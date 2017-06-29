ماكرون يتصل ببوتفليقة لبحث الأزمة في مالي

باريس – رويترز: كشفت مصادر قريبة من قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصل بنظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء، لبحث سبل استئناف محادثات السلام المتعثرة في مالي.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه اليوم الخميس أن ماكرون اقترح اتخاذ “إجراءات ملموسة” إزاء الوضع في مالي. ولم يكشف عن تفاصيل دقيقة.

وكانت الجزائر قد توسطت بين الفصائل المتخاصمة هناك عام 2015، كما انها ترأس لجنة المتابعة، وتم التوصل إلأى اتفاق لم يطبق بالكامل بعد وتدهور الوضع الأمني في مالي.

وتواجه مالي صعوبة لاحتواء الحركات المتشددة في شمال البلاد حيث تتكرر الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة وتشن الجماعات الإسلامية المتشددة هجمات على المدنيين، وقوات جيش مالي، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والقوات الفرنسية هناك.