تعويض لمعلمة محجبة بعد رفض طلب توظيفها في ألمانيا
برلين ـ وضحت محكمة العمل في العاصمة الألمانية برلين أن معلمة مسلمة محجبة وولاية المدينة أبرمتا تسوية بعد نزاع قانوني بينهما، مشيرة إلى أن الولاية ألزمت نفسها بدفع تعويض مالي للمعلمة. وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة أنه من المنتظر إجراء جلسة شفهية مع معلمة أخرى في واقعة مشابهة.
وكانت المرأتان تقدمتا بطلب لشغل وظيفة في مدرسة ببرلين. وخلال المقابلة كانت هناك إشارات تفيد بعدم السماح لهما كمعلمتين بارتداء غطاء الرأس لأسباب دينية داخل المدرسة، وذلك وفقاً لقانون الحياد في الولاية.
وكانت محكمة العمل قد قضت في مطلع شباط/ فبراير الماضي بتعويض مالي قدره 8680 يورو لمعلمة مسلمة مرفوضة بسبب الحجاب، إذ رأت المحكمة أن المرأة تعرضت للإهمال. وكانت المرأة قد دفعت بأنها رُفِضَت بسبب غطاء الرأس، ما فسرته على أنه تمييز ضدها.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الذي أصدرته في الواقعة يتعلق بحكم لحالة فردية.
لا أعتقد أن دولة في الشرق الأوسط تدعي الإسلام و تحاصر دول مسلمة و تعلن الحرب على اليمن و تامرت ضد صدام و تدمير العراق و تتحالف لحصار حركة حماس و جماعة الإخوان المسلمين في مصر و اليمن. .إنها السعودية لا أعرف أي نوع من الإسلام تمثله أن لم يكن سياسيا بامتياز. ..و كل الجماعات الإرهابية تفرخت هناك. …ما أرغب قوله هدا الحكم الصادر في حق معلمة في مهد الديمقراطية لن تحصل عليه في السعودية لانها ليست حضارة اجتماعية و لا اقتصادية و لا سياسية و لا ديمقراطية إدن كيف لها أن تلهم الآخرين بل تريد سحقهم تحت مسمى الاتحاد الخليجي