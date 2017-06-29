السعودية تتهم وسائل إعلام بنشر “قصص مختلقة” للإضرار بعلاقتها مع روسيا

الأناضول: اتهمت السعودية الخميس وسائل إعلام (لم تسمها)، بنشر “قصص مختلقة” للإضرار بعلاقتها مع روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس″ عن مصدر مسؤول (لم تذكر اسمه)، بأن “هناك وسائل إعلام تحاول نشر قصص مختلقة وغير صحيحة حول العلاقات المميزة بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بهدف الإضرار بالعلاقات بين البلدين الصديقين”.

وبين المصدر، أن “الدولتين ملتزمتان بالحوار الإيجابي والمفتوح بشكل دائم”.

وأكد ” ضرورة استقاء المعلومات حول العلاقات بين البلدين من وسائل الإعلام الرسمية.”

وقال موقع روسيا اليوم، أن أحد المواقع الإلكترونية ذكر (على غير الحقيقة) أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صرّح بأن بلاده قادرة على تدمير القوات الروسية في سوريا في غضون 3 أيام، قبل أن يحذف الموقع لاحقاً هذا التصريح.