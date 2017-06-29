مصلون يشاهدون مباراة داخل مسجد
Jun 29, 2017
الرياض ـ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ترصد مجموعة من الأشخاص يشاهدون التلفزيون داخل المسجد.
وأظهرت الصورة، مجموعة من الأشخاص يجلسون داخل المسجد ويشاهدون مباراة لكرة القدم، ما أثار غضب واستنكار رواد مواقع التواصل، ولم يذكر ناشر الصورة أي تفاصيل عن مكان الواقعة.
السؤال ليش في تلفزيون مشبوك عالدش في المسجد،،،
بالامس كان هناك فى المانيا صلاة جماعية ضمت الرجال والنساء معا بدون لبس محتشم وغطاء راس للمصليات…واليوم مشاهدة مبارة كرة قدم فى رحاب المسجد…وغدا ماذا سيكون؟
من احسن وارقى الوسايل لبقاء وجذب المصلين الى المساجد كما تفعل بعض الكنايس ومكونات دينيه اخرى فى اقامات انشطه موسيقيه وراقصه لكى تحافظ على اسمرار الموصلين فى الحضور الى هذه الاماكن.
Hhhhh. It’s technology defeating us.