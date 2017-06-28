الحكم بالسجن على ستة أشخاص من الطائفة الأحمدية في الجزائر

الجزائر ـ (أ ف ب): أصدرت محكمة في باتنة (435 كلم جنوب شرق الجزائر) الأربعاء أحكاما بالسجن بحق ستة اشخاص ينتمون الى الطائفة الاحمدية بتهمة ممارسة نشاط غير القانوني، كما أفاد محاميهم.

وقال المحامي صلاح دبوز في اتصال هاتفي “تم الحكم على خمسة متهمين بالسجن سنة نافدة وستة أشهر غير نافدة بينما حكم على السادس بستة أشهر غير نافدة“.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة متهمون بـ “الجمع غير القانوني للأموال والنشاط في جمعية غير مرخصة وتوزيع منشورات تمس بالمصلحة الوطنية“.

وتابع “بطبيعة الحال أن كل هذا لا أساس له، لذلك سنطعن في الحكم بالنقض أمام المحكمة العليا” متحديا “اي شخص يثبت أن موكليه جمعوا أي دينار”. وفي انتظار ذلك يبقى المتهمون خارج السجن.

وسبق الحكم على هؤلاء الأشخاص بالسجن بين سنتين وأربع سنوات، في محاكمة اولى جرت في 27 اذار/مارس، بحسب محاميهم. واعتبرت تلك الاحكام الاقسى في حق الأحمديين.

وبحسب منظمة العفو الدولية بالجزائر، فان عدد الأحمديين يقدر بحوالي ألفي فرد، وتم القبض على حوالى 280 منهم منذ رفض وزارة الداخلية الترخيص لهم بانشاء حمعية باسم الطائفة.

وتم الحكم على العديد منهم بأحكام وصلت الى سنتين حبسا نافدا، بحسب المنظمة.

والطائفة الاحمدية التي اسسها الميرزا غلام احمد القادياني (1835-1908)، في الهند مبنية على عقيدة ان الميرزا هو المهدي المنتطر الذي بشر به القرآن وتحدث عنه الرسول محمد، وهو ما تعتبره كل الطوائف السنية والشيعية بعيدا عن الاسلام.

وفي 1973 اعلنت منظمة التعاون الاسلامي التي مقرها جدة بالسعودية، ان الطائفة الاحمدية خارجة عن دائرة الاسلام.

ولا تعترف السلطات الدينية في الجزائر سوى بالإسلام السني، كما ان مذهب الدولة الرسمي هو المالكي. والغالبية الساحقة من الجزائريين تتبع هذا المذهب.

أما بالنسبة للديانات الاخرى، فان السلطات تسمح للمسيحيين بإقامة القداديس “في الكنائس الرسمية” بينما تمنعهم من التبشير لاعتناق المسيحية، كما ينص على ذلك قانون صدر في 2006.