بارزاني يدعو واشنطن والمجتمع الدولي إلى احترام ما يقرره الأكراد
أربيل ـ «القدس العربي»: قال رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أمس الأربعاء، «حان الوقت لكي يعلن الكرد عن قرارهم النهائي بشأن إجراء الإستفتاء»، داعياً كلا من «واشنطن والمجتمع الدولي إلى ان يحترموا قرار الشعب الكردي».
وفي مقال له نشر في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وترجمته شبكة «رووداو» الكردية، أضاف بارزاني «سيقرر الشعب الكردستاني في هذا الإستفتاء الملزم الذي سيجري في 25 أيلول/سبتمبر من هذا العام، إذا ما كانوا يريدون الإستقلال، أم يريدون البقاء كجزء من العراق، وعند ممارسة هذا الحق المشروع، لن نشكل أي تهديد على أي أحد، بل قد تكون هذه هي الخطوة الصحيحة لاستقرار المنطقة».
وتابع: «قبل 100 عام وخلال مفاوضات السلام التي اعقبت الحرب العالمية الأولى، وعدوا الكرد بإنشاء دولتهم المستقلة، وبدلا عن ذلك، تم تقسيم كردستان بين تركيا وإيران وسوريا والعراق، وكنا ننتظر من الدولة العراقية الحديثة أن تكون هناك شراكة متكافئة بين العرب والكرد، إلا ان جميع الحكومات العراقية المتعاقبة قامت بقمع الكرد، ورأينا حينما قام صدام حسين بإستخدام الغازات السامة في المدن والقرى الكردية، وتم تدمير أكثر من 5000 قرية وتم تهجير قسم من الكرد إلى المناطق الجنوبية، أما القسم الآخر فقد تم قتلهم ودفنهم وهم احياء في مقابر جماعية خلال تلك الفترة».
وواصل بارزاني، «بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، عمل الكرد وبشكل جدي لبناء عراق جديد، وتم اقرار الدستور العراقي لضمان استقلال كردستان وحماية حقوق العراقيين، وبعد مرور اكثر من 14 عاماً، فشلت بغداد في تنفيذ بنود هذا الدستور، وقد رفضت الحكومة العراقية اعطاء إقليم كردستان نصيبه من الموازنة الإتحادية، أو تزويد قوات البيشمركه بالسلاح حينما هاجمنا تنظيم «الدولة الإسلامية» في 2014 بالأسلحة التي تركها الجيش العراقي في الموصل».
واشار في مقاله، إلى أن «استقلال كردستان قد يجعل المنطقة أكثر استقرارا ولن يغير حدود أي دولة مجاورة سوى العراق، بل ان استقلاله عن العراق سيعزز دعائم الاستقرار ويجنب المنطقة حروبا دموية قد تنشب بسبب الخلافات المحتدمة منذ سنوات طوال»، لافتا إلى «أن قيام دولة كردستان سيعزز العلاقات بشكل اكبر بين الكرد وعرب العراق، وستقيم كردستان المستقلة علاقات متينة مع بغداد وستكون جارة عظيمة وتتعاون ضد الإرهاب وستتقاسم الموارد معها ومنها المياه والنفط بالطريقة التي تعود بالنفع على البلدين، لذلك سنجري مفاوضات مع بغداد ودول الجوار والأسرة الدولية. لأننا نتفهم المخاوف التي قد يسببها إجراء استفتاء كردستان عند جيراننا».
وزاد «بعدما تأكد أن الاندماج القسري للكرد في العراق لم يعد صالحاً بالنسبة لكردستان العراق، نريد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي احترام القرار الديمقراطي لشعب كردستان، حيث سيكون العراق وكردستان أفضل حالا على المدى البعيد».
هل يعقل أن لا يكون المحافظة على كرسي السلطة مخصص لمسعود البرزاني وأولاده، هو سر توقيت تمرير الاستفتاء في الوقت الحالي، لا أظن ذلك، لماذا؟ على أرض الواقع ليس لدى الأكراد حتى الآن لغة تدوين موحدة، فالأكراد يستخدم حروف ونحو أربع لغات في التدوين، الفارسي والعثماني والتركي واللاتيني، وبدون لغة تدوين موحدة تتجاوز حدود سايكس وبيكو لن يمكن توحيد العرق الكردي لتكوين دولة قومية مثل دولة الكيان الصهيوني أو دولة ولاية الفقيه في إيران حيث كل منهما تعتمد الديمقراطية كأساس لنظام الدولة القومية وبنفس أسلوب ألمانيا وإيطاليا النازية والتي بسبب سياستهم قامت الحرب العالمية الأولى والثانية. فمن يضحك على من هنا؟ تغيير زاوية الرؤية ستجعلك تخرج بانطباع مختلف تماما من أي شيء، وكمثال على ذلك قول (الزمن يغير فيك أشياء كثيرة، مفاهيمك، قناعاتك، اهتمامك، أفراحك) أظن ربط مفهوم التغيير بالزمن له علاقة بفكر الفلسفة التي ترفض الاعتراف بالخطأ والصواب أو قاموس وهيكل اللغة، للمجتمع أو المهنة التي منها يحصل على دخل يعيش منه، فثقافة الـ أنا لفكر الفلسفة من المنطقي والموضوعي لا تعترف بخبرة أي أحد سوى الـ أنا، العولمة واقتصادها الإليكتروني، ودخول الآلة كوسط للحوار بين الـ أنا والـ آخر أعطت للغة بُعدا جديدا، لم يكن قبل عصر الآلة، صار هناك أهمية للحواس الخمس وللضمير الإنساني، الكثير لم ينتبه إلى أن لا مكان للغش وشهادة الزور في أجواء العولمة واقتصادها الإليكتروني، لأن بدون الشفافية واللامركزية لا يمكن إدارة أو حوكمة أي شيء خارج حدود الدولة، لضمان حصول الإنسان في كل مكان على حقوقه، دون غش وشهادة زور لحساب فلان أو علان من أصحاب السلطة، كما يحصل على أرض الواقع في عقود دولة الحداثة، ومن هذه الزاوية تفهم سبب تكرار التشكيك في كيفية حصول قطر على حق إدارة دورة لعبة كرة القدم عام 2022، وأخيرا من خلال التسريبات الألمانية التي تلقفتها وسائل الإعلام الفرنسية والروسية التي سبحان الله تصادفت في نفس توقيت الحصار عليها في 5/6/2017 ولن استبعد أن يكون تمويل ذلك كان بأموال إسلامية أو عربية بل وحتى خليجية مع الأسف، الكردي والعربي ما زال يهاجر، فلا يجوز أن يكون هم الدولة إيجاد وظيفة للآلة (الروبوت) بدل الإنسان في وظائف الحكومة الإليكترونية؟! نحن لدينا حل، اقتصاد الأسرة (مشروع صالح التايواني)، بدل اقتصاد الفرد(الرأسمالي/الاشتراكي)