﻿انتقادات لحملة «مصر 1095» الهادفة لتحسين صورة السيسي

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: انتقد خبراء ومعارضون مصريون، أمس الثلاثاء، الحملة الإعلامية التي أطلقت تحت عنوان «مصر 1095»، معتبرين أنها تمثل دعاية مبكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف لتحسين صورته شعبياً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2018.

وأشاروا إلى أن الحملة «تجاهلت الأزمات التي شهدها عهد السيسي من ارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة الديون الخارجية والداخلية، وقمع الحريات وغيرها من الأزمات».

وأكدوا أن «سياسات السيسي أدت إلى إفقار المصريين».

وانطلقت الحملة قبل أيام مستهدفة مواقع التواصل الاجتماعي والتلفزيون والإذاعة والصحافة، لعرض محطات الثلاث سنوات الماضية من تولي السيسي للرئاسة.

وتناولت الحمــــــلة برنامـــــج «تكافـــــل وكرامة»، الذي تكلف 7 مليارات و465 مليون جنيه، واستفاد منه مليون و513 ألف مواطن، وكذلك ملف الإسكان، حيث جرى بناء 220 ألف وحدة سكنية، وجار بناء 280 ألف وحدة، بتكلفة 72 مليار جنيه.

كما أشارت الحملة إلى القضاء على فيروس «سي»، معلنة الانتهاء من علاج مليون و55 ألف مريض، بتكلفة 3 مليارات جنيه و 167 مليون جنيه، في مارس/ آذار الماضي.