﻿إصابة نحو 80 شرطيا مغربيا في اعمال عنف في الحسيمة

الرباط – أ ف ب: أصيب نحو ثمانين شرطيا بجروح في اليومين الأخيرين في مواجهات مع متظاهرين في شمال المغرب، في حين لم تعرف حصيلة الاصابات المحتملة بين المتظاهرين حتى أمس الأربعاء.

وقال مصدر في السلطة المحلية لفرانس برس إن خمسين عنصرا من قوات الأمن المغربية أصيبوا بجروح الإثنين، أول أيام عيد الفطر في المغرب، في مواجهات في مدينة الحسيمة، معظمهم أصيبوا برشق حجارة.

كما أصيب 29 شرطيا آخرون في مواجهات الثلاثاء في بلدة ايمزورين المجاورة، في حين ساد الهدوء الحسيمة مع تظاهرات قرع طناجر، حسب المصدر ذاته.

وأضاف المسؤول أن كافة الجرحى من الأمنيين غادروا المستشفى الأربعاء.

ولم تتوفر أي حصيلة عن إصابات محتملة بين المتظاهرين.

وتشهد هذه المنطقة حركة احتجاجات سلمية منذ ثمانية أشهر.

وأظهرت أشرطة فيديو نشرها أنصار الاحتجاج عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدخلا عنيفا لقوات الأمن التي استخدمت الهراوات.

في المقابل نددت السلط المحلية بـ»مجموعات بعضها من الملثمين استفزت ورشقت بالحجارة قوات الأمن».

ويطالب المحتجون بالإفراج عن معتقلي «الحراك» الذي قام على خلفية مطالب تنموية تندد بـ «تهميش» المنطقة.