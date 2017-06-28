مستشفى الأمراض الأدبية؟
واسيني الأعرج
هناك مستشفى الأمراض العقلية، أي العصفورية الذي يوضع فيه المرضى العقليون. الذين لم تعد لهم أي سيطرة على عقولهم ويتم حجزهم درءًا للجرائم واتقاءً لشرهم المفترض.
وهناك أيضاً مستشفى الأمرض المستفحلة غير المرئية ولكنها أمراض موجودة وحقيقية، لو كان فرويد هنا أو كارل يونغ أو لاكان لسألتهم عن سر ذلك المرض الذي يصيب كل الفئات وبالخصوص فئات الفاشلين أدبياً الذين أخفقوا على طول الخط، في تجاربهم، فعوضوا الفعل الأدبي بمرض الخطاب، ضد الآخر الناجح أملاً في غلق كل المسالك أمامه. هؤلاء يحتاجون أيضاً إلى مستشفى يقاد له الميئوس منهم.
لو تعلق الأمر بفرد واحد لكان مقبولاً، فنرثي له ونمضي مثلما يحدث مع بعضهم، لكنه مرض أصاب قطاعاً واسعاً من ممارسي الفنون والأدب بالخصوص. طبعاً يمكن فهم الظاهرة من باب إنساني. فالأدب هو من أكثر الفنون ارتباطاً بعمق الإنسان. ولهذا فإن الفشل فيه يخلف جراحات لا تندمل بالخصوص لدى إنسان يرهن جهوده الأدبية بالفوز بالجوائز. بأنانية مسبقة أي كل ما هو هو، فهو صالح، وكل ما ليس هو، فهو فاشل. الجوائز مهمة في حياة الفنان لأنها تشعره حتماً بشيء مهم، بأنه لا يصرخ في واديه منفرداً. فيصبح معروفاً ومحاطاً. فيتحدث عن الفرادة من خلال الجائزة. وإذا لم تتوفر فالويل لمن يقف وراء الجائزة ويظل على حالة الهيستيريا حتى يحصل عليها. ولو أن الجائزة كيفما كانت، تساعد ولكنها لا تحدد قيمة الابداع عند فلان أوعلان. وإلا كيف نفهم كتّاباً عظماء كلما تقدموا أو قدموا للجوائز فشلوا، لكن أدبهم لم يفقد قيمته الإنسانية وظل عالياً. مما كون عند بعض هؤلاء ردة فعل مليئة بالكراهية ضد كل نجاح.
ألا يمكن للانسان وسط بعض القيم الأدبية المثالية أن يفرح لمن ليس هو ويبارك له؟ ماذا يكلفه ذلك غير أن يرفعه عالياً في أعين الناس.
أصبح الأمر ظاهرة غريبة. أن تنجح ولو نجاحاً بسيطاً يخلف وراءه شيئاً من الفرح، عليك أن تسلم ظهرك للضرب لأنك ستتحول إلى ضحية ممتازة، جلدها مباح ومثمر. ويصبح نصك الناجح أو الفائز عرضة للجلد والتخوين ومس الدين، وحتى السرقة الأدبية التي تسرق منك في ثانية جهد سنوات كثيرة.
أتذكر جيداً، أول ما فازت «مملكة الفراشة» بجائزة كتارا للرواية العربية، أصبحت مثار تهم كثيرة ومنها المس بالمقدس وكأنهم في ثانية واحدة أصبحوا حماة الدين. لم يصدق أحد المشايخ المرضى بالفرصة التي منحت له، وكان قد حكم قبلها بشهور على كاتب جزائري شاب بتطبيق حد القتل عليه، ولم يعرف حدوده وكأنه مؤسسة قضائية. طبعاً تم تذكيره فصمت. لم أرد على «بوسته» في وقته الذي يتهمني فيه بكل ما شاءت أمراضه، وكان كلامه ضغينة موصوفة. طبعاً هو لم يقرأ الرواية، ولم يكلف نفسه على فعل ذلك. لا يعنيه «ان بعض الظن إثم»، فما بالك بالظن كله. يتحدث عن شيء ويصدر الأحكام وهو لم يره سوى أنه كان في النهاية يوقظ عواصفه المرضية.
نقل الفكرة من صحافي لم ير في الرواية إلا ما اشتهاه قبل أن يتسلمها القتلة الجدد من «الأعدقاء» ويتساءلون هل «مملكة الفراشة» هي التي فازت أم الكاتب؟ مع أن الرواية بقيت أكثر من سنة تدور بين أيدي القراء والنقاد فتصبح فجأة مهمة من حيث صلاحيتها للجلد.
لقد ظلت رواية الصديق ربعي المدهون سنة وهي تدور في الفلك النقدي العربي النائم عموماً، دون أن يهتم بها أحد، وأعتقد جازماً أنهم لم يقرأوها لأنهم لم يسمعوا بها أو لا يريدون ذلك، مع أن الكاتب ليس مجهولاً ولا ثانوياً في الساحة الروائية العربية. روايته «سيدة تل أبيب» وصلت إلى قائمة البوكر القصيرة. ويوم فاز بجائزة البوكر، تحولت الرواية إلى طريدة يجب أن يقطع رأسها وينسى النقاد المسرولون أن الرواية طارت بجناحيها ولا أحد يستطيع توقيفها ورهانها القراء الذين ذهبوا نحوها. وتحول ربعي الى شخص مطارد في كل مكان، وفي كل الجلسات، لدرجة التخوين وتبرير الفعل الصهيوني. السؤال: هل حقيقة بلغت رواياتنا الناجحة كل هذه الدرجة من السوء؟ والآن تتكرر العملية نفسها التي جعلت من موت صغير لمحمد حسن علوان ضحيتها الجديدة فبدأ الضرب عليها من كل الجهات.
إما بتهمة السرقة الأدبية من نصوص سابقة لها مع أن تهمة مثل هذه تضع صاحبها في أفق القضاء. أو بالاستغرب من نجاحها؟ ويتم التدخل في خيارات اللجنة كما هي العادة. مع ان عمر صدور الرواية سنة. لم ينتبه لها السدنة الجدد الذين يصطادون أي نص ناجح بغرض الإنقاص من قيمته. الذين يحللون ويحرمون كما يشاؤون. ما الفرق بين عمى الشيخ وعمى مجانين النجاح الملتبسين بالأدب.
أتساءل هل نحن في مساحة أدبية أم في عصفورية التقى فيها الجنون والغيرة والحسد وبعض أمراض العصر، حتى أصبح الكل حالة مستعصية لا ينفع معها النقد ولكن مستشفى الأمراض الأدبية؟
واسيني الأعرج
الأستاذ واسيني الأعرج له الكثير من الروايات المتألقة عن الواقع الجزائري والعربي، ومقارباته للتاريخ روائيا ملهمة حقا كما في رواية الأمير عبد القادر، ورغم أنني قرأت عن الأسباب التي دفعت بالأستاذ واسيني الأعرج لترك النقد الأدبي والتفرغ للرواية، إلا أن من يقرأ كتاب ” إتجاهات الرواية العربية في الجزائر” يتمنى حقا لو أن الأستاذ واسيني لم يترك عالم النقد الأدبي، لكن ما كان قد كان كما يُقال، والإبداع الروائي للأستاذ عالم قائم بذاته ، لكنه عالم متعدد الأبعاد، كثير الزوايا، مزدحم باللغات والرؤى،من الزمن الأندلسي بكل رمزيته وبهجته وعذاباته الماضية والحاضرة، وبكل تشابكاته الإنسانية والتاريخية، فلا أحد يقرأ كتاب الأستاذ عن ” سرفانتس ” دون أن يستطيع منع نفسه من الغوص في بحر الإبداع والتأمل العابر للأزمان والحضارات، المتطلع للمستقبل عبر الصمود العبقري إزاء تحديات الحاضر بكل ضغوطاته وإكراهاته، إلى الزمن العربي المشرقي وكوارث سايكس بيكو ونواجمها الكارثية على حق العرب في الوحدة والوجود كأمة، مرورا بالواقع الجزائري بلحظاته الملهمةأو تلك الملتهبة، إن معرفة وإتقان الأستاذ واسيني لــــ اللغات، العربية، والإسبانية، والفرنسية قد مكنه حقا وصدقا من أن يتحرك إنطلاقا من أرضية خصبة وثرية وخالية من عقد النقص أو الإحساس بالعجز تجاه الآخر.
مقالك جميل أستاذنا المحترم، وينطق بمشاهد حية من واقعنا المهوس بحب رؤية الناس يفشلون ويتعثرون، قرأت مرة في إحدى كتب الدكتور طه حسين، إهداء قال فيه :” إلى الذين لا يعملون ويِؤذي نفوسهم أن يعمل الآخرون “، ورغم ما ذكرته في مقالك وهو واقع لاريب فيه، فإنني أعتقد أن الكثيرين في المنطقة المغاربية، أو في المشرق العربي،وأيضا في أماكن أخرى من العالم الثقافي ، ينتظرون اللحظة التي سيتوج فيها واسيني الأعرج بــــــــــ” جائزة نوبل للآداب ” وسيفرحون لحظتها بحصول أديب عربي ثاني بهذه الجائزة العالمية، إنتاجك الأدبي بلغ شأوا بعيدا نوعا وكما، وتتويج مسارك بنصر أدبي عظيم أمر نتوقعه، وننتظره بجد وحب وإمتنان لرجل لم ينقطع عن الكتابة حتى عندما تقاطعت مع لحظات الموت ( حادثة باريس، وحادثة طائرة دبي ) أو لحظات الموت الذي تم تضليله( الشبيه الذي قتله الإرهاب ).حقا إن الطريق إلى نوبل مكتظ بالصعاب، والمزالق والمزالج، في حصة أدبية بإذاعة قالمة الجهوية عن بعض أعمالك سألتني الصحافية عن الجوائز
كان من الأجدى ان تناقش نقود هؤلاء.ماذا قالوا ولماذا يجب ان يذهبوا إلى مصحة للأمراض النفسية . انا أعلم ان من تناولوا رواية المدهون قد ازالوا كثيرا من الأورام الدهنية عنها منهم نقاد موضوعيون مثل الناقد أبو بكر والقواسمة
عزيزي واسيني الاعرج المحترم.. ما تفضلت به يلامس الحقيقة من حيث العموم لكن السؤال لماذا التركيز دائما بمقالاتك على قضية الجوائز ؟ ربما تريد القول انني موجود ايها اللجان.. والطموح مشروع للجميع ، لكن الكاتب الحقيقي انشغالاته في الكتابة لا في الجائزة ، واما الحسد موجود في كل شيء . فماذا لو توقفت غدا جميع الجوائز ، هل ستتوقف عن الكتابة ؟ كان لي صديق يكتب ليل نهار من اجل النشر في الجريدة وكان يقولها علنا انني اكتب من اجل المكافئة اعطوني المكافئة ولن اكتب شيئا. واتفق مع حضرتك ان هوس وحسد الجوائز يؤدي الى مستشفى الامراض الادبية وكذلك الى مشفى الامراض العقلية . انك كاتب طموح فعلا .