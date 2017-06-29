مصلون يشاهدون مباراة داخل مسجد

الرياض ـ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ترصد مجموعة من الأشخاص يشاهدون التلفزيون داخل المسجد.

وأظهرت الصورة، مجموعة من الأشخاص يجلسون داخل المسجد ويشاهدون مباراة لكرة القدم، ما أثار غضب واستنكار رواد مواقع التواصل، ولم يذكر ناشر الصورة أي تفاصيل عن مكان الواقعة.