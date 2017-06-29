إصابة نحو 80 شرطيا مغربيا في اعمال عنف في الحسيمة
الرباط – أ ف ب: أصيب نحو ثمانين شرطيا بجروح في اليومين الأخيرين في مواجهات مع متظاهرين في شمال المغرب، في حين لم تعرف حصيلة الاصابات المحتملة بين المتظاهرين حتى أمس الأربعاء.
وقال مصدر في السلطة المحلية لفرانس برس إن خمسين عنصرا من قوات الأمن المغربية أصيبوا بجروح الإثنين، أول أيام عيد الفطر في المغرب، في مواجهات في مدينة الحسيمة، معظمهم أصيبوا برشق حجارة.
كما أصيب 29 شرطيا آخرون في مواجهات الثلاثاء في بلدة ايمزورين المجاورة، في حين ساد الهدوء الحسيمة مع تظاهرات قرع طناجر، حسب المصدر ذاته.
وأضاف المسؤول أن كافة الجرحى من الأمنيين غادروا المستشفى الأربعاء.
ولم تتوفر أي حصيلة عن إصابات محتملة بين المتظاهرين.
وتشهد هذه المنطقة حركة احتجاجات سلمية منذ ثمانية أشهر.
وأظهرت أشرطة فيديو نشرها أنصار الاحتجاج عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدخلا عنيفا لقوات الأمن التي استخدمت الهراوات.
في المقابل نددت السلط المحلية بـ»مجموعات بعضها من الملثمين استفزت ورشقت بالحجارة قوات الأمن».
ويطالب المحتجون بالإفراج عن معتقلي «الحراك» الذي قام على خلفية مطالب تنموية تندد بـ «تهميش» المنطقة.
اشجب وادين كل قمع الدولة ضد الشعب .لنفرض ان مايقع في المغرب يقع في دولة من دول العالم الثالت بمافيها الدول العربية لما استمر الاحتجاج يومين فبالاحرى اشهر ولدكت بيوت المحتجين دكا.المغرب احسن حالا من العديد من الدول سواءا القريبة او البعيدة وهناك من يريد تهويل وتدويل الحراك من اجل هدف خبيث وليس حبا في المغرب .مايقع الان هو عادي لدى المغاربة الذين يحتجون ضد الفساد يوميا وهذا مفقود في العديد من الدول للقمع الشرس في تلك الدول.الحق يأخد ولا يعطى .على الشعوب العربية الاقتداء بالشعب المغربي و الانتفاضة ضد فساد حكامهم وليس الثرثرة فقط.
هذا عددمبالغ فيه بل لا يوجد ولا رجل أمن واحد مصاب فكل الاصابات كان في صفوف المحتجين وبالعشرات ، والهدف من هذا هو ضرب سلمية الحراك وتبرير عنف المخزن ، والدليل أن الداخلية لم تنشر ولا إصابة واحدة في صفوف رجال العنف وعلى العكس من ذلك فان صور وفيديوهات المصابين من شباب الريف ملأت مجالات التواصل الاجتماعي كما أن اعتداءات الشرطة بالهروات على من كان في طريقها حتى ولو كانت إمرأة أو جريحا لم يسلم من الضرب وهو ما أكدته عدة فيديوهات التي كانت سببا في اعتقال العديد من ناشريها حتى لا تنكشف الامور .