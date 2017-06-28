﻿دي ميستورا: الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف السورية تستأنف يوم 10 تموز

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي» : أعلن المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستافان دي ميستورا، أمس الثلاثاء في إحاطته الدورية لمجلس الأمن من جنيف عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أنه سيعقد جولة سابعة من المحادثات بين السوريين في جنيف. وستبدأ الجولة في 10 تموز / يوليو وتستمر حتى 14 من نفس الشهر ويعتزم عقد المزيد من جولات المحادثات في آب / أغسطس وفي أيلول / سبتمبر وكما هو الحال في الجولات السابقة، ستوجه الدعوات وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). كما أعلن دي مستورا عن عقد جولة جديدة كذالك في أستانة لتعزيز مناطق التهدئة في سوريا في الرابع والخامس من شهر تموز/يوليو القادم

وجاء في البيان الذي ألقاه في في مجلس الأمن أنه بالإضافة إلى الجلسات الرسمية للمحادثات فيما بين السوريين التي يعقدها المبعوث الخاص على سلال جدول الأعمال ، فستستمر اجتماعات الخبراء للعملية الاستشارية بشأن المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها خلال الجولة السادسة. كما طالب المبعوث الخاص المدعوين على التحضير بنشاط للجولة الجديدة وأن يتطلعوا للمشاركة في سلسة مكثفة من المناقشات في هذا الإطار.

وقل في مداخلته «الصورة مختلطة في سوريا»، فهناك تقدم في خطوات تقنية جيدة قبل انعقاد الجولة السابعة من المحادثات السورية كما أن جهودا حثيثة تجري حاليا للتوصل إلى اتفاقات بشأن عملية التنفيذ فيما يتعلق بمناطق تخفيف التوتر قبل اجتماعات أستانة الجديدة. ولكنْ هناك تطورات مثيرة للقلق لا يمكن تجاهلها: «منذ أن وقّعت البلدان الضامنة الثلاثة على مذكرة تخفيف التوتر في الرابع من أيار/مايو في أستانة انخفضت وتيرة العنف بشكل ملحوظ. وتمكنّا بفعل ذلك من إنقاذ الكثير من الأرواح، واستعادت بعض البلدات حياة طبيعية إلى حد ما. هذا اتجاه إيجابي ولكنه لا ينطبق على كامل أراضي سوريا. ففي بعض المناطق تواصلَ العنف وارتفعت وتيرة الاشتباكات. التحسن العام في الوضع الأمني لم يؤدِ للأسف، إلى تحسن في الوصول الإنساني إلى المناطق التي تشهد احتياجات إنسانية هائلة».

ودعا دي ميستورا إلى مضاعفة الجهود بشكل ملح وعاجل لضمان وصول إنساني مأمون ومطرد وبدون عوائق إلى كل السوريين أينما وجدوا.

كما شدد على أهمية إحراز تقدم فيما يتعلق بموضوع المختطفين والمفقودين والمحتجزين ومسألة نزع الألغام، مثنيا في هذا الإطار على ما تقوم بها دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام.

وذكر المبعوث الخاص أن تنظيم داعش يتراجع نتيجة الضغط في مناطق مختلفة، لكنه أشار إلى الحوادث التي وقعت بين التحالف الدولي ضد داعش من جهة وقوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة أخرى، بما في ذلك إسقاط طائرة عسكرية سورية.

أما المسار المثالي الذي يتمنى حدوثه دي ميستورا في الشهر المقبل، فيتركز على يما يلي «إحراز تقدم في أستانة في الرابع والخامس من تموز/يوليو المقبل، وإجراء مشاورات تقنية مع مجموعات المعارضة في الأسبوع ذاته، ومواصلة النقاش والحوار بين أصحاب المصلحة الدوليين بما في ذلك في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ في ألمانيا في السابع والثامن من تموز/يوليو، حيث لا بد أن يكون الموضوع السوري أحد الموضوعات المطروحة على الطاولة. كل ذلك في دعم لجهود مذكرة أستانة لتخفيف التوتر، والمسار السياسي السوري في جنيف».

وفي هذا السياق أعرب المبعوث الخاص لسوريا عن أمله في أن يساعد مزيج هذه العناصر على تشكل بيئة مواتية لعقد المحادثات السورية المقبلة في جنيف، من أجل الاقتراب خطوة أخرى من الهدف المشترك المتمثل في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2254، قائلا «كل جهود الأمم المتحدة السياسية تسعى إلى تحقيق هذا الهدف بالذات.

ونواصل، بتوجيهات الأمين العام، الاعتماد على دعمكم القوي وعلى دعم مجلس الأمن ككل».