الكشف عن سر الإفراج عن أصالة بعد واقعة الكوكايين

بيروت ـ أصدر القاضي اللبناني سمير حمود، بيانًا صحافيًا أوضح فيه سبب الإفراج عن المطربة السورية أصالة نصري، في واقعة توقيفها في مطار رفيق الحريري أمس الأول، بعد ضبط جرامات من الكوكايين في حوزتها.

القاضي اللبناني، قال في البيان: “إن التعامل في قضية أصالة تم وفق الأصول المتبعة في القضايا المشابهة، إذ لا يجوز توقيف المتعاطين واحتجازهم، بل تحويلهم إلى جهات تتولى علاجهم، مع خضوعهم لفحوصات دورية لمعرفة مدى استمرارهم في التعاطي”.

وأضاف “أن أصالة خضعت للفحص الطبي، الذي أثبت تعاطيها للكوكايين، وسوف تخضع للفحص كل مرة تزور فيها لبنان”، مشيرًا إلى أن القضية مستمرة بشكل سري.