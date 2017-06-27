﻿العثماني يتعرض لانتقادات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المواجهات

الرباط – «القدس العربي»: وجد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقادات ساخرة لصمت الدكتور سعد الدين العثماني، ‏رئيس الحكومة المغربية عما حدث في مدينة الحسيمة، الاثنين، أول أيام عيد الفطر من ‏تدخل أمني عنيف في حق المتظاهرين، المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين. ‏

وفيما رفض مصطفى الرميد وزير الدولة (نائب رئيس الحكومة) لحقوق الانسان التعليق على القمع ‏الذي مورس يوم العيد على ساكنة الريف، بات العثماني وحكومته مادة دسمة للسخرية ولجأ بعض ‏رواد الموقع إلى وضع أقفال، وكمامات على فمه، في إشارة إلى تجنبه الحديث عما يقع.‏

‏ ودشن عدد من رواد فيسبوك حملة واسعة تحت عنوان «أين العثماني؟»، في إشارة إلى غيابه عن ‏مسرح الأحداث، واختياره الصمت، فيما أعاد آخرون تداول رسم كاريكاتيري يظهر العثماني، وهو ‏طبيب الامراض النفسية، داخل مصحته النفسية قصد العلاج من «أمراض» حراك الريف، والتشغيل، ‏وغيره.‏ وقال موقع اليوم 24 انه في الوقت الذي أظهرت فيه عدد من الفيديوهات، والصور قيام القوات ‏الأمنية، مساء اول أمس الاثنين، بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب، والركل، واستعمال الغازات ‏المسيلة للدموع، لجأت حكومة العثماني إلى الصمت المطبق، ولم يصدر عنها أي تعليق لحد الساعة.‏