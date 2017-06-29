﻿وزير الخارجية المصري في أثيوبيا اليوم تحضيراً لقمة الاتحاد الافريقي

القاهرة ـ «القدس العربي»: يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء اليوم الخميس، للمشاركة في الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ 29 لقمة الاتحاد الأفريقي، حيث تعقد الدورة العادية الـ34 للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 27 ـ 29 يونيو/حزيران 2017، ثم تليها الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية خلال يومي 30 يونيو والأول من يوليو/تموز 2017، ثم تعقد الدورة العادية الـ 299 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي خلال يومي 3 و4 يوليو 2017.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إن القمة تعقد تحت شعار «تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب» باعتباره شعار الاتحاد الأفريقي خلال عام 2017، حيث تتضمن القمة المقبلة عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وتعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية في مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وأشار إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي على ضوء ما يحتله من أهمية خاصة للدول الأفريقية التي ينتمي معظم سكانها لفئة الشباب، فضلا عن الحاجة لتعزيز الاستفادة من طاقات الشباب ومواجهة التحديات والمعوقات العديدة في هذا الصدد.

وأضاف أن القمة ستتناول تقرير رئيس جمهورية رواندا بشأن تنفيذ قرار قمة أديس أبابا (يناير 2017) حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي من أجل معالجة أوجه القصور الحالية في أداء الاتحاد ولتمكينه من الاضطلاع بالتحديات المعاصرة التي تواجهه على النحو المرجو».

وتابع ستتناول القمة كذلك «تقرير رئيس النيجر حول موضوع منطقة التجارة الحرة القارية، وتقرير رئيس سيراليون حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن في إطار رئاسة بلاده للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة العشر المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن والجهود المبذولة في الترويج للموقف الأفريقي الموحد في هذا الشأن، إضافة إلى تقرير رئيس جمهورية الكونغو حول ليبيا في إطار رئاسته للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، فضلا عن تقرير كل من مصر وموريشيوس حول تنفيذ أجندة التنمية 2063 وتوطينها في خطط العمل الوطنية».

وأردف أبو زيد أن «القمة الأفريقية ستتناول كذلك حالة السلم والأمن في أفريقيا من خلال استعراض تقرير رئيس مجلس السلم والأمن بشأن أنشطة المجلس وحالة السلم والأمن في أفريقيا، بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بإسكات البنادق في أفريقيا بحلول2020».

وأشار إلى أن القمة «ستشهد انتخاب مفوض الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا ومفوض الشؤون الاقتصادية، فضلا عن انتخاب 4 أعضاء في المجلس الاستشاري للفساد، وانتخاب 4 أعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى اعتماد ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2018».

واغلن المتحدث باسم الخارجية في تصريحاته أن وزير الخارجية سيعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه الأفارقة ودول في حوض النيل على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لمتابعة مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول، وللتنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.