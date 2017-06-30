﻿مؤيدو مبارك يستغلون القرارات بتجميل صورته

القاهرة ـ «القدس العربي»: كعادتهم، لم يترك مؤيدو الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، كارثة في مصر، سياسية أو اقتصادية او أمنية، إلا واستغلوها في التشفي في من ثار على النظام في 25 يناير 2011، حيث استقبلت صفحة «آسف يا ريس» المؤيدة لمبارك نبأ رفع أسعار الوقود، صباح أمس الخميس، في الدعاية له وتجميل صورته.

ونشرت الصفحة فيديو قديما للرئيس الأسبق يتحدث فيه عن رفضه رفع أسعار الوقود، قائلا: كان مطلوب مننا زيادة أسعار الطاقة 90٪ سنويا لمدة 5 سنوات، وهو ما يترتب عليه رفع أسعار جميع الخدمات من الغاز والبنزين والكهرباء، وكل السلع.

وأضاف مبارك، في الفيديو الذي يحوي مقاطع تعود لأزمان مختلفة، فيما يتعلق بموضوع رفع أسعار الطاقة أن «البعد الاجتماعي لدينا عملية أساسية مهمة جدا، لازم أعرف المواطن العادي بماذا سيتأثر، لأني أشعر بشعوره، المواطن العادي الغلبان إذا رفعت عنه الدعم لن يستطيع توفير احتياجاته من المأكل والملبس والعلاج».

وفيما عنونت صفحة «آسف يا ريس» التي يتابعها