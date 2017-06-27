حكومة بقيادة دحلان أم عدوان على غزة؟
رأي القدس
تناقلت مواقع إعلامية فلسطينية «وثيقة مسرّبة» تتضمن بنود اتفاق مزعوم بين القيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، ووفد من قيادة حركة «حماس» زار مصر مؤخراً والتقى عدداً من مساعدي دحلان في القاهرة.
الموقعان الرئيسيان اللذان نشرا المعلومة هما وكالة «فلسطين اليوم» التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي»، وهو حليف حركة «حماس» في غزّة، والحركة الإسلامية الطابع الأكثر قرباً من إيران، وموقع «معا» القريب من قوى يسارية ومن مسؤولين في حركة فتح و السلطة الفلسطينية في رام الله.
الخبر تم نفيه بسرعة من قبل أحد المقربين من دحلان الذي اعتبر الوثيقة مزورة وغير صحيحة، غير أن نشر الخبر، بحد ذاته، ومن قبل جهتين فلسطينيتين مختلفتين، يدلّ على توجّس مفهوم الأسباب، فقيادة حركة «فتح» كانت وما تزال تتعرّض لضغوط كبيرة لدفعها لإعادة الاعتبار لدحلان وتيّاره السياسي، وقد كانت هذه الضغوط سبباً لجفاء وبرود معلومين مع مصر والإمارات، كما أن حركة «الجهاد» لديها بالتأكيد حساباتها الخاصة فيما يتعلّق بإمكانية تسويق القاهرة لعودة نفوذ دحلان إلى غزّة (كمقدّمة، على الأكثر، لعودة إلى الضفّة أيضاً).
وإذا كانت «فتح»، لأسباب جغرافية وسياسية وشعبية، قادرة على معاكسة رياح الضغوط المصرية ـ الإماراتية، فالأمر لا ينطبق بالضرورة، للأسف، على حركة «حماس»، الواقعة بين كمّاشة الجغرافيا بين إسرائيل ومصر، وفوق ذلك الحصار الذي يمارس على قطر، داعمة «حماس» الكبرى؛ والاستئصال الذي تتعرّض له جماعة «الإخوان» في مصر؛ والهجمة الأمريكية المؤازرة للثورة المضادة ولقرارات التهوّر وتكسير الجسور وخنق الأنفاس التي تتعرض لها المنطقة العربية ككل.
«حماس» التي مشت على الجمر في الموضوع الفلسطيني، والسوري، والقطري مؤخراً، صارت مضطرّة للمشي، مجاراة للأصدقاء ـ الأعداء في القاهرة، والمطلوب منها تمرير قضيّة دحلان عبر غزّة رغم أن بين الأخير و»حماس» ـ التي طردت جهاز الأمن الوقائي الذي كان يديره في غزة عام 2007 ـ ما صنع الحداد، فدحلان متهم بممارسة التعذيب ضد معارضي أوسلو وأغلبهم كانوا من حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي».
للأسباب الآنفة سيكون تطبيق هذه «المقاولة» المصرية لخطة الجمع بين تيّار دحلان، الذي بنى مجده على معاداة التيارات الإسلامية، مع حركة «حماس»، أمراً شديد الصعوبة، ورغم «البراغماتية» الشديدة التي تحاول «حماس» التسلّح بها فإن القبول الشعبيّ والعوائق السياسية ستكون كبيرة جدّاً.
السؤال الذي يرد هنا، هل إن التصعيد الإسرائيلي الذي يمكن أن ينتهي بعدوان جديد على غزة، يجري ضمن هذا السياق العالمي الإقليميّ نفسه، وهل ستكون تصفية «حماس» قد وضعت على جدول الأعمال حقّاً أم أن الأمر يدخل في محاولة إخراج مارد دحلان من قمقم الضغوط الإسرائيلية والتسويقات المصرية، على طريقة لعبة رجلي الشرطة، القاسي والطيّب، في القصص البوليسية؟
رأي القدس
خطة عربية خبيثة حيكت من فترة الانقلاب على مرسي واتهام الاخوان وحماس بالإرهاب وعزل قطر لمؤشرات على نية تدمير غزة والقضاء على حماس ، وإذا أبيدت حماس بالكامل لا سمح الله ، فليعلم العربان الخبثاء انه سينشأ الف ومليون حماس جديدة ، لان أهل فلسطين صامدون ومرابطون حتى يوم الدين .
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (حكومة بقيادة دحلان أم عدوان على غزة؟)
مما يبشر ببداية انهيار معسكر العمالة والانبطاح للمؤامرات الصهيوماسونية الامريكية حول كيان اسرائيل الغاصب ؛ هذا الدحلان والذي هو الورقة التي دب عليها خلاف معسكر اوسلو الفلسطيني ومؤازريه الاقليميين. فقطبا التآمر والانبطاح للمخططات الاسرائيلية(مصر السيسي والامارات) يريدان فرض دحلان على الشأن السياسيّ والأمني الفلسطيني، وفتح عباس ترفض ذلك، لا من قبيل المصلحة الفلسطينية ولكن لصعوبة جزر الهوة السحيقة بين شخصيتي عباس ودحلان، وكيمياء التنافر الاشد بينهما.
