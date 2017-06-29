﻿لبنان: لقاء مرتقب بين عون والحريري لرسم ملامح الورشة الحكومية وتداعيات خطاب نصرالله تصيب الدولة القوية وتضرب موسم الاصطياف

بيروت ـ «القدس العربي» : مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت من اجازة عيد الفطر التي حملته الى المملكة العربية السعودية ثم فرنسا، يفترض أن يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتحديد خريطة طريق ورشة تنفيذ وثيقة بعبدا، في ظل حرص رئاسي على تفعيل عمل الحكومة ودرس وإقرار مشاريع القوانين التي هي على تماس مباشر مع نهوض الدولة وحياة الناس وتحتاج الى مراسيم تنظيمية. وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي على «ضرورة الانصراف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية»، لافتاً الى «ان المجلس مُقبِل على ورشة العمل في إطار درس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين ولا سيما الحيوية والملحة منها، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب»، موضحاً أن «بعد درس لجنة المال للموازنة سيُصار إلى إدراجها على جدول اعمال الهيئة العامة لمناقشتها وإقرارها».

وفي وقت غابت جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية امس بقي خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم الجمعة الفائت محور متابعة بعدما وجّه سهامه نحو السعودية وأعلن عن فتح الاجواء لعشرات الآلاف بل مئات الآلاف من المجاهدين والمقاتلين من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي من العراق واليمن وإيران وأفغانستان وباكستان» ليكونوا شركاء في أي معركة مع إسرائيل قد تندلع مستقبلاً.

ولقي هذا الخطاب انتقاداً اولاً بسبب توقيته بعد اللقاء التشاوري في بعبدا وبعد محاولة العهد ترطيب العلاقات مع المملكة ودول الخليج وثانياً على عتبة موسم الاصطياف حيث من شأن هذه النبرة المتجددة أن تنعكس سلباً على الوضع العام في لبنان وأن تستعيد مشهد ما حصل في تموز 2006 حيث يبدو حزب الله ممسكاً بقرار الحرب والسلم على حساب الدولة القوية القادرة التي يحاول الرئيس ميشال عون بناءها. وقد اعتبرت مصادر في القوات اللبنانية اليوم ان «كلام نصرالله الأخير الذي تكرر على لسان النائب نواف الموسوي يزعزع كل المناخ الإيجابي الذي شهده لبنان منذ انتخاب الرئيس عون وتأليف الحكومة»، ولاسيما بعدما أثار رئيس القوات سمير جعجع خلال الاجتماع التشاوري في بعبدا مسألة سلاح «حزب الله»، الا ان العماد عون تمنى ابقاء الموضوع جانباً حفاظاً على الجو التضامني داخل الحكومة خصوصاً وان الاجتماع مخصص لتفعيل عملها.