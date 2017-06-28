الامارات تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر

(رويترز): قال عمر غباش سفير الإمارات العربية المتحدة في روسيا خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان إن دولا خليجية تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر هذا الشهر متهمة إياها بدعم جماعات إسلامية متشددة في المنطقة وهو ما تنفيه الدوحة.

وقال غباش في مقابلة مع الصحيفة في لندن “هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تجرى دراستها في الوقت الحالي”.

وأضاف “يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا في العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارا تجاريا”.

وقال إن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي “ليس العقوبة الوحيدة المتاحة”.