نور الدين البحيري: النهضة التونسية تدفع ثمن دعمها للشاهد في حربه ضد الفساد
تونس – «القدس العربي»: قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة «النهضة» التونسية نور الدين البحيري إن الحركة تدفع ثمن دعمها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في حربه ضد الفساد، منتقداً الحملة التي تتعرض لها من داخل البلاد وخارجها.
وكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»: «كلما تمسكنا في حركة النهضة بالانحياز لشعبنا وثورتنا وامتنا، استهدفتنا قاعة عمليات الفساد والاستبداد داخل البلاد وخارجها في محاولة لتشويهنا والتشويش على مسار الحملة ضد الفساد واستكمال الانتقال الديمقراطي واضعاف مؤسسات الدولة من سكاي نيوز وأخواتها او اللوبانة المعتادة: اغتيال البراهمي وبلعيد والقصور والمصانع والطائرات واليخوت والدبوسي وغيرها مما تعودت عليه البلاد منذ سنوات. حملاتكم لن تزيدنا إلا ثقة في خيارنا وشعبنا. ونحن المنتصرون بإذن الله والقافلة تسير».
وكان سامي الدبّوسي نجل رجل الأعمال السابق الجيلاني الدبوسي أكد مؤخراً أن القضاء الفرنسي سيوجه تهمة «الاحتجاز والتعذيب حتى الموت» لكل من الرئيس السابق المنصف المرزوقي ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، مشيراً إلى أن والده «تم احتجازه من قبل السلطات التونسية (خلال حكم الترويكا) لمدة 30 شهراً دون إصدار بطاقة إيداع بالسجن ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة، حيث كان يعاني قصوراً كلوياً ما ترتب عنه تدهور حالته الصحية ووفاته». وأكد البحيري أن تصريحات الدبوسي لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن والده «صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن من قاضي تحقيق مختص قبل تسلم الترويكا الحكم وتوفي بعد مغادرتها للحكم»، مشيراً إلى أن تصريحات الدبوسي هي جزء من «حملة شعواء تستهدف مؤسسات الدولة في حربها ضد الفساد، كما تستهدف أيضاً حركة النهضة لدعمها الحكومة في هذه الحرب».
وكان رئيس حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي قرر مؤخراً مقاضاة قناة «سكاي نيوز عربية» التي تبث من الإمارات، بعدما بثت تقريراً إخبارياً يتضمن معلومات غير صحيحة تفيد بـ«تورطه» في اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد.
السيد البحيرى يذكرنا بشئ مهم انه و حركته و منذ 7 سنوات لم يحركوا ساكنا امام غول الفساد و الارهاب و التهريب خصوصا انه كان لهم منها ثلاث سنوات حكم مباشر …لكى ياتى فى الأخير السيد الشاهد لكى تكون له الشجاعة الكافية …لك ينطلق فى الحرب الفعلية على الفساد و التهريب بعد ما حقق او هو فى طريقه لتحقيق الانتصار على الارهاب …لنذكر السيد البحيرى انه فى 2011 و 2012 و 2013 الإرهاب و التهريب و الفساد وجد عش يترعرع فيه و ينموا و يتطور …لكى تاتى بعدها حكومات وطنية لمحاربة ثلاثى الخراب …الذى لم يحركوا ساكناً لمحاربته …
السيد الدبوسي وقع تبرائته من طرف القضاء و لم يقع اطلاق سراحه فى عهد الترويكا …و بقى اكثر من سنة معتقل بدون وجه قانونى الى ام مات فى سجنه لانه وقع اطلاق صراحة 4 ايام قبل وفاته لكى يتبرؤا منه بعد ذالك ….لماذا يا سيد البحيرى خصوصاً انك كنت وزير العدل و ما ادراك ؟ هل وقعت مفاوضات معه مثل العديد من رجال الاعمال و لم يخضع لكم …انا اتسائل …؟
السيد جراية …وقع الايقاع به و هو يتآمر مع من …؟ مع على بلحاح ومن هو الارهابي على بالحاج …زعيم الميليشيات الإسلامية فى الغرب الليبي …و المتهم بالمساهمة فى قتل شكرى بالعيد و تسفير المجرمين الى سوريا و تمويل الارهاب فى تونس..و هذا الشخص هو سياسياً قريب لمن ؟…ﻻ اظنه قريب من السيد مرزوق او حمة الهمامى
اعجبنى كلام السيد البحيري نحن قريبين من شعبنا اظنه يقصد شعب النهضة..!!!! تحيا تونس تحيا الجمهورية