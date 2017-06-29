4 أحزاب مغربية تدين التعامل الأمني مع “حراك الريف”

الرباط – لأناضول : أدانت 4 أحزاب مغربية التعامل الأمني حيال حراك الريف، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من7 أشهر، وذلك خلال اجتماع، عقد في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بمدينة الحسيمة.

وشارك في الاجتماع الفروع الإقليمية لأحزاب “العدالة والتنمية” الحاكم، و”التقدم والاشتراكية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” وهما حزبان يساريان مشاركان في الحكومة، و”الاستقلال” المعارض.

وقال نبيل الأندلسي البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” عن محافظة الحسيمة، إن “الأحزاب الأربعة أجمعت على إدانة المقاربة الأمنية”، مضيفا في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن ” الأحزاب حملت من يدفع في استمرار المقاربة الأمنية، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة”.

وأكد النابلسي إلى أن “ما وقع يوم عيد الفطر من تجاوزات لا يمكن السكوت عنها”.

وكانت قوات الأمن فضت بالقوة مسيرة احتجاجية، الإثنين الماضي ، أول أيام عيد الفطر بالمغرب في الحسيمة، وشهدت المدينة مواجهات بين محتجين ملثمين، ورجال الأمن عبر الرشق بالحجارة وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.

وفي السياق، قدم 5 رؤساء بلديات بإقليم الحسيمة استقالة جماعية بسبب ما أسموه “التعاطي الأمني مع حراك الريف”.

جاء ذلك في رسالة استقالة شملت رئيس جماعة بلدية “لوطا” المكي حنودي، المنتمي إلى حزب “الاتحاد الاشتراكي”، عبيد أقنيبس، رئيس جماعة الرواضي، نورالدين أولاد عمر، رئيس جماعة المرابطين، عبد الحميد الخماري رئيس جماعة آيت قمرة، المنتمون لحزب “الأصالة والمعاصرة”، ورشدي الزياني المنتمي إلى حزب “الاستقلال”، تم توجيهها إلى السلطات المحلية بالإقليم.

وعزا رؤساء البلديات الاستقالة إلى “تراجع السلطات عن الحوار، واستعمال القوة العمومية تجاه السكان، والتعاطي الأمني الصرف مع مطالب الساكنة، خاصة ليلة العيد”.

ودعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أمس الأربعاء، إلى “ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أجواء إيجابية وتعاون مواطني الحسيمة من أجل إقرار الهدوء والأمن اللازمين لإنجاح المشاريع التنموية”.

وتشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد.

كما أعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، تلقيها تعليمات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بشأن “تسريع مشاريع التنمية” في إقليم الريف، و”ضمان محاكمة عادلة” لجميع الموقوفين من نشطاء الحراك الاحتجاجي.

وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية احتجاجات الريف المائة شخص، وفق الحكومة المغربية، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالحبس.