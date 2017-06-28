﻿إسرائيل تقصف أهدافا للمقاومة وتعيد التوتر لحدود غزة وحماس تحذرها من استغلال «داعش» لتبرير التصعيد

غزة ـ «القدس العربي»: عاد التوتر من جديد إلى حدود قطاع غزة بعد فترة هدوء طويلة، عقب سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف للمقاومة الفلسطينية. وزعم جيش الاحتلال ان الغارات جاءت ردا على سقوط صاروخ على إحدى مناطق النقب الغربي، أطلق من قطاع غزة، وهو ما دفع حركة حماس لتحذير الاحتلال من الاستمرار في هذا التصعيد الخطير، ورفضت المزاعم التي قدمها لتبرير الهجمات، بوقوف تنظيم متشدد في القطاع وراء عملية إطلاق الصاروخ.

وفي ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء، شن طيران الاحتلال عدة غارات استهدفت مواقع عسكرية للمقاومة الفلسطينية. وأغارت طائرات الاحتلال على ثلاثة أهداف متفرقة في قطاع غزة، دون أن تتسبب بوقوع إصابات. واستهدفت إحدى الغارات موقع «بدر» التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس شمال مدينة غزة بعدة صواريخ، في حين استهدفت في غارة ثانية أرضا زراعية تقع إلى الشرق من منطقة وادي غزة الواقعة وسط القطاع. وفي غارة ثالثة استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا عسكريا يقع في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتزامن القصف مع استهداف مواقع الاحتلال المنتشرة على طول الخط الفاصل شرق القطاع بنيران أسلحتها الرشاشة، منازل المواطنين والأراضي الزراعية القريبة من المكان، وسط تحليق مكثف للطائرات الاستطلاعية فوق أجواء القطاع.

وبالرغم من عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو نشطاء المقاومة، إلا أن الغارات أحدثت أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة، كما أحدثت أصوات انفجارات ضخمة هزت معظم مناطق القطاع، وأثارت حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان.

وجاءت سلسلة الغارات، بعدما أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق صاروخ من قطاع غزة، استهدف تجمع بلدات «شاعر هنيغيف» القريب من الحدود الشرقية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنه جرى تشخيص إطلاق صاروخ باتجاه منطقة مفتوحة بتجمع «شاعر هنيغيف» دون وقوع إصابات أو أضرار. وأشار إلى أنه لم تفعل صفارات الإنذار قبيل سقوط الصاروخ، فيما تقوم قوات من الجيش بتمشيط المنطقة لمعرفة المكان الذي سقط فيه.

ولم يعلن أي تنظيم عسكري في قطاع غزة مسؤوليته عن إطلاق هذا الصاروخ، رغم مزاعم إسرائيلية بوقوف تنظيم متشدد في القطاع يطلع على نفسه اسم «أكناف بيت المقدس» وراء العملية.

وجاء التصعيد الجديد والقصف الجوي بعد عملية هدوء طويلة، لم يشهد فيها القطاع عمليات قصف كهذه. وهناك حالة تهدئة لا تزال قائمة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، برعاية مصرية منذ عام 2014، تقوم على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين.

وعقب القصف الإسرائيلي، حذرت حركة حماس الاحتلال من الاستمرار في «التصعيد الخطير» على قطاع غزة، مشددة على أنه يتحمل تبعات سياساته «غير محسوبة العواقب». وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحافي «إن زعم الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ من غزة وإصدار بيان باسم داعش لتبرير ما جرى من تصعيد واستهداف لمواقع المقاومة، لعبة إسرائيلية خطيرة ومكشوفة». وحذر الاحتلال من «التمادي في هذه اللعبة المكشوفة والاستمرار في هذا التصعيد الخطير والقصف أو المساس بأي من أبناء شعبنا». وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي «يتحمل كل تبعات حماقاته وسياساته غير محسوبة العواقب».

وفي سياق متصل كشف النقاب عن قيام جيش الاحتلال بالاستعانة بـ «جدران إسمنتية متنقلة» لحماية قواته والعمال من نيران القناصة خلال عملهم في تشييد «الجدار الإسمنتي» على حدود غزة، للقضاء على «أنفاق المقاومة». وحسب ما نشر موقع «واللا» العبري، فإن عملية الاستعانة بالجدران المتنقلة، جاءت لتأمين أعمال تشييد الجدار وذلك على ضوء وجود مسلحين من حماس على بعد 150 مترًا من الحدود. ويشير إلى أن القوات التي توكل لها مهام أعمال تأمين تشييد الجدار تقوم باتخاذ كل التدابير الأمنية اللازمة، ومن بينها ارتداء الخوذ وواقي الرصاص، خشية من تعرضهم لنيران القناصة من جهة القطاع، خاصة وأن التقرير الإسرائيلي نقل عن مصدر عسكري قوله إن أي حركة قرب الحدود ترفع من حالة التأهب، خاصة وأن العمل على مقربة من الحدود، لا يعد مهمة سهلة، مع انتشار مسلحي حماس الذين كثفوا دورياتهم الراجلة والمحمولة مؤخرا في تلك المناطق، حسب التقرير الإسرائيلي. وأوضح المصدر أن قوات جيشه تستغل عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، لتدمير أبراج ومواقع عسكرية عليها كاميرات مراقبة للحدود.

وسبق أن أعلنت إسرائيل عن خشيتها من اندلاع قتال على حدود القطاع، أثناء عمليات تشييد «الجدار الإسمنتي» الذي أقرت خطته الحكومة في مسعى لتدمير «أنفاق المقاومة». وهذا الجدار يشيد في باطن الأرض ويرتقع عن سطحها بعدة أمتار، ويحتوي على أجهزة استشعار ومراقبة، وهدفه وقف تمدد الأنفاق إلى داخل حدود إسرائيل.