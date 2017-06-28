قطر تنظم مؤتمرا دوليا للإعلام وحرية التعبير أواخر يوليو المقبل
الدوحة – د ب أ : أعلن رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان علي بن صميخ المري أن بلاده سوف تنظم في يومي 24 و25 يوليو/تموز المقبل، في الدوحة مؤتمرا عالميا يتناول قضايا الأعلام وحرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين .
وقال المري ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر اللجنة في الدوحة ، إن المؤتمر ستحضره أكثر من 200 منظمة ومؤسسة دولية معنية بحقوق الانسان، والصحافة، وحرية التعبير، ونشطاء حقوق الانسان ، مشيرا إلى أن المفوضية السامية لحقوق الانسان ستكون حاضرة في المؤتمر وكذلك المقرر الخاص لحرية التعبير التابع للأمم المتحدة .
وأضاف المري أن عددا من الصحفيين، الذين ينتمون الى الدول الأربع التي فرضت الحصار على قطر – السعودية، والأمارات ، والبحرين ، ومصر، ويعملون في الدوحة أو المكاتب التابعة لوسائل الاعلام القطرية، يتعرضون الى ضغوط وإجراءات تعسفية من دولهم”.
وقال إن عددا ممن يعملون في قطر ” قد اضطروا الى تقديم استقالاتهم وتركوا وظائفهم ” ، مشيرا الى أن عددا ممن يعملون في قطر يبلغ أكثر من 100 صحفي .
كذلك أشار المري الى حالات الطرد التي شملت طلابا قطريين يدرسون في الجامعات في السعودية، والإمارات، قد فصلوا عن الدراسة وأعيدوا الى قطر ، واصفا ذلك ” بالعمل اللا انساني” .
وتعيش منطقة الخليج أزمة غير مسبوقة منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد أن قطعت 7 دول عربية قطر، وحاصرت ثلاث منهم، وهم السعودية،والامارات،والبحرين الدوحة برا وبحرا.
هذه البادره تعتبر واحده من انسب الردود على قايمه الشروط ال 13 الوارده من دول المقاطعه. وعليهم ان ينتظرو اجوبه على ال 12 بند الاخرى. كثير من المفاجآت تحت الدراسه والتحضيروسوف تخرج فى الوقت والمكان المناسب.