﻿قوات حفتر تتهم السودان «بزعزعة الاستقرار» في ليبيا

■ ليبيا – وكالات: قال العقيد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي التابع للبرلمان بقيادة الجنرال خليفة حفتر، الذي عينه ‏البرلمان الليبي في طبرق قائدا عاما للجيش الوطني، الأربعاء، إن النظام السوداني متورط في زعزعة الاستقرار في ليبيا.‏

وأضاف المسماري – في مؤتمر صحافي الأربعاء: إن السودان أنشأ بالتعاون مع قطر وتركيا غرفة عمليات لتصدير السلاح ‏للميليشيات الموجودة في غرب البلاد.‏

وأشار المسماري إلى أن لدى الجيش وثائق تثبت تورطهم في ذلك، وأنهم بصدد تقديم هذه الوثائق إلى دول الجوار وغيرها، ‏قائلا إن النظام السوداني يشكل خطرا على دول الجوار. ويأتي هذا بعد اتهام الناطق باسم الحكومة السودانية أحمد بلال ‏عثمان حفتر بدعم حركات المعارضة السودانية.‏

كما منعت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، دخول السفير الإيطالي لدى طرابلس، جوزي باروني، إلى مناطق في البلاد، مشترطة أن يقدم اعتذرا رسميا عن رسم ساخر نشرته السفارة الإيطالية حول قائمة للإرهاب أعدتها اللجنة.

وطالبت اللجنة في بيان «جميع المنافذ الخاضعة لسلطتها (منافذ شرق ليبيا ومنافذ مدينة الزنتان غربي البلاد ومنافذ أخرى في الجنوب) بعدم إعطاء الإذن الأمني لدخول السفير الإيطالي، جوزي باروني». ولم يصدر تعليق عن السلطات الإيطالية بشأن هذا المنع.

وأرجعت اللجنة البرلمانية الليبية سبب هذا المنع إلى منشور صادر عن السفارة الإيطالية، اعتبرت اللجنة في بيانها أنه يمثل «استخفافا بقوائم الإرهاب، وإهانة لمجلس النواب، وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي». وقبل أسبوعين نشرت السفارة الإيطالية في طرابلس، على موقع «تويتر»، تغريدة تسخر فيها من قائمة الإرهاب الصادرة عن لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي، قبل أن تحذفها بعد يومين تحت وطأة انتقادات من قراء.

وفي وقت سابق أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي قائمة تضم أكثر من 70 شخصية ليبية، أرسلتها إلى وزارة الخارجية في الحكومة المؤقتة، غير المعترف بها دوليا، للتفاوض مع الدول الخليجية لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب التي أصدرتها هذه الدول، في إطار عقوبات تفرضها علي دولة قطر.

ودعت لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الليبي السفارة الإيطالية إلى تقديم «اعتذار رسمي عن الإهانة الصادرة عنها»، وفق البيان.