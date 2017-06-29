خبّاز يرفض إعداد قالب حلوى لزفاف مثليين في أمريكا

واشنطن ـ وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، على إدراج قضية خبّاز رفض تحضير قالب حلوى لزفاف زوجين بحجة أنهما مثليان جنسياً، وهو أمر يتعارض مع قناعاته الدينية، في جدول أعمال جلساتها التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، وتحديداً في الذكرى الثانية لإصدار المرسوم التاريخي الذي شرعت بموجبه زواج المثليين على الأراضي الأمريكية كافة.

ويتواجه في هذه القضية محل الحلوى “ماستربيس كايكشوب” ولجنة الحقوق المدنية في ولاية كولورادو. وبرر الحلواني رفضه الطلبية قائلاً إن قبول صنع قالب الزفاف هو “إساءة إلى الله”.

وأكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وهو أكبر منظمة تعنى بالدفاع عن الحريات في البلاد، أن “المسألة لا تقتصر على مجرد صنع قالب حلوى”، موضحاً “إن فتح متجر أبوابه للعموم، فعليه أن يكون مفتوحاً للجميع″.