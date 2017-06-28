اذا أصيبت إسرائيل ـ لبنان سيُهدم
صحف عبرية
أصبح تهديد رئيس حزب الله حسن نصر الله لإسرائيل حدثا شهريا. ولا يجب الاستخفاف بقدرة هذه المنظمة، فلديها 120 ألف صاروخ موجهة نحو إسرائيل. والمواصلات الجوية والبرية والمائية لدينا معرضة للخطر، كذلك حقول الغاز والوقود والامونيا في ميناء حيفا قد تشتعل، وطائرات سلاح الجو قد تكون معرضة للصواريخ الإيرانية المتقدمة.
إن نصر الله، رغم كل شيء، استطاع تحطيم رقم قياسي ـ سجل فترة الردع الاطول بين حربين أمام إسرائيل. 11 سنة. نعم انه مرتدع منذ 11 سنة. مرتدع ويهدد. لماذا يهدد؟ الجواب هو الضغط الإيراني الذي يستخدم عليه من جهة، والضغط الإسرائيلي من جهة اخرى.
نصر الله يوجد بين المطرقة والسندان. ضغط إيران المستخدم عليه من اجل الدخول في مواجهة مع إسرائيل يعود باتجاه طهران تحت حجج مختلفة: المشاركة في الحرب السورية والوضع الداخلي في لبنان والحاجة إلى الحصول على السلاح الاستراتيجي والخشية من المجتمع الدولي وغير ذلك.
لكن السندان الإسرائيلي اللبناني لا يقل ضغطا. الرسائل التي تم ارسالها لزعيم الشيعة في لبنان أوضحت له بشكل حاسم أنه إذا قام بأي خطوة عنيفة، فان إسرائيل ستعتبر أن حكومة لبنان هي المسؤولة عن ذلك، الأمر الذي يخيف اللبنانيين.
خلافا لما كان في العام 2006، حيث كان نصر الله رئيس منظمة إرهابية، إلا أنه في هذه المرة هو شريك في الحكومة اللبنانية ولديه وزيران هما حسين الحاج حسن، وزير الصناعة، ومحمد فنيش وزير الرياضة والشباب. وقد طلبت حكومة إسرائيل في حرب لبنان الثانية من الجيش قصف مواقع حزب الله فقط عندما يقوم بقصف إسرائيل، وهذا هو السبب الذي دفع نصر الله إلى التهديد بنقل الحرب إلى داخل إسرائيل، التي ستكون مشغولة برد الهجوم على الشمال.
صحيح أن نصر الله يقوم بتهديد إسرائيل، لكن أذنه تسمع التهديدات ضده. حزب الله مستنزف بعد سقوط 1800 قتيل في صفوفه واصابة 8 آلاف مقاتل في الحرب السورية. ويتم طرح اسئلة كثيرة حول ارسال مقاتلي حزب الله للقتال في العراق وسوريا واليمن. وهناك اصوات تطلب قطع العلاقات مع إيران، وخاصة الولاء الاعمى لرجال الدين في إيران، الذي يسمى لدى الشيعة «ولاة الفقيه».
سكان منطقة صور، قلعة الشيعة في الجنوب، الذين كانوا يسمون انفسهم في السابق جبل النار، وكانوا على استعداد للتضحية بأنفسهم، أصبحوا أكثر انتقادا لنصر الله ومنظمته. وهم الذين يتعرضون للاصابة الاكبر عند نشوب الحرب، توجهوا إلى نصر الله بشكل سري وطلبوا منه التوقف لأنهم يدفعون الثمن الاكبر للحرب التي تبدأ لديهم وتنتهي في بيروت.
لقد مرت 11 سنة ولم يتلاش الردع. لماذا؟ لأن الجميع يعرفون، بما في ذلك نصر الله، أن الانتصار الالهي سيؤدي إلى الحاق الضرر بإسرائيل، لكنه سيهدم لبنان ايضا.
موشيه العاد
إسرائيل اليوم 27/6/2017
صحف عبرية
اذا كان نصر الله وايران اعداء لاسرائيل فعلا يا العاد فلماذا ينتظر كيانكم ولا يستغل فرصة انشغالهم بالحرب في سوريا والتي تمولوا انتم طرفيها؟ وانتم ادرى الناس بخسائر تلك الحرب على ايران ونصر الله وانتم تدعمون كل اطراف الصراع بداية من الحرب العراقية الاولى اي قبل اكثر من 30 عام واخرها ازمة الخليج وحصار قطر
يبدو ان اسراءيل تقوم بالدعاية السياسية لصالح حسن نصرالله ومنظمته، ها هي كالعادة بعد قرف العرب من ثرثرة نصرالله وكشف زيفه تقوم بالتطبيل والتزمير لَهُ ببلاش.
لقد حققت أسرائيل ماقالته غوولدا مائير وهاهم بنوا أسرائيل يحكمون العرب في مصر وسورية وجنوب لبنان
كفانا مسرحيات … إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة
أكثر جهة كانت معنية بتورط حزب الله في لبنان هي اسرائيل ولكي تعمل على تعزيز هذا التدخل كانت تغرر بالحزب وتقول بأن حزب الله يكتسب الخبرة القتالية من هذا التدخل وها هم اليوم يقولون بأن هذا التدخل قد أثر سبلبا على معنويات الحزب وتزداد حدة الأنتقادات من الحاضنة الشعبية له.
اجابة على الاخ عطوة ايليا. اذا رجعت تتبع الاحداث نرى ان اعلان (حزب الله) الدخل في سوريا كان بعد ان قام المبعوث الروسي بقدانوف الى تل ابيب تبعها زيارة الى بيروت قابل فيها حسن نصر الله مما يعني ان تدخل هذا الحزب كان من خلال توافق مع تل ابيب. فالمصلحة الروسية هي المصلحة الصهيونية وكذلك الايرانية. فمصلحة تل ابيب بضرب عدة عصافير بحجر واحد منها بقاء طاغية دمشق على السلطة لانه يخدمها. من ناحيه والاخرى ادخال هذا الحزب في تلك الحرب لانهاكة………ارجوا ان اكون قد ووفقت في اقناعك
ماذا لو بفى حزب الله يتفرج على ما يجري في سوريا ؟ لن يبق شي اسمه لبنان بالتأكيد ولكم في الايزيديين والمسيحيين والاكراد والسنة والشيعة في العراق عبرة
حسن زميحة ( أي زميرة) أصبح كبوق الدراجة كلما احتاجت إيران ان تصرخ و تزمر ضد إسرائيل ضغطت بإصابعها على الجزء الخلفي اللين المليء بالهواء من البوق كي يخرج الصوت الأجش!