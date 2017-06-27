العثماني يتعرض لانتقادات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المواجهات
الرباط – «القدس العربي»: وجد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقادات ساخرة لصمت الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية عما حدث في مدينة الحسيمة، الاثنين، أول أيام عيد الفطر من تدخل أمني عنيف في حق المتظاهرين، المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين.
وفيما رفض مصطفى الرميد وزير الدولة (نائب رئيس الحكومة) لحقوق الانسان التعليق على القمع الذي مورس يوم العيد على ساكنة الريف، بات العثماني وحكومته مادة دسمة للسخرية ولجأ بعض رواد الموقع إلى وضع أقفال، وكمامات على فمه، في إشارة إلى تجنبه الحديث عما يقع.
ودشن عدد من رواد فيسبوك حملة واسعة تحت عنوان «أين العثماني؟»، في إشارة إلى غيابه عن مسرح الأحداث، واختياره الصمت، فيما أعاد آخرون تداول رسم كاريكاتيري يظهر العثماني، وهو طبيب الامراض النفسية، داخل مصحته النفسية قصد العلاج من «أمراض» حراك الريف، والتشغيل، وغيره. وقال موقع اليوم 24 انه في الوقت الذي أظهرت فيه عدد من الفيديوهات، والصور قيام القوات الأمنية، مساء اول أمس الاثنين، بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب، والركل، واستعمال الغازات المسيلة للدموع، لجأت حكومة العثماني إلى الصمت المطبق، ولم يصدر عنها أي تعليق لحد الساعة.
اولا ما وقع يوم عيد الفطر في مدينة الحسيمة هو مجرد مناوشات بين بعض المحتجين و عددهم لا يتعدى العشرات و بين القوات الامنية التي كانت في حالة الدفاع عن النفس امام عنفهم الواضح من خلال اكوام الحجارة في الطرقات التي كانت مسرحا لاستفزازاتهم لكن الاعلام المعادي لا يتكلم عن اصابة 39 رجل امن و عن تخريبهم لمصلحة المستعجلات في المستشفى الاقليمي و حرقهم لسيارة اسعاف في تلك الاحتجاجات التي تم النفخ فيها و اعطائها اكبر من حجمها و اريد هنا ان اذكر رواد موقع التواصل الاجتماعي الذي يستغل للدعاية المضادة من طرفهم و اشك في مغربيتهم بعد دخول الايادي الخارجية على الخط ان ما وقع للاساتذة المتدربين من تنكيل و عنف من طرف القوات الامنية في جميع المدن المغربية اكبر بكثير من تلك الصورة او صورتين لشخص ينزف دما التي يتم ترويجها لان المسالة لا تتعلق بما يسمى بمطالب اجتماعية التي كانت المدخل فقط للتمويه عن مخطط اكبر لضرب استقرار المغرب و وقف عجلة تطوره فالقوات الامنية لم تتصرف بالعنف و لو استعملت وسائلها الخاصة في المحافظة على النظام و التي تجيزها القوانين لما خرج احد من هؤلاء المراهقين من منازلهم و الذين يتم استغلالهم من طرف الايادي الخفية نظرا لسذاجتهم و براءتهم فالدكتور سعد الدين العثماني هو رئيس الحكومة المغربية و قد تصرف بحكمة و بحيادية خلافا لسلفه السيد بنكيران الذي كان متحمسا و مباركا لاستعمال العنف في حق الاساتذة المتدربين و الذي لم يتعرض للادانة كما يتعرض لها الان السيد العثماني لان القضية مرتبطة باجندات خارجية اكثر منها داخلية و هذا الذي يجب ان يعرفه القراء الكرام.
إن لم تستطع فتح فمك اليوم وقول الحق فالاستقالة أولى لك !
تذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه !
وحسبنا الله ونعم الوكيل !
والله العظيم شيئ مؤسف أن يصل الجهل بالبعض الى هذه الدرجة ، الرجل صرح بأنه مشلول فيما يخص حراك الريف قائلا ،،،ان حكومته عبارة عن لحم بلا عظم ،، أي لا تملك الصلاحيات فماذا عساه أن يقول أكثر من هذا ، كل شيئ في يد الملك حتى تعيين رؤساء العمالات ( الجهات)التي من المفروض أن تكون من اختصاص الداخلية .
كل شيئ يحتكره صاحب الجلالة أمير المؤمنين نصره الله وأطال عمره وعمرعائلته والمقربين منه، مؤخرا تداولت الصحافة المغربية أن الملك غاضب من الحكومة بسبب المشاريع التي أطلقها في الريف والتي لم تنطلق بعد ،حكومة لم يتجاوز عمرها الا شهرين أو أكثر بقليل تثير غضبة الملك الذي أطلق مشروعا منذ أكثر من سنتين لم تنفذه الحكومة الحالية ،غضبة في غير محلها ،لكن لا أحد وجد الشجاعة الكافية في بلد حرية التعبير ليكشف صراحة أن الحكومة غير مسؤولة عن أخطاء أو اهمال السابقين ،نفس الشيئ يتكرر في بلد حرية الاعلام وحرية التعبير ووحرية التظاهر واستقلال القضاء لا أحد قال بأن الصمت ليس صمت العثماني وإنما الملك الذي يعني المخزن وهم يعلمون أن رئيس الحكومة هو عبارة عن ،،خضرة فوق طعام،،،إنه الحاجز النفسي الذي يكبل ألسنة المغاربة فهم يعبرون في سرهم ويحتجون في سرهم ولا يتكلمون الا رمزا..عاش الملك ولا عاش من عداه
أتعجب للمعلم السيد بوشيخي من المغرب حين قال بأن ما جرى مجرد مناوشات بين عشرات من المحتجين و أفراد الأمن. ثم عاد ليقول بأن هؤلاء العشرات أصابوا 39 شرطيا و حطموا قسما من المستشفى. لا بد انهم خارقون. ما رأيك يا سيد بوشيخي لو أرسلنا مئات منهم اكيد سيحررون فلسطين في ساعات. تدليس العياشة لا حدود له. سقط القناع عن القناع.
لقد تحرك قطار الريف ، وسرعته تزداد كلما مر الوقت ولا أحد يستطيع اقافه أو الحد من سرعته قبل وصوله الى المحطة الاخيرة ، وأثناء سيره ستسقط عدة رؤوس من قائمة الفاسدين المفسدين ،كل المحاولات اليوم من طرف المغرب باءت بالفشل بعد تجربة كل وسائل الردع والتخويف والتخوين والانفصال والايادي الخارجية ، وتمثيل المستقبل بالوضع في سوريا والعراق وليبيا في حال استمرار الحراك بنفس السرعة ،لقد لعب المغرب جميع أوراقه وسرعان ما تذبل وتتساقط كأوراق الخريف وآخر ورقة لعبها تم اسقاطها من طرف هولندا بعدما اتهم أحد المعارضين بتهريب المخدرات التي تزرع في المغرب وليس في كولومبيا،لقد فشلت الطرق بما فيه الاختيار بأن تعيش فقيرا ذليلا أو تصبح مثل سوريا او ليبيا … لعبة قديمة لم تعد تنطلى على أحد وان كان ولابد من أحد الأمرين فعلي وعلى أعدائي