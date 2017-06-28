﻿نور الدين البحيري: النهضة التونسية تدفع ثمن دعمها للشاهد في حربه ضد الفساد

تونس – «القدس العربي»: قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» التونسية نور الدين البحيري إن الحركة تدفع ثمن دعمها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في حربه ضد الفساد، منتقداً الحملة التي تتعرض لها من داخل البلاد وخارجها.

وكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»: «كلما تمسكنا في حركة النهضة بالانحياز لشعبنا وثورتنا وامتنا، استهدفتنا قاعة عمليات الفساد والاستبداد داخل البلاد وخارجها في محاولة لتشويهنا والتشويش على مسار الحملة ضد الفساد واستكمال الانتقال الديمقراطي واضعاف مؤسسات الدولة من سكاي نيوز وأخواتها او اللوبانة المعتادة: اغتيال البراهمي وبلعيد والقصور والمصانع والطائرات واليخوت والدبوسي وغيرها مما تعودت عليه البلاد منذ سنوات. حملاتكم لن تزيدنا إلا ثقة في خيارنا وشعبنا. ونحن المنتصرون بإذن الله والقافلة تسير».

وكان سامي الدبّوسي نجل رجل الأعمال السابق الجيلاني الدبوسي أكد مؤخراً أن القضاء الفرنسي سيوجه تهمة «الاحتجاز والتعذيب حتى الموت» لكل من الرئيس السابق المنصف المرزوقي ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، مشيراً إلى أن والده «تم احتجازه من قبل السلطات التونسية (خلال حكم الترويكا) لمدة 30 شهراً دون إصدار بطاقة إيداع بالسجن ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث كان يعاني قصوراً كلوياً ما ترتب عنه تدهور حالته الصحية ووفاته». وأكد البحيري أن تصريحات الدبوسي لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن والده «صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قاضي تحقيق مختص قبل تسلم الترويكا الحكم وتوفي بعد مغادرتها للحكم»، مشيراً إلى أن تصريحات الدبوسي هي جزء من «حملة شعواء تستهدف مؤسسات الدولة في حربها ضد الفساد، كما تستهدف أيضاً حركة النهضة لدعمها الحكومة في هذه الحرب».

وكان رئيس حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي قرر مؤخراً مقاضاة قناة «سكاي نيوز عربية» التي تبث من الإمارات، بعدما بثت تقريراً إخبارياً يتضمن معلومات غير صحيحة تفيد بـ«تورطه» في اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد.