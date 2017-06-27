﻿الجزائر: قرار الاتحاد الأوروبي منع التأشيرات عن بعض الدول الافريقية يعقد معادلة الهجرة غير الشرعية

الجزائر – «القدس العربي»: قررت دول الاتحاد الأوروبي منع التأشيرات عن الدول الإفريقية التي لا تتعاون معها بخصوص ترحيل رعاياها الذين دخلوا التراب الأوروبي بطريقة غير شرعية، وهو القرار الذي سيؤدي حتماً إلى تعقيد معادلة الهجرة غير الشرعية، فبعد أن كان هذا النوع من الهجرة يقتصر على الفارين من الجوع والفقر والحروب والنزاعات، سيشمل فئات أخرى، ستضطر إليه، بعد أن أغلقت أمامها أبواب القارة العجوز.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي في وقت تتفاقم فيه مشكلة الهجرة غير الشرعية في الجزائر، خاصة في ظل تزايد أعداد هؤلاء، والفوضى التي يعيشون فيها، فيما تبدو السلطات الجزائرية غير متحكمة في الوضع، فهي تغض الطرف عن هؤلاء المهاجرين لأسباب إنسانية، لكن الاستمرار على هذا النحو غير ممكن، خاصة وأن أصواتا بدأت ترتفع مطالبة بوضع حد لهذه الفوضى.

ويرى الحقوقي مصطفى بوشاشي أن القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي بخصوص رعايا الدول الإفريقية التي لا تتعاون مع سلطات دول الاتحاد فيما يخص ترحيل المهاجرين غير الشرعيين غير مؤسس قانوناً، مؤكداً أن التنقل والسفر حق مكفول في القوانين والمعاهدات الدولية، مع وضع الدول لشروط بخصوص منح التأشيرات، حفاظاً على أمنها.

واعتبر أن القرار الأوروبي بمثابة عملية ابتزاز سياسي للدول الإفريقية، لإجبارها على استقبال المهاجرين غير الشرعيين، وأن القرار سياسي بالدرجة الأولى، وليس له أي أساس قانوني، وأنه ليس بالقرار الحكيم، ولا يأخذ بالاعتبار الحقوق والحريات لطالبي اللجوء أو المقيمين بطريقة غير شرعية فوق أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن دول شمال إفريقيا أضحت منذ سنوات مركز عبور للمهاجرين غير الشرعيين، وبالتالي منع التأشيرات فإن ذلك تكون له انعكاسات على الجزائر، لأن هؤلاء غالباً ما يستقرون في الجزائر عندما يتعذر عليهم السفر إلى أوروبا، معربا عن أمله في أن تتكفل السلطات الجزائرية بهؤلاء، وأن تدرس طلبات اللجوء التي يريد البعض منهم أن يتقدموا به، حتى تتم تسوية وضعيتهم من الناحية القانونية.

جدير بالذكر أن موضوع الهجرة غير الشرعية أثار جدلاً خلال الأيام القليلة الماضية، مع انطلاق حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى طرد وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بدعوى أنهم يشكلون خطراً على الأمن العام، فهم منتشرون في كبرى المدن، وأغلبيتهم يمتهنون الشحاذة كمصدر رزق، ويقيمون في أحياء عشوائية، وهي حملات تم الرد عليها بحملات معاكسة تعتبر أنه من العار المطالبة بطرد هؤلاء المهاجرين، بل من الضروري المطالبة بأن تتكفل بهم السلطات، لأنهم جاءوا إلى الجزائر هرباً من الحروب والنزاعات والمجاعات، وأنه ليس من الإنسانية المطالبة بترحيلهم أو طردهم، فيما وعد وزير الداخلية نور الدين بدوي بأن السلطات ستنظر في قضية هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين قريباً.