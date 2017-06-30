﻿السعودية احتلت صدارة الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام في 2016

أنقرة – الأناضول: حلّت السعودية في صدارة الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا للنفط الخام خلال العام الماضي، بصادرات بلغت 375 مليون و300 ألف طن، وإنتاج بلغ 585 مليون و700 ألف طن.

جاء ذلك في تقرير صادر عن شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية حول إحصائيات الطاقة في العالم.

وذكر التقرير أن حجم تجارة النفط خلال العام الماضي زاد بنسبة 4% مقارنة بالعام الذي قبله، وبلغ 2 مليار و117 مليون و800 ألف طن.

وأوضح أن صادرات السعودية من النفط الخام خلال العام الماضي زادت 4.5%، وبلغت 375 مليون و300 ألف طن، تلتها روسيا بـ274 مليون طن ثم العراق بـ177 مليون و500 ألف طن.

وجاءت اليابان على رأس قائمة الدول المستوردة للنفط السعودي، بإجمالي واردات بلغت 59 مليون طن، تلتها الولايات المتحدة بـ54 مليون و800 ألف طن، فيما جاءت الصين في المرتبة الثالثة بـ51 مليون طن.

من جهة ثانية، حلّت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المستوردة للنفط خلال العام الماضي، وبلغت وارداتها 393 مليون و300 ألف طن، تلتها الصين بـ382 مليون و600 ألف طن، ثم الهند بـ212 مليون و300 ألف طن. وارتفع حجم إنتاج العالم من النفط الخام خلال العام الماضي، بنسبة 0.5% وبلغ 4 مليارات و380 مليون و400 ألف طن، كما ارتفع الطلب على النفط خلال العام نفسه 1.7% ليبلغ حجمه 4 مليارات و418 مليون و200 ألف طن.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى أيضا في كمية الإنتاج، حيث بلغت 585 مليون و700 ألف طن، تلتها روسيا بـ554 مليون و300 ألف طن، ثم الولايات المتحدة بـ543 مليون طن.

فيما تصدّرت الولايات المتحدة، قائمة الدول الأكثر استهلاكا للنفط، وبلغ خلال العام الماضي 863 مليون و100 ألف طن، تلتها الصين بـ578 مليون و700 ألف طن، ثم الهند بـ212 مليون و700 ألف طن.