﻿ثلاث غارات إسرائيلية على مواقع للقسام في غزة ردا على إطلاق صاروخ زعم أن تنظيم «الدولة» وراءه

غزة ـ «القدس العربي» من اشرف الهور: شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، ثلاث غارات استهدفت مواقع مختلفة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة. واستهدفت أحدى الغارات موقع «بدر» شمال مدينة غزة بعدة صواريخ، في حين استهدفت في غارة ثانية أرضا زراعية تقع إلى الشرق من منطقة وادي غزة الواقعة وسط القطاع، بينما استهدفت الغارة الثالثة موقع الشهيد»محمد أبو حرب» في مدينة رفح جنوب القطاع. وأسفرت الغارات عن إصابة شخص بجروح طفيفة جراء تطاير الزجاج المتكسر.

وزعمت إسرائيل أن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق صاروخ من غزة في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، وقع في منطقة «شاعر هنيغيف» في النقب، وانفجرت في المكان من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات او أضرار مادية.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالصواريخ والمدفعية عدداً من الأماكن في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، فجر اليوم أمس، خلفت أضراراً مادية «.

ورغم انه لم يعلن أي تنظيم عسكري في قطاع غزة مسؤوليته عن إطلاق هذا الصاروخ، إلا أن إسرائيل قالت إن تنظيم «أكناف بيت المقدس» وهو تنظيم ينشط في سيناء وتابع لتنظيم داعش يقف وراء العملية.

وحذرت حماس إسرائيل من الاستمرار بسياسة التصعيد هذه، مشددة على أنها تتحمل تبعات سياساتها «غير محسوبة العواقب». وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحافي «إن زعم الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ من غزة وإصدار بيان باسم داعش لتبرير ما جرى من تصعيد واستهداف لمواقع المقاومة، لعبة إسرائيلية خطيرة ومكشوفة».