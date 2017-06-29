حاكم دبي يؤلف قصيدة لإقناع قطر بالتعاون لإنهاء أزمة الخليج

(أ ف ب): لجأ حاكم دبي الى كتابة قصيدة يطلب فيها من قطر بأن تقبل مطالب الدول العربية الخليجية المجاورة، التي تهدد بزيادة عزلة هذا البلد مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لذلك مطلع يوليو/تموز، في حال لم يغير سياسته.

وحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في القصيدة بعنوان “الدرب واضح” قطر على العدول عن سياستها الخارجية الحالية.

وكتب في القصيدة “مــنْ مـنـبَتٍ واحــدْ وشَـعـبْ وكِـياني دَمْ ولَــحَـمْ واحدْ وأرضْ وديــــانِــــــهْ”.

واضاف “وتَــدري قـطَـرْ أنَّــا لَـهـا ظِــلْ دانــي عــنْ الـغـريبْ وعــنْ ضـعـيفْ الـمكانهْ مــا هـي مـصالحْ بـالسياسهْ تـهاني يـاغـيـرْ خـــوِّهْ جـــارْ والــحَـظْ خـانِـهْ”، في اشارة الى العلاقات التي تقيمها قطر مع ايران خصم السعودية.

وقال في القصيدة، “ولكل شي لو تفكر أواني والجد يا أهل الجد هذا أوانه وآحس أن الوقت يكفي وحان والشر نسعى كلنا في دفانه ونرجع إلى وحدة قلوب ومعاني نحمي بعضنا دون حقد وضغانه”.

ونشرت القصيدة على انستغرام وأعرب اكثر من 80 ألف شخص عن اعجابهم بها.

وتشهد منطقة الخليج ازمة دبلوماسية خطيرة منذ ثلاثة اسابيع بعد ان قطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات مع الدوحة ثم رفعت اليها في 22 حزيران/يونيو لائحة مطالب يجب تلبيتها في مهلة من 10 ايام.

وتتضمن لائحة المطالب التي تسلمتها قطر الأسبوع الماضي عن طريق الكويت، 13 مطلباً منها إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الاراضي القطرية.

ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية الثلاثاء، عن سفير الامارات لدى روسيا عمر غباش قوله ان قطر قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال لم تستجب لمطالب جيرانها.