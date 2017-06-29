التلفزيون العراقي يعلن سقوط “دولة الخرافة”

الأناضول :على وقع أخبار تفيد بتقهقر التنظيم في غرب الموصل، أعلن التلفزيون العراقي الرسمي عن سقوط “دولة الخرافة”، فيما يبدو إشارة إلى دولة الخلافة التي أعلنها زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) عام 2014.

وفي أخبار عاجلة أوردها التلفزيون على شريطه الإخباري أكد انهيار قوة التنظيم المتشدد، في الموصل بعد السيطرة على جامع النوري الذي أعلن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من على منبره ما أسماها “دولة الخلافة” صيف عام 2014.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت القوات العراقية السيطرة على موقع جامع النوري ومئذنته التاريخية الحدباء، التي سبق وأن دمرها المتطرفين.

وكان مسلحو تنظيم “داعش” الارهابي قد فجروا في 21 من الشهر الجاري الجامع والمئذنة التي تتوسطه والمعروفة باسم الحدباء ويعود تاريخ بنائها إلى قبل أكثر من 800 عام، ما أثار تنديدا واسع النطاق في أنحاء العالم.

ويحمل الجامع رمزية كبيرة للتنظيم، وكان الكثيرون يعتقدون ان استعادة القوات العراقية للجامع سيكون بمثابة هزيمة له في العراق، وهو ما دعمه التلفزيون الرسمي بإعلانه اليوم.