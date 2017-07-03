﻿أكاديمية الأوسكار تدعو أعضاء من 57 دولة للانضمام اليها

لوس أنجليس – «القدس العربي» : أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية صباح أمس عن دعوة 744 عضوا جديدا من 57 دولة للانضمام اليها، وهو أكبر عدد من مدعوي العام الماضي الـ 683 الذي كان رقما قياسيا في تاريخ الأكاديمية وكان ما يقارب ضعف عدد مدعوي عام 2015.

وللمرة الثانية على التوالي، تضم قائمة الأعضاء الجدد نسبا عالية من النساء والملونين وهي 39% و 30% على التوالي.

وحسب إعلان الأكاديمية فان نسبة أعضائها الملونين ارتفع 331% منذ 2015. تضخم عدد الدعوات للملونين من الانتقاد الحاد، الذي تعرضت له الأكاديمية قبل عامين، وحملة الأسكار بيضاء للغاية عام 2016 عندما غاب الملونون عن ترشيحات الأسكار في الفئات الرئيسية، مما دفع الأكاديمية للاعتراف بأن السبب وراء ذلك كان يكمن في ضآلة نسبة المصوتين الملونين، التي كانت 8 % من أصل 6000 عضو، معظمهم من الرجال البيض، وتعهدت بتعزيز التعددية من خلال دعوة أعضاء ملونين للانضمام لها.

وفعلا ارتفعت نسبة الأعضاء من الأقليات العام الماضي من 8 % الى 11% ونسبة النساء من 25 % الى 27 %، وكان تأثيرهم ملموسا في ترشيحات أوسكار هذا العام، إذ أن نسبة عالية من المرشحين كانت من الملونين. وبلا شك أن ترؤس امرأة سمراء وهي بون أيزيك للأكاديمية ساهم أيضا في تحقيق ذلك.

ومرة أخرى ضمت قائمة الأعضاء الجدد عددا قياسيا من العرب والمسلمين في فروع عدة ومن ضمن الأعضاء الجدد العرب:

الممثل الامريكي المصري رامي مالك، بطل المسلسل التلفزيوني «السيد روبوت» والحائز على جائزة الايمي لأفضل مسلسل تلفزيوني العام الماضي.

المخرج المصري محمد دياب، الذي مثل فلماه «اشتباك» و«القاهرة 678 « مصر في منافسة الأوسكار عامي 2016 و 2011 على التوالي. المخرج المغربي نبيل عيوش، الذي مثل فيلمه «خيال الله» المغرب في منافسة الأوسكار عام 2012.

المخرج الجزائري محمد لخضر حامينا، وهو المخرج الوحيد الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كانّ السينمائي عام 1975 عن فيلمه «وقائع سنين الجمر».

المخرجة الوثائقية المصرية جيهان النهري، التي اخرجت فيلم «ناصر»عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. المخرجان والمنتجان الوثائقيان السوريان الزوج :عروة نايربية وديانا الجيرودي.

المنتجة المغربية خديجة علمي المتخصصة في انتاج أفلام مستقلة. المخرج الجزائري الفرنسي سليم عزازي، الذي رشح فيلمه القصير «اعداء في الداخل» للأوسكار هذا العام. تقني المؤثرات الخاصة نافز بن زافار.

كما تضم قائمة الأعضاء الجدد عدداً كبيراً من المسلمين وخاصة من إيران. يذكر أن المخرج الايراني أصغر فارهادي فاز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي هذا العام بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عن سن قانون يمنع مواطني سبع دول مسلمة ومن ضمنها ايران من دخول الولايات المتحدة.

يذكر أن الأكاديمية منحت ممثلا مسلما أوسكار أفضل ممثل مساعد وهو علي ماهرشالله لأول مرة في تاريخها هذا العام.

ارتفاع نسبة عدد الأعضاء العرب والمسلمين سوف يرفع بلا شك امكانيات حصول فنانين عرب ومسلمين على ترشيحات جوائز أوسكار في المستقبل ويرفع من قيمة أفلامهم وبالتالي يفتح لهم أبواب هوليوود ويعزز من حضورهم فيها وفي أفلامها.