مصرع سيدة أصطدمت بـ 22 سيارة في بريطانيا

لندن ـ في حادث مروع ،لقيت بريطانية مصرعها أن اصطدمت سيارة كانت تستقلها بـ22 سيارة متوقفة في مرآب للسيارات.

حيث انحرفت السيارة ماركة” فوكسهول فيكترا” سوداء اللون عن الطريق الرئيسي واصطدمت بصف من السيارات المنتظرة المعروضة للبيع.

وقُتلت السيدة وهي في الأربعينيات من عمرها في مكان الحادث، بينما تم نقل السائق إلى المستشفى متأثرًا بجروح خطيرة بعد حادث التصادم الذي وقع .

وأغلقت الشرطة الطريق بالقرب من “سانت أوستيل” في المملكة المتحدة لمدة 8 ساعات أثناء فحصهم الضرر الناتج عن الحادث والمتوقع أن يصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات الأسترليني.