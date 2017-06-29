“نيويورك تايمز″ تكشف وضع الأمير محمد بن نايف بالإقامة الجبرية والسعودية تنفي

(القدس العربي): كشف مسؤولون أمريكيون وسعوديون مقربون من العائلة السعودية المالكة، أن ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، مُنع من السفر خارج السعودية، وهو تحت الإقامة الجبرية في قصره في مدينة جدة.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية، أمس الأربعاء عن مسؤولين اشترطوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لعدم تعريض علاقاتهم بالعائلة المالكة السعودية للخطر، أن القيود المفروضة على الأمير، الذي كان يدير وزارة الداخلية القوية في المملكة، تهدف إلى تقويض أي معارضة مُحتملة ضد ولي العهد الجديد محمد بن سلمان.

ونفى مسؤول سعودي اليوم، تقرير الصحيفة الأمريكية، وقال لوكالة رويترز “هذا ليس صحيحاً، 100 في المئة”.

(تقرير نيويورك تايمز حول وضع ولي العهد السابق في الإقامة الجبرية)

وأعفي بن نايف، وزير الداخلية المخضرم الذي عبرت واشنطن عن إعجابها بأدائه بعد نجاحه في سحق تنظيم القاعدة داخل السعودية في الفترة بين عامي 2003 و2006، من منصبه قبل أسبوع.

وتكرر وسائل الإعلام الرسمية السعودية، الحريصة على إظهار أن التغيير يتم بسلاسة، نشر لقطات يظهر فيها الأمير محمد وهو يقبل يد ابن عمه الأكبر بن نايف الذي زاره لتهنئته.

ووضع تعيين الأمير محمد وليا للعهد حدا لتخمينات استمرت عامين عن وجود منافسة، بعيدا عن الأنظار، على سدة الحكم لكن محللين قالوا إنه مازال عليه كسب ولاء ذوي النفوذ من الأمراء ورجال الدين والقبائل.

https://www.youtube.com/watch?v=Q1suCCGA2gQ