﻿دعويان قضائيتان ضد تصديق السيسي على «تيران وصنافير»

القاهرة ـ «القدس العربي» والأناضول: أقام المحامي الحقوقي خالد علي دعوى قضائية جديدة، أمس الأربعاء، طالب فيها بإلغاء ووقف تنفيذ قرار موافقة وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير».

ووجه إنذارات إلى السيسي، ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ورئيس مجلس النواب علي عبد العال، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، بوقف إجراءات التسليم فورا لحين الفصل في الطعن.

كما طالب في الدعوى بعدم نشر الاتفاق في الجريدة الرسمية، والتصريح باتخاذ إجراءات الطعن على قرار السيسي، أمام المحكمة الدستورية العليا.

ودعا لـ«وقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها».

وأيضاً «عدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، لحين الفصل في موضوع النزاع الماثل بما ترتب على ذلك من آثار منها القضاء ببطلان تلك الاتفاقية وكل القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن».

وأشار علي، في الدعوى التي اختصم فيها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية، إلى أن «الموافقة على هذه الاتفاقية والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية يخالف نصوص الدستور المصري في المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 144، 151، 157، 184، 190 لكونها تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وإخراجهما من الإقليم البري المصري ومن السيادة المصرية إلى الإقليم البري السعودي والسيادة السعودية».

وطالب بـ«إلغاء قرار التصديق بما ترتب على ذلك من آثار خصها القضاء ببطلان تلك الاتفاقية وكل القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن».

واستند علي في دعواه إلى كون «الاتفاقية باطلة إذ تتضمن التنازل عن أراض مصرية ممن لا يملك دستورياً هذا الحق، فضلاً على أنها تعتبر هي والعدم سواء للقضاء ببطلانها بموجب أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، وبالتالي يضحى كل إجراء في شأن هذا العرض باطلاً لكونه يهدر أحكام القضاء».

وأكد في الدعوى، أن «موافقة وتصديق رئيس الجمهورية والأمر بنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية عصف بنصوص الدستور المصري».

وبين أن «إصرار رئيس الوزراء على إرسال الاتفاقية لمجلس النواب، وإصرار مجلس النواب على مناقشة الاتفاقية والموافقة عليها، ثم موافقة وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها والأمر بنشرها في الجريدة الرسمية رغم الأحكام السالف بيانها، يعرض أراضي الدولة للخطر ويهدد الأمن القومي ووحدة وسلامة الوطن وأراضيه ما يمثل عصفا بالدستور المصري».

كذلك أقام برلمانيون مصريون دعوى قضائية لوقف تسليم الجزيرتين والمطالبة بـ«بطلان الاتفاقية لعدم سلامة الإجراءات».

الدعوى قدمها 6 أعضاء في مجلس النواب (البرلمان)، مستقلون ومعارضون، أمام محكمة القضاء الإداري.

واختصم النواب، في الدعوى، السيسي ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفاتهم.

وطعن النواب على قرار تصديق رئيس الجمهورية، وكذلك موافقة مجلس النواب عليها، مطالبين في الشق المستعجل بوقف تنفيذهما وما يترتب عليهما من عدم تسليم الجزيرتين والحفاظ عليهما تحت الملكية والسيادة المصرية.

ودفع النواب ببطلان إجراءات التصويت داخل مجلس النواب، وذلك لـ«رفض علي عبد العال رئيس المجلس، أن يكون التصويت على الاتفاقية داخل البرلمان نداءً بالاسم، رغم تقديم طلب موقع من أكثر من 100 نائب»، وفق قولهم.

وأشاروا في الدعوى إلى أن «التصويت على الاتفاقية ومناقشتها يعدان مخالفة صريحة للائحة مجلس النواب»، وأيضاً «صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها».

وفي 14 يونيو/ حزيران الجاري، وافق البرلمان على الاتفاقية، وحينها طالب رئيس البرلمان علي عبد العال، خلال جلسة المناقشة، الأعضاء الموافقين على الاتفاقية بالوقوف، ثم أعلن «الموافقة» دون حصر عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، ودون الاستجابة لطلب المعارضين بالتصويت وقوفًا ونداءً بالاسم.

وتنص لائحة المجلس على: «يؤخذ الرأي نداءً بالاسم، إذا طلب ذلك رئيس المجلس، أو إذا قدم بذلك طلب كتابي من 30 عضواً على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة، أو في حالة عدم وضوح النتيجة».

وجاءت موافقة البرلمان وتصديق السيسي وسط اعتراضات شعبية على الاتفاقية.

وأقام الدعوى النواب: إبراهيم عبد العزيز حجازي، أحمد عبد الرحمن، شديد أحمد، طلعت خليل، مصطفى كمال الدين، وهيثم الحريري.

وفي سياق متصل، شهد غروب «لن نفرط» على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، الذي يضم الآلاف من رافضي الاتفاقية، والمدافعين عن مصرية الجزيرتين، خلافات شديدة بين أعضائه بشأن الاصطفاف مع جماعة «الإخوان المسلمين» في معركة الدفاع عن تيران وصنافير.

وفي الوقت الذي رأى فيه البعض عدم إقصاء أي فصيل سياسي في معركة من المفترض أن تهم كل المصريين، رفض آخرون الاصطفاف مع «الإخوان» باعتبارهم سببا رئيسيا في الأزمة التي تشهدها مصر، وباعتبارهم حاولوا الانفراد بالسلطة واستبعاد كل التيارات السياسية، واستخدام الدين في الوصول للحكم.

ودفعت الخلافات مؤسس موقع «الغروب» الكاتب الصحافي جمال الجمل إلى دعوة مديري الموقع لحذف أي عضو يتحدث من منطلق حزبي، ويذكر صفته كإخواني او ناصري أو وفدي أو قبطي، إضافة إلى حذف أي عضو يتلاسن أو يحقر شخصا أو فئة من غير أنظمة الحكم وأتباعهم المعادين لمصالح الوطن والمواطن.

وقال: «من لم يتعلم التعامل في جماعة مفتوحة للوطنية، عليه أن يمارس نشاطه الحزبي في مقر حزبه، ويواصل نضاله بمفهوم الألتراس وعصبية مشجعي فرق كرة القدم، الانتماءات الحزبية والهويات الفرعية بعد الوطن وليست قبله، وقليل متجانس.. متحرر مخلص للوطن، خير من كثير متنافرعبد لشخص أو جماعة أو حزب».