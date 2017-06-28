روسيا: إعلان واشنطن إعداد سوريا لهجوم كيماوي يعقد السلام
Jun 28, 2017
(رويترز): نقلت وكالة الإعلام الروسية الأربعاء، عن جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، إن التأكيدات الأمريكية بأن الحكومة السورية قد تكون تخطط لشن هجوم كيماوي تعقد محادثات السلام السورية.
وقال مسؤولون الثلاثاء، إن تحذير واشنطن للقيادة السورية من الإقدام على شن هجوم بسلاح كيماوي، استند إلى معلومات مخابرات عن استعدادات تجري فيما يبدو في قاعدة جوية سورية استخدمت في هجوم مماثل في أبريل /نيسان.
وحذر جاتيلوف الولايات المتحدة من أي عمل من جانب واحد في سوريا.
روسيا هي أكبر عدو للسلام في العالم وهي أكبر مصدر للشر والحروب وداعم للديكتاتوريات. روسيا عبر التاريخ كانت ولاتزال دولة همجية بربرية شيطانية لها يد ودور في معظم الجرائم الدولية ، وهم الآن يفتخرون مسرورين لعنهم الله بأنهم قد جربوا أسلحتهم الفتاكة في سوريا لمساندة المجرم الأسد في قتل الأبرياء والاطفال ، وقد أعلن المجرم الحقير بوتين ذلك الأمر بكل وقاحة وهو يبتسم إبتسامته الإجرامية الصفراء المريضة المعتادة. لعنة الله على الظالمين.