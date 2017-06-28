﻿استمرار تسريب أراضي بطريركية الروم في القدس لجهات إسرائيلية

الناصرة – «القدس العربي»: بعد شهور على الكشف عن بيع بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس المحتلة لمدينة قيسارية الأثرية داخل أراضي 48، كشف أمس عن صفقة جديدة لبيع 500 دونم في حي الطالبية بالقرب من حديقة الجرس ومن دير المصلبة (دير الكرج) في الشطر الغربي من القدس المحتلة. وكشف عن الصفقة بعدما توجهت بطريركية الروم الأرثوذوكس للمحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة من أجل الحصول على شهادة بأنها غير مدينة لها بأي مستحقات ضريبية على أراضيها في الحي الفلسطيني المحتل عام 1948. ويستدل من الالتماس المقدم للمحكمة أن بطريركية الروم الأرثوذوكس المكونة قيادتها من رجال دين يونانيين قد أقدمت في أغسطس/ آب 2016 على بيع 500 دونم في الطالبية لمجموعة مستثمرين هويتها غامضة تعرف بـ «نيوت كومميوت هشكعوت» يقودها محام إسرائيلي يدعى نوعم بن دافيد. وجاء الالتماس على خلفية استنكاف بلدية الاحتلال عن إصدار الشهادة المطلوبة للبطريركية.

وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بطريركية الروم الأرثوذوكس ببيع أراض في القدس بدلا من عقود إيجار طويلة الأمد تبلغ قرونا أحيانا. ولا تذكر البطريركية في التماسها قيمة الصفقة. ويبدو أنها والجهة المشترية تحرصان على إبقاء الموضوع طي الكتمان. ومن أجل إقناعها بتسليمها الشهادة المطلوبة قالت بطريركية الروم لبلدية الاحتلال في القدس»هناك جهات في البلاد والعالم، بعضها معاد، سعت ولا تزال لإحباط صفقات من هذا القبيل».

وتتابع البطريركية في رسالتها لبلدية القدس «لذا ومن أجل مصلحة سكان القدس وإسرائيل هناك أهمية كبيرة للمحافظة على أمر الصفقة وتفاصيلها كأمور سرية للغاية».

ومع ذلك كشفت صحيفة «كالكلاست» الاقتصادية الإسرائيلية أمس أن معطيات الضريبة تظهر أنه في يوم توقيع الصفقة المذكورة تم التبليغ رسميا عن بيع واحدة من قسائم الأرض في حي الطالبية بنحو عشرة ملايين دولار. ويضاف هذا المبلغ لـ 20 مليون دولار دفعتها شركة أخرى يقودها المحامي ذاته بن دافيد مقابل الحصول على الحق بجباية رسوم الاستئجار من أصحاب عقارات تقوم على الأرض المؤجرة لـ «صندوق أراضي إسرائيل» من قبل البطريركية مع انتهاء فترة الإيجار.

وكان «صندوق أراضي إسرائيل « قد استأجر الأرض من البطريركية لمدة 100 عام وتنتهي مدة الإيجار في 2050 وعليها تقوم 1500 بيت يسدد أصحابها أجرة سنوية. ولذا فإنه بالإضافة للدلالة التاريخية المترتبة على بيع أراض فلسطينية في الشطر الغربي للقدس المحتلة فإن الصفقة ستؤثر على حياة مئات الأشخاص المقيمين في بيوت على تلك الأرض المؤجرة. يشار الى أن هذه الأراضي كانت تستغل للزراعة في الماضي، وتشكل مصدر دخل للكنيسة، ومع توسع المدينة قامت هذه باستغلال الطلب على الأرض ووقعت في 1952-1950 اتفاقات تأجير لمئة عام لـ «صندوق أراضي إسرائيل وعليها لاحقا بنيت منازل في محيط حي الطالبية علاوة على بناء «متحف إسرائيل» أيضا.

وكان أصحاب هذه المنازل قد استأجروا الأرض التي بنوها عليها من الصندوق المذكور في عقود إيجار ثانوية. وسبق أن قررت محكمة إسرائيلية أن بوسع الكنيسة إخلاء البيوت القائمة على الأراضي المؤجرة، وهذا يؤجج مخاوف السكان اليوم ويؤدي لهبوط في أسعار البيوت بنسبة 30%.

وتساند بلدية الاحتلال السكان الإسرائيليين المقيمين في هذه الأراضي مما يفسر استنكافها عن تزويد الكنيسة بالشهادة المذكورة التي تحتاجها لعقد صفقة إيجار جديدة. ويعتبر الباحث في معهد القدس للدراسات الدكتور إيلي كمحي أن انتقال الأرض من الكنيسة لجهات خاصة يزيد من حالة الغموض والقلق من مستقبل مجهول بالنسبة للسكان لأنه سيكون من حق الشركة الخاصة التصرف بالأرض كما يحلو لها كإخلاء السكان أو مطالبتهم بتسديد رسوم أعلى أو اقتناء البيوت بسعر رخيص جدا لتعود لبيعها بأسعار باهظة مقابل بيعها وتسجيلها بالطابو كملك خاص للمشترين الجدد.

وعقب المهندس الإسرائيلي يهودا غرينفالد عضو قائمة «مقدسيون» الناشطة من أجل الكشف عن صفقات البطريركية بالقول إنه تم بيع السكان كالبقر سويا مع منازلهم. ويتساءل كيف يمكن أن تدار مدينة بمثل هذه الحالة التي تقدم كنائس على بيع قسائم أرض كاملة لجهات خاصة.

من جهتها صادقت بطريركية الروم الأرثوذوكس في القدس المحتلة في رد للصحيفة «كالكلاست» على وجود الصفقة المذكورة. وزعم الناطق بلسانها الأب عيسى مصلح أنه تم توقيعها على خلفية الإهمال والإدارة الفوضوية لموضوع قسائم البناء والمنازل القائمة عليها من قبل «صندوق أراضي إسرائيل». وردا على سؤال «القدس العربي» أمس قال الأب عيسى مصلح إنه لا علم له بالصفقة ولا بالنشر عنه أمس، وما لبث أن قال إن الحديث يدور عن قصة قديمة. ووعد بالرد المكتوب على الصفقة مع الشركة الإسرائيلية لكننا لم نتلق منه الرد بعد.