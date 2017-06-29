حاكم دبي يؤلف قصيدة لإقناع قطر بالتعاون لإنهاء أزمة الخليج
(أ ف ب): لجأ حاكم دبي الى كتابة قصيدة يطلب فيها من قطر بأن تقبل مطالب الدول العربية الخليجية المجاورة، التي تهدد بزيادة عزلة هذا البلد مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لذلك مطلع يوليو/تموز، في حال لم يغير سياسته.
وحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء في القصيدة بعنوان “الدرب واضح” قطر على العدول عن سياستها الخارجية الحالية.
وكتب في القصيدة “مــنْ مـنـبَتٍ واحــدْ وشَـعـبْ وكِـياني دَمْ ولَــحَـمْ واحدْ وأرضْ وديــــانِــــــهْ”.
واضاف “وتَــدري قـطَـرْ أنَّــا لَـهـا ظِــلْ دانــي عــنْ الـغـريبْ وعــنْ ضـعـيفْ الـمكانهْ مــا هـي مـصالحْ بـالسياسهْ تـهاني يـاغـيـرْ خـــوِّهْ جـــارْ والــحَـظْ خـانِـهْ”، في اشارة الى العلاقات التي تقيمها قطر مع ايران خصم السعودية.
وقال في القصيدة، “ولكل شي لو تفكر أواني والجد يا أهل الجد هذا أوانه وآحس أن الوقت يكفي وحان والشر نسعى كلنا في دفانه ونرجع إلى وحدة قلوب ومعاني نحمي بعضنا دون حقد وضغانه”.
ونشرت القصيدة على انستغرام وأعرب اكثر من 80 ألف شخص عن اعجابهم بها.
وتشهد منطقة الخليج ازمة دبلوماسية خطيرة منذ ثلاثة اسابيع بعد ان قطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات مع الدوحة ثم رفعت اليها في 22 حزيران/يونيو لائحة مطالب يجب تلبيتها في مهلة من 10 ايام.
وتتضمن لائحة المطالب التي تسلمتها قطر الأسبوع الماضي عن طريق الكويت، 13 مطلباً منها إغلاق قناة الجزيرة، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الاراضي القطرية.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية الثلاثاء، عن سفير الامارات لدى روسيا عمر غباش قوله ان قطر قد تتعرض لعقوبات جديدة في حال لم تستجب لمطالب جيرانها.
ليت بابيات الشعر تعيش الشعوب..وياليت بالشعر او حتى بالنثر تنهى الازمات…اما قصيدة الشاعر حاكم دبى فها من التهديد والوعيد اكثر من دعوته للسلام وفض الشقاق…
الغريب انه في القصيدة ينتقد العلاقة بين قطر وايران عدوة السعودية وهي اي الامارات لها علاقات تجارية تتجاوز حسب الاحصائيات المنشورة 14 مليار دولار وايام الحصار على ايران المعاملات البنكية الايرانية تمر عبر دبي وبعلم الامارة…فاي ضحك على الذقون يا امير وياحاكم دبي.
قطر لا يختزل ودها ولو في ديوان شعر بعد أن استعصت عليهم ولم يقدروا على تقويسها.
أما عن الشعر فيا سلام حيث أن ذي المالحتى إن رمى حجرا قالوا إنه رامي
الا يخشى حاكم دبي من محاكمته بقوانين بلاده بتهمة التعاطف مع قطر؟!
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ام أن القوانين هناك كما عندنا ،تطبق فقط على ولد الخايبة ؟! كما نقول بالمثل العراقي !!
كان من الأجدر به حلها وديا ومن غير حرمان الشعوب من بعضها البعض الآخر.
وليس فرض حصار وسب وشتم المسلمين في العالم.
الأجدر حلها بين البلدين مسلمين وليس بين ترامب الخبيث.
الأجدر صون حرمة الإسلام والمسلمين والمسلمات.
وليس تقبيل أقدام الخبيث الصهيوني ترامب.