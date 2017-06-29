إذا كنت كثير النسيان فعقلك يعمل بشكل جيد

لندن ـ بعض الناس يحسدون الذين يتمكنون من حفظ أحاديث كاملة عن ظهر قلب، أو الذين لا ينسون كلمات الأغاني، أولئك الذين يتصفون بعدم القدرة على النسيان.

لكن الحقيقة ربما تبدو غير ذلك، فالمقصود أن ينسى عقلك لا أن يتذكر كل شيء، وفق ما يؤكد باحثون كنديون في دراسة حديثة، فالنسيان دلالة على أن عقلك يعمل بشكل جيد.

وفي واقع الأمر فإن القدرة على النسيان تماثل تماماً مقدرتك على التذكر، بحسب هؤلاء الباحثين.

“فالهدف الحقيقي من الذاكرة عند الإنسان هو تحسين عملية صنع القرار”، وفق ما يقول البروفيسور بليك ريتشاردز من معهد “يو أف تي سكاربورو”.

ويضيف: “من المهم أن ينسى الدماغ التفاصيل غير المهمة ويركز على الأشياء المفيدة، التي تساعد على اتخاذ القرار في الحياة الواقعية”.

وقد قام الباحثون بعمل أبحاثهم على الذاكرة، بهدف معرفة الدور الذي يلعبه نسيان المعلومات في حياتنا.

ويقول بول فرانكلاند من جامعة “تورونتو” أحد المشاركين في الأبحاث: “وجدنا العديد من الأدلة من خلال الأبحاث الراهنة، أن هناك آليات تعمل على تعزيز فقدان الذاكرة، وهي مستقلة عن تلك التي تشارك في تخزين المعلومات”.