلاله علي عقم الفكر وخاصه أصحاب القاعده التي يدعون بان القياده تمنع المراءه من الإنجاب ًهذا طبعا يخالف كل علم ..ويعود ذلك الي جهل رجال (الدين )..وتدخلهم ..كما انحصار الحكم في نظام معين في قبيله او اسره معينه ..من دلائل انعدام الحس الوطني الانساني ..الذي يعتبر ابناء الوطن لهم نفس الحقوق والواجبات بدون اي جهل او عنصريه …
للاسف يغلب علي الوطن العربي الديانه الاسلاميه ..وغيرها ولكن للاسف لن يكون هناك دين مع الجاهل …حيث الإيمان يتطلب قناعه عقليه لدي الشخص وهذا غير متًوفر ..
ومن قواعد الإيمان حب لاخيك في الانسانيه كما تحب لنفسك وهذا غير متوفر ..فماذا نستطيع ان يتوفر مع الجهل سوي الدمار …
علينا باعده بناء مجتمعاتنا في جميع مناحي الحياه حتي ندرك هدف الحياه وما هو دور الانسان بها ..وحتي نحقق هذا علينا بالتوجه الي العلم الذي يبني المجتمعات ويودي الي رقيها ..والتخلي عن العصبيه القبليه أساس العنصريه العمياء ..التي تدمر المجتمعات . ..حيث مصلحه الوطن يجب أم تفوق اي مصلحه أخري حتي نعيش كرماء شرفاء سعداء …وحق وصوت المًواطن يجب ان يسمع ويحاور …حتي يدرك الصواب من الخطاء ..
وبهذا فليكن شعارنا الانسان هو أغلي ما نملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ علي انفسنا ..فهل من مجيب ؟…
وتعامل الآخرين كما نحب ان تعامل …
النازح سنبقي نازح ما دام مرض الجهل لم نتخلص منه بالعلم ..الذي أساس كل رقي وتقدم وتطور …
ومن لا يحب العلم ..سيبقي ابدي الدهر تحت نعال الجهل والاستعمار معا ..
ومن لا يحب العلم سيبقي في مذله بعيدا عن كرامه العيش ..وكرامه الانسان ان يعيش متفاعل في مجتمعه حتي يترك بصمته الجميله في رقي البشريه .g..فهل من مجيب ؟..AL NASHASHIBI