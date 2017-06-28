قطر تنظم مؤتمرا دوليا للإعلام وحرية التعبير أواخر يوليو المقبل

الدوحة – د ب أ : أعلن رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان علي بن صميخ المري أن بلاده سوف تنظم في يومي 24 و25 يوليو/تموز المقبل، في الدوحة مؤتمرا عالميا يتناول قضايا الأعلام وحرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين .

وقال المري ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر اللجنة في الدوحة ، إن المؤتمر ستحضره أكثر من 200 منظمة ومؤسسة دولية معنية بحقوق الانسان، والصحافة، وحرية التعبير، ونشطاء حقوق الانسان ، مشيرا إلى أن المفوضية السامية لحقوق الانسان ستكون حاضرة في المؤتمر وكذلك المقرر الخاص لحرية التعبير التابع للأمم المتحدة .

وأضاف المري أن عددا من الصحفيين، الذين ينتمون الى الدول الأربع التي فرضت الحصار على قطر – السعودية، والأمارات ، والبحرين ، ومصر، ويعملون في الدوحة أو المكاتب التابعة لوسائل الاعلام القطرية، يتعرضون الى ضغوط وإجراءات تعسفية من دولهم”.

وقال إن عددا ممن يعملون في قطر ” قد اضطروا الى تقديم استقالاتهم وتركوا وظائفهم ” ، مشيرا الى أن عددا ممن يعملون في قطر يبلغ أكثر من 100 صحفي .

كذلك أشار المري الى حالات الطرد التي شملت طلابا قطريين يدرسون في الجامعات في السعودية، والإمارات، قد فصلوا عن الدراسة وأعيدوا الى قطر ، واصفا ذلك ” بالعمل اللا انساني” .

وتعيش منطقة الخليج أزمة غير مسبوقة منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد أن قطعت 7 دول عربية قطر، وحاصرت ثلاث منهم، وهم السعودية،والامارات،والبحرين الدوحة برا وبحرا.