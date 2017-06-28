﻿تونس: مجلس الأمن القومي يقر مشروعا للرئيس لوضع مناطق الإنتاج تحت سيطرة الجيش

تونس ـ د ب أ: أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الأربعاء، إقرار خطة اعتماد مواقع الإنتاج والمناطق الحساسة كمناطق عسكرية محجرة، في خطوة لتحييد هذه الأماكن عن الاعتصامات والاحتجاجات الاجتماعية. ويأتي إعلان الرئاسة عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي للنظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي عرضه الرئيس الباجي قائد السبسي لأول مرة في العاشر من أيار/مايو الماضي.

وجاء قرار السبسي آنذاك بجعل مناطق الإنتاج تحت إمرة الجيش ردا على الاعتصامات والاحتجاجات في الجنوب في ولايتي قبلي وتطاوين، وفي منطقة الكامور القريبة من مواقع الإنتاج النفطي في الصحراء.وقالت الحكومة إن الاعتصام كلف خسائر مالية كبرى للدولة ونقصا في الإنتاج النفطي.

وقال بيان رئاسي أمس إنه «تم النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجرة وتم الاتفاق على اعتماده».

وعادة ما تتواتر الاحتجاجات في مناطق الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في جهة قفصة، وفي مناطق الانتاج النفطي في الجنوب.

وكانت الاعتصامات مرابطة لنحو ثلاثة أشهر في «الكامور» للمطالبة بفرص عمل في الشركات النفطية وبالتنمية في تطاوين، وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 22 أيار/ مايو التي شهدت وفاة محتج وإصابة العشرات من المتظاهرين والأمنيين إلى جانب عمليات حرق وتخريب واسعة للمنشآت.

ومؤخرا أعلنت الحكومة التوصل إلى اتفاق شامل مع المعتصمين عبر حزمة من القرارات المرتبطة بالتشغيل تم توقيعه يوم 16 حزيران/يونيو إثر وساطة تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل.