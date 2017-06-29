﻿حقوق الإنسان القطرية تحصي2451 شكوى وتستعين بمكتب محاماة سويسري لمقاضاة دول الحصار

الدوحة ـ «القدس العربي»: كشف الدكتور على بن صميخ المري، أمين عام اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، عن الاستعانة بمكتب محاماة سويسري، لمقاضاة دول الحصار الثلاث «السعودية ـ الإمارات ـ البحرين»، والحصول على تعويضات مالية جراء الانتهاكات التي تعرض لها شعب قطر، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلقت حتى الآن 2451 شكوى حقوقية وإنسانية جراء سياسات دول الحصار، داعيا في الوقت ذاته الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للتدخل الإنساني، مقابل عجزع عن اتخاذ موقف سياسي!

وضمن تحركاتها الحثيثة وجولاتها عبر العالم، لـ«فضح» انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار الذي تتعرض له قطر؛ أعلن الدكتور المري في مؤتمر صحافي أمس في الدوحة أن أن وفداً من اللجنة القطرية لحقوق الإنسان زار العديد من عواصم الدول الأوروبية، مثل لندن وبروكسل، حيث أطلع الوفد منظمات حقوق الإنسان هناك على الانتهاكات التي تفرضها دول الحصار، لافتا إلى أن منظمة العفو الدولية في لندن أصدرت بيانا تحذر فيه من الزج بالأسر والمدنيين فى الأزمة المشتعلة، مقرة بوجود انتهاكات من قبل دول الحصار تجاه المواطنين القطريين.

وأضاف: «جولتنا الأوروبية كشفت للرأي العام العالمي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها مواطنو قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بسبب الحصار المفروض على قطر»، مؤكداً أن «المنظمات الدولية والحقوقية لا يمكن أن تقبل أو تؤيد مطالب دول الحصار».

وتابع قائلاً: «دول الحصار تقول إن الاجراءات موجه ضد الحكومة القطرية، وهذا غير صحيح فقراراتهم موجهة ضد الشعب القطري والمقيمين ومواطني التعاون، مؤكداً أن قرارات دول الحصار أضرت بالأسر وطلبة العلم ورجال الأعمال وسببت انتهاكات جسيمة لحرية الرأي والتعبير.

واستنكر «المري» تصريحات السفير الإماراتي في روسيا، بقوله: «سفير الإمارات في موسكو يهدد بعقوبات جديدة على قطر، على الرغم من تنديد المنظمات الدولية والرأي العام بانتهاكات دول الحصار. والآن يهددون بفرض عقوبات ضد قطر، ما يثبت وجود حصار ظالم ضد الشعب القطري»، لافتاً إلى أن السلطات السعودية منعت عمالاً من العودة إلى الدوحة».

وعلى الصعيد الداخلي، اجتمع رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان بسفراء ألمانيا وهولندا والسويد، في إطار الترتيبات لزيارة سيجريها د. المري لبلدانهم تبدأ اليوم الخميس، وذلك لشرح المزيد من تداعيات الحصار المضروب على قطر على أوضاع حقوق الإنسان والذي تضرر منه مواطنون قطريين ومن دول مجلس التعاون.

الزياني مغيّب سياسيا

كما انتقد المري الموقف السلبي والصمت غير المبرر لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بقوله: خاطبنا العديد من الهيئات الحقوقية وجهات تسوية المنازعات التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لبيان الانتهاكات الحقوقية نتيجة الحصار المفروض على قطر ولم نجد جواباً».

وقال رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان إن «عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مغيب سياسياً في الأزمة الحالية»، مخاطبا إياه بالقول: «إذا لم يقم أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالتدخل السياسي، فنطالبه على الأقل بالتدخل الإنساني».

وتابع قائلاً: «كان من المفترض على دول الحصار الثلاث أن تلجأ إلى مجلس التعاون الخليجي، وكان يجب أن تكون هناك آلية من المفترض أن يتم اللجوء إليها».

وطالب المري أمين عام مجلس التعاون أن يتدخل في الجانب الإنساني للأزمة إذا كان مقيد في الجانب السياسي. مضيفاً أن «هذا ما طالبنا به كافة المنظمات والهيئات الحقوقية».

200 منظمة دولية تشارك في مؤتمر دولي حول الانتهاكات ضد الصحافيين

على الجانب الآخر، أعلن رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان أنها بصدد التحضير لعقد مؤتمر دولي في الدوحة يومي 24 ـ 25 يوليو/تموز المقبل، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية للصحافيين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبحضور 200 منظمة حقوقية وشخصية دولية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية، وباحثين و خبراء في مجال السياسات و مراكز البحوث وخبراء من هيئات المعاهدات ومجموعة من المقررين الخواص في منظومة الأمم المتحدة و المنظومات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و اتحاد الدول الأمريكية وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و منظمة اليونسكو.

وسيناقش المؤتمرون الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين، ووضع معايير لحمايتهم، وحماية حرية تداول المعلومات، وكذلك توفير الغطاء الآمن لحرية الرأي والتعبير.

وعن فكرة المؤتمر، قال المري: «لقد رأينا أن انتهاكات حرية الرأي التعبير ومضايقة الصحافيين والاعتداء عليهم و المطالبات بغلق القنوات الفضائية الحرة و خطاب الكراهية و التحريض في تزايد مستمر، لذلك ارتأت اللجنة الوطنية مع بعض الشركاء الدوليين مثل الفدرالية الدولية لحماية الصحافيين أن ننظم هذا المؤتمر الدولي الذي يهدف إلى التباحث في كيفية تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان لحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات؛ ومواجهة الإشكاليات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات؛ إلى جانب دراسة سبل حماية الصحافيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر».

وأضاف: «سيشكل المؤتمر منبرا لتبادل الأفكار والمقترحات إلى جانب تبادل الممارسات الجيدة و المبادرات الناشئة في مجال تعزيز حرية الرأي و التعبير و حرية الإعلام، كما ستقدم العديد من أوراق العمل.