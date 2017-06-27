مصرع سيدة أصطدمت بـ 22 سيارة في بريطانيا
Jun 27, 2017
لندن ـ في حادث مروع ،لقيت بريطانية مصرعها أن اصطدمت سيارة كانت تستقلها بـ22 سيارة متوقفة في مرآب للسيارات.
حيث انحرفت السيارة ماركة” فوكسهول فيكترا” سوداء اللون عن الطريق الرئيسي واصطدمت بصف من السيارات المنتظرة المعروضة للبيع.
وقُتلت السيدة وهي في الأربعينيات من عمرها في مكان الحادث، بينما تم نقل السائق إلى المستشفى متأثرًا بجروح خطيرة بعد حادث التصادم الذي وقع .
وأغلقت الشرطة الطريق بالقرب من “سانت أوستيل” في المملكة المتحدة لمدة 8 ساعات أثناء فحصهم الضرر الناتج عن الحادث والمتوقع أن يصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات الأسترليني.
نعم حصل هذا في كورنوول ليلاً يوم الأحد الفائت. يبدو لي من المشاهد أن المرأة كانت ثملة أو أنها فعلت ذلك عن عمد والله أعلم!
المرأة لم تكن هي سائقة السيارة إنما كانت بالسيارة وقت الحادث وتوفت أما السائق فاصيب بالحادث ونقل للمستشفى ولاأدري لما
الإدعاء بأنها كانت سكرانة.