السعودية تتهم وسائل إعلام بنشر “قصص مختلقة” للإضرار بعلاقتها مع روسيا
Jun 29, 2017
الأناضول: اتهمت السعودية الخميس وسائل إعلام (لم تسمها)، بنشر “قصص مختلقة” للإضرار بعلاقتها مع روسيا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس″ عن مصدر مسؤول (لم تذكر اسمه)، بأن “هناك وسائل إعلام تحاول نشر قصص مختلقة وغير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بهدف الإضرار بالعلاقات بين البلدين الصديقين”.
وبين المصدر، أن “الدولتين ملتزمتان بالحوار الإيجابي والمفتوح بشكل دائم”.
وأكد ” ضرورة استقاء المعلومات حول العلاقات بين البلدين من وسائل الإعلام الرسمية.”
وقال موقع روسيا اليوم، أن أحد المواقع الإلكترونية ذكر (على غير الحقيقة) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صرّح بأن بلاده قادرة على تدمير القوات الروسية في سوريا في غضون 3 أيام، قبل أن يحذف الموقع لاحقاً هذا التصريح.
“استقاء المعلومات حول العلاقات بين البلدين من وسائل الإعلام الرسمية” ليست بهذه السهولة طالما تظل هذه الأخيرة أبواق للجهات التي تمثلها. وبالتالي، تبقي المصدر الأخير الموثوق به.
يبدو ان مقولة الجبير التي قال فيها بشار سيخرج اما بالحوار او الحرب مازالت تدور في ذهن ولي العهد الشاب فقد عفى عنها الزمن روسيا بدات تتخلص من مشكلة سوريا و ادخلت العديد من الدول لحلها و الاستفادة اكثر من استراتجيتها المخطط لها سابقا لكن يبدو ان السعودية غرقت في وحل اليمن و ستخرج من اليمن خاسرة على كل الاصعدة فالشعب اليمني سيكرهها لانها ليست مخلصة في تدخلها فهي تريد اخضاع الشعب اليمني بكامله سواء حوثيين او اصلاح او قباىءل لكنها ستفشل .