اغتصاب ممثلة مصرية مغمورة تحت تهديد السلاح في القاهرة

القاهرة ـ تنظر محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات محاكمة 3 طلاب ومجند، بتهمة اقتحام منزل ممثلة مغمورة بمنطقة الطالبية واغتصابها تحت تهديد السلاح.

واتهمت النيابة العامة الطلاب الثلاثة والمجند، بمواقعة أنثي بغير رضاها، حيث اقتحموا مسكنها وأشهروا في وجهها أسلحتهم النارية مهددين أياها بإلحاق الأذى بها وبنجلها الصغير المرافق لها بالسكن ونزعوا عنها ملابسها كرهاً، وتناوبوا الاعتداء عليها.

كما اتهمت النيابة المتهمين بسرقة مبلغ مالي ومنقولات من المنزل بأن صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع المتهم الأول الباب كاسراً إياه ثم نزل إلى أسفل العقار لمراقبة الطريق، بينما اقتحم باقى المتهمين المسكن واشهروا في وجهها الأسلحة النارية فشلوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.