﻿السيسي يستبعد قاضي «تيران وصنافير» عن رئاسة مجلس الدولة

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشفت تسريبات بشأن اختيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء الهيئات القضائية، عن استبعاد المستشار يحيى الدكروري، المعروف إعلاميا بقاضي «تيران وصنافير»، باعتباره صاحب أول حكم ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية من تعيينات مجلس الدولة.

وأرسل المجلس اسم الدكروري منفردا دون الالتزام بنص قانون الهيئات القضائية الجديد الذي ينص على إرسال 3 أسماء طبقا للأقدمية، إلا أن السيسي استغل حقه القانوني حال عدم إرسال أسماء من قبل أي من الهيئات القضائية في الاختيار من بين أقدم 7 من الهيئة القضائية، واختار المستشار أحمد ابو العزم رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة رئيسا للمجلس

وجاء قرار السيسي بعد تعديلات أقرها البرلمان على قانون السلطة القضائية، تتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، في نيسان/ أبريل الماضي، وهي التعديلات التي رفضتها الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وأصرت على التمسك بمبدأ الأقدمية في اختيار رئيس الهيئة.

ومثل قضاة مجلس الدولة، رأس الحربة في الصراع الدائر مع مجلس النواب والسيسي، باعتبار أنهم كانوا يرون أنفسهم المستهدف الرئيسي بتعديل القانون، لاستبعاد الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة. وفي محاولة لحل الأزمة أرسل قضاة مجلس الدولة مرشحا وحيدا هو الدكروري، باعتبار التزامهم بالقانون، ورفضهم في الوقت نفسه أن يجري اختيار رئيس المجلس من قبل الرئيس.

يذكر أن المستشار أحمد أبو العزم ساند السيسي في قضية الطلاق الشفوي في مواجهة الأزهر، وقال «أنا أؤيد بقوة فكرة الرئيس». وأشاد في تصريحات إعلامية بالبرلمان، وقال إنه يلتزم بكل الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة على القوانين، رغم أن هناك قوانين كثيرة أصدرها المجلس، أهمها أن قسم التشريع الذي يرأسه أبو العزم أصدر تقريره النهائي لمجلس النواب برفض مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية «لما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية».

كما كشفت التسريبات عن تجاهل السيسي المستشار أنس عمارة، و هو المرشح الأول في قائمة الترشيحات التي أرسلتها المحكمة للرئاسة

ويعد عمارة أحد رموز تيار استقلال القضاء في مصر، وكان من أهم المنظمين لأول وقفة احتجاجية للقضاة عام 2005، وسبق وحكم في 2003عام ببطلان الانتخابات التي فاز فيها زكريا عزمي وقت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

كما تنحى عن التحقيق في قضية مذبحة استاد بورسعيد في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعث رسالة مكتوبة لرئيس محكمة استئناف الإسماعيلية قال له فيها إنه «لن يُخالف ضميره، ولن يكون أداة في يد رأس الدولة»، إضافة إلى أحكامه المهمة ببطلان أحكام الإعدام الجماعية مثل حكمه بإلغاء حكم إعدام 149 في قضية اقتحام قسم كرداسة لاستناده إلى تحريات ضابط بالأمن الوطني.

ومن المنتظر أن يعلن السيسي اختياراته لرئاسة الهيئات القضائية خلال ساعات، ما ينبىء بموجة غضب جديدة من قبل القضاة، الذين يرون السيسي يصر على التغول في السلطة القضائية.