وقوى البغي والشر الحاقدة على الاسلام والمسلمين والمتآمرة على فلسطين تريد ان يشترك عباس مع دحلان في تصفية القضية الفلسطينية بما يتماشى مع ديمومة الوجود الاسرائيلي المتغطرس على أرض فلسطين(فقيادة حركة «فتح» كانت وما تزال تتعرّض لضغوط كبيرة لدفعها لإعادة الاعتبار لدحلان وتيّاره السياسي، وقد كانت هذه الضغوط سبباً لجفاء وبرود معلومين مع مصر والإمارات)
ولعبة عودة دحلان عبر حماس مكشوفة ولن تنطلي على حماس بالرغم مما تتعرص له غزة وحماس من حصار خانق من قبل السيسي وولية نعمة تثبيته على عرش المحروسة، وبالرغم من( كمّاشة الجغرافيا بين إسرائيل ومصر، وفوق ذلك الحصار الذي يمارس على قطر، داعمة «حماس» الكبرى؛ والاستئصال الذي تتعرّض له جماعة «الإخوان» في مصر؛ والهجمة الأمريكية المؤازرة للثورة المضادة ولقرارات التهوّر وتكسير الجسور وخنق الأنفاس التي تتعرض لها المنطقة العربية ككل.)ولسان حال حماس في هذا الخضم التآمري المتلاطم من حولها يقول(اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين ).وعلى حماس ان تزيد من اعتمادها وتوكلها على الله حتى يكون الله معها، ومن كان الله معه فما قيمة من عليه؟ وان تطمئن في ظلال قوله تعالى (الذين قال لهم الناس، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)
نحن الآن على ” الحافة ” من يتقدم خطوة يسقط فى الهاوية! الذين ساروا بنا إلى تلك النقطة ، سيدفعون الثمن بإذن الله عز وجل! التاريخ يعلمنا أن الباطل يندحر عند محاولة الإجهاز على الحق! فقد ااعتقدت قريش وقريظة أن الأحزاب فرصة للقضاء على الإسلام والمسلمين ، فكان ذلك التحالف بداية النهاية لمشركى العرب ويهود الجزيرة! والتاريخ بإذن الله يعيد نفسه.
ما شاء الله على التعليق. احسنت.
الصورة بدأت تكتمل. مشروع تسوية سلام ( أو استسلام )..يسوق لها (عرب أميركا ) ..المملكة السعودية .تدخل في رمال متحركة. خطيرة للغاية .اذا كان عند البعض التعاون مع إيران يسبب له حساسية معينة .انا اقول ان يؤخذ بعض حبوب الكورتيزون .بسرعة .لأن الذي يخطط له بالمنطقة .يمس وجودنا كلنا.يجب أن تتكاتف جميعا وبسرعة فائقة .طلب النجدة من تركيا اصبح أكثر من ضرورة لحماية قطر وفلسطين .وما تبقى من بلادنا .
*شخصيا أعذر (حماس) لو فعلا قبلت بعودة
(دحلان) لغزة لإدارة الحياة اليومية للقطاع
وحل مشاكله المزمنة.
*ف النهاية دحلان فلسطيني وابن القطاع
وله شعبية في غزة.
*يا حماس اذا كان دحلان يحل مشاكل غزة
سلموه الحكومة وابعدوه تماما عن جناح
حماس العسكري (القسام).
سلام
للمرة ألف…… لا سبيل للخروج من مأزق الامة اليوم…. و غدا….. الا بفصل الدين عن السياسة……الدين فى المعبد و المنزل و السياسة فى الشارع……
محمد حاج يا اخي جميع حكام وقادة واجهزة أمن ومخابرات الدول العربية مشتركون في اللعبة دون استتناء قادة حماس خونة وماسون ما سوف يحدث نبهت منه من سنين والله المستعان
إلى ابن الجاحظ: الإشكال العويص يتمثل في أن الوعي الدين والوعي السياسة كليْهما موجودان في صميم الإنسان، فلا سبيل إذن لأي فصل مزعزم بينهما… إنما السبيل الممكن هو التمييز الذكي بين الدين والسياسة. وشتان بين الفصل والتمييز.
أما قولك إن “الدين في المعبد … والسياسة في الشارع″ فلا معنى له إلا إذا كنت تغمز إلى ضرورة استئصال حركة المقاومة (حماس)، إذاك تكون خادما للمشروع الصهيوني سواء أكنت تدري أو لا تدري… فاحذر.
الاخ د حمود الفاخري : شكرًا لمداخلتك القيمة ، والله يحفظكم وجميع القراء الأعزاء .