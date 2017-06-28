عباس يطالب “حماس″ بحل لجنتها الإدارية في غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية
رام الله – د ب أ: طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بحل لجنتها الإدارية في قطاع غزة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وذلك لدى ترؤسه جلسة طارئة لحكومة الوفاق الوطني في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية .
ونقلت الوكالة عن عباس تأكيده على”أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية القطاع، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.
في الوقت نفسه شدد عباس على أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة “رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة حماس أمام عمل الحكومة في غزة، بما في ذلك الادعاءات والأكاذيب التي تحاول تزييف الحقائق عن دور الحكومة منذ تشكيلها في العمل على كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أهلنا في غزة”.
وأشاد عباس بـ”الجهد المتميز الذي تقوم به حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله” مؤكدا ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأهمية البناء على ما تم إنجازه.
من جهته، استعرض رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله “الانجازات التي حققتها الحكومة في القطاعات المختلفة رغم العراقيل والأزمة المالية التي تواجهنا”، مؤكدا “أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، حتى يتم التغلب على كافة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني”.
البقاء بهذه التعاسه المأساوية تعد خيانه ..نعم للشرفاء اذا وجدوا من ابناء الوطن الانساني والعربي والاسلامي
نناشدكم بكل معنا الوطنيه …بعدم دعم المتطفلين علي دماء لشهداء ..وعلي هذه القضيه التي تسمي قضيه فلسطين المغلوب علي أمرها من قبل أهلها المستغلين ..الذين اعتبروا ( تحرير ) الوطن وظيفه وليس عمل مقدس ..وللاسف علي راسهم ما تسمي (منظمه ال تح ري ر الوهمي الفلسطيني )..فيكف تدعموا في قياده فاشله حمقاء متطفله علي نكبه ابناء المخيمات ..ولم تنجز سوي المظاهر البراقة الفارغه من اي دسم ..حيث تملك اكثر من 65,000 موظف فارغ من اي هدف فقط مضيعه للوقت ..يأكلون ويشربون وينامون ..وليس لهم في النضال سوي الاسم ..
فسفارات فارغه من اي خدمه النازح …وكل سفير يدفع له أثمن من اي سفير لأي دوله مستقله مع كل المخصصات الوهميه ..
النشاشيبي
نحن بأشد الحاجه الي إنشاء لجنه تحقيق في الأموال التي تدفع علي أساس دعم القضيه .وللاسف تذهب الي رفاهيه السفراء ..موظفيها ..الذين زرعوا ولن يقلعوا ..علي الرغم ليس لهم اي وظيفه حقيقه سوي أخذ راتب خيالي لعمل وهمي ..وهذه هي الخيانه ..
نعم نناشد الجميع بإنشاء لجنه تحقيق وتدقيق في حساباتنا التي تهدر في غير منفعه ..
حيث العمل العسكري وخزينته منعدم .
نعم كفانا توسل من اجل التطفل ..كفانا مذله كفانا مخيمات البوءس والحرمان …
لا تحرير ولا عوده بدون البندقيه ..
فلا داعي مصاريف الي صغير ووسط المفاوضات العقيمه عديمه الحس الوطني الشريف ..التي نهايتها العقم والاندثار ..في عالم الهذيان ..
نعم لاعاده تأسيس منظمه فعليه لا تترك البندقيه من يدها
غناء الثوره إدي الي خيانتها ..والنتيحه تتكلم اكثر من اي صحفي …
نعم للشرفاء ..نعم لدم الشهداء نعم للعمل العسكري وما دونه يعد خيانه وتطفل وهذيان
نعم للوحده الانسانيه والاسلاميه والعربيه في خندق العمل العسكري الذي يحافظ علي كرامتنا وشرفنا جمعا
ومن لا شرف له يبقي علي استمرار الوضع المأساوي لهذه آلامه ..وهم كثره …وخاصه الذين يدعون القياده الوهميه المتطفله علي القضيه ..
للاسف القياده الاستعماريه تعمل ليلا نهارا بينما نحن لا نعمل ..وإذا توظفنا نلتزم بالتوقيت الوظيفي …وهذا يسمي تحرير ؟!؟!؟!
بينما اذا كان هنلك حفله رقص نكون من اواءل الحضور …
ومن مرض الفساد الصندوق المالي للمنظمه التعيسه يدفع نفقات زوجه الموظف وفي الحقيقه لم تكن زوجته بل عشيقه !؟..
وهناك الكثير من الفساد لانعدام المسووليه والحماسبه ….فماذا نتوقع من هذه المنظمه الوهميه العقيمه الخاءنه !؟..هي ومن ينتسب لها ..!
نعم لقياده عسكريه تنقظنا من هذه الماساه ….لان الحكمه العسكريه افضل بكثير وأشرف من الحماقه السياسيه التي نعيشها …النازح مكانك سر ..والقياده مكانك ترعرع ..
AL NASHASHIBI
ion.
WILL U PLEASE NO MORE CHARISMATIC POLICY JUST SAY GOOD LUCK FOR NEW LEADERSHIP