البرلمان العربي سيبحث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

(د ب أ): يعقد البرلمان العربي جلسته السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني يوم الاربعاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وتسبق جلسة البرلمان اجتماعات لجانه الدائمة الأربع يومي الاثنين والثلاثاء الثالث والرابع من يوليو / تموز المقبل .

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي تقريرها بشأن مستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، والتداول حول الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة الى متابعة اخر مستجدات البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة وهي القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والجولان العربي السوري المحتل .

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مناقشاتها ومقترحاتها حول مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، كما تستعرض تقريرا حول متابعة مستجدات اعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواقف التنفيذ في الدول العربية وسبل تسريع وتيرة التطبيق لبرنامجها التنفيذي .

كما تستعرض اللجنة التطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 ، وتبحث كيفية الاستفادة وتفعيل مقترحات ندوة التكامل الاقتصادي العربي التي عقدها البرلمان العربي في أبريل / نيسان الماضي.