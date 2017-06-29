﻿بارزاني يدعو واشنطن والمجتمع الدولي إلى احترام ما يقرره الأكراد

أربيل ـ «القدس العربي»: قال رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أمس الأربعاء، «حان الوقت لكي يعلن الكرد عن قرارهم النهائي بشأن إجراء الإستفتاء»، داعياً كلا من «واشنطن والمجتمع الدولي إلى ان يحترموا قرار الشعب الكردي».

وفي مقال له نشر في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، وترجمته شبكة «رووداو» الكردية، أضاف بارزاني «سيقرر الشعب الكردستاني في هذا الإستفتاء الملزم الذي سيجري في 25 أيلول/سبتمبر من هذا العام، إذا ما كانوا يريدون الإستقلال، أم يريدون البقاء كجزء من العراق، وعند ممارسة هذا الحق المشروع، لن نشكل أي تهديد على أي أحد، بل قد تكون هذه هي الخطوة الصحيحة لاستقرار المنطقة».

وتابع: «قبل 100 عام وخلال مفاوضات السلام التي اعقبت الحرب العالمية الأولى، وعدوا الكرد بإنشاء دولتهم المستقلة، وبدلا عن ذلك، تم تقسيم كردستان بين تركيا وإيران وسوريا والعراق، وكنا ننتظر من الدولة العراقية الحديثة أن تكون هناك شراكة متكافئة بين العرب والكرد، إلا ان جميع الحكومات العراقية المتعاقبة قامت بقمع الكرد، ورأينا حينما قام صدام حسين بإستخدام الغازات السامة في المدن والقرى الكردية، وتم تدمير أكثر من 5000 قرية وتم تهجير قسم من الكرد إلى المناطق الجنوبية، أما القسم الآخر فقد تم قتلهم ودفنهم وهم احياء في مقابر جماعية خلال تلك الفترة».

وواصل بارزاني، «بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، عمل الكرد وبشكل جدي لبناء عراق جديد، وتم اقرار الدستور العراقي لضمان استقلال كردستان وحماية حقوق العراقيين، وبعد مرور اكثر من 14 عاماً، فشلت بغداد في تنفيذ بنود هذا الدستور، وقد رفضت الحكومة العراقية اعطاء إقليم كردستان نصيبه من الموازنة الإتحادية، أو تزويد قوات البيشمركه بالسلاح حينما هاجمنا تنظيم «الدولة الإسلامية» في 2014 بالأسلحة التي تركها الجيش العراقي في الموصل».

واشار في مقاله، إلى أن «استقلال كردستان قد يجعل المنطقة أكثر استقرارا ولن يغير حدود أي دولة مجاورة سوى العراق، بل ان استقلاله عن العراق سيعزز دعائم الاستقرار ويجنب المنطقة حروبا دموية قد تنشب بسبب الخلافات المحتدمة منذ سنوات طوال»، لافتا إلى «أن قيام دولة كردستان سيعزز العلاقات بشكل اكبر بين الكرد وعرب العراق، وستقيم كردستان المستقلة علاقات متينة مع بغداد وستكون جارة عظيمة وتتعاون ضد الإرهاب وستتقاسم الموارد معها ومنها المياه والنفط بالطريقة التي تعود بالنفع على البلدين، لذلك سنجري مفاوضات مع بغداد ودول الجوار والأسرة الدولية. لأننا نتفهم المخاوف التي قد يسببها إجراء استفتاء كردستان عند جيراننا».

وزاد «بعدما تأكد أن الاندماج القسري للكرد في العراق لم يعد صالحاً بالنسبة لكردستان العراق، نريد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي احترام القرار الديمقراطي لشعب كردستان، حيث سيكون العراق وكردستان أفضل حالا على المدى البعيد».