روسيا: إعلان واشنطن إعداد سوريا لهجوم كيماوي يعقد السلام

(رويترز): نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء، عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، إن التأكيدات الأمريكية بأن الحكومة السورية قد تكون تخطط لشن هجوم كيماوي تعقد محادثات السلام السورية.

وقال مسؤولون الثلاثاء، إن تحذير واشنطن للقيادة السورية من الإقدام على شن هجوم بسلاح كيماوي، استند إلى معلومات مخابرات عن استعدادات تجري فيما يبدو في قاعدة جوية سورية استخدمت في هجوم مماثل في أبريل /نيسان.

وحذر جاتيلوف الولايات المتحدة من أي عمل من جانب واحد في سوريا.