تعويض لمعلمة محجبة بعد رفض طلب توظيفها في ألمانيا

برلين ـ وضحت محكمة العمل في العاصمة الألمانية برلين أن معلمة مسلمة محجبة وولاية المدينة أبرمتا تسوية بعد نزاع قانوني بينهما، مشيرة إلى أن الولاية ألزمت نفسها بدفع تعويض مالي للمعلمة. وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة أنه من المنتظر إجراء جلسة شفهية مع معلمة أخرى في واقعة مشابهة.

وكانت المرأتان تقدمتا بطلب لشغل وظيفة في مدرسة ببرلين. وخلال المقابلة كانت هناك إشارات تفيد بعدم السماح لهما كمعلمتين بارتداء غطاء الرأس لأسباب دينية داخل المدرسة، وذلك وفقاً لقانون الحياد في الولاية.

وكانت محكمة العمل قد قضت في مطلع شباط/ فبراير الماضي بتعويض مالي قدره 8680 يورو لمعلمة مسلمة مرفوضة بسبب الحجاب، إذ رأت المحكمة أن المرأة تعرضت للإهمال. وكانت المرأة قد دفعت بأنها رُفِضَت بسبب غطاء الرأس، ما فسرته على أنه تمييز ضدها.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الذي أصدرته في الواقعة يتعلق بحكم لحالة فردية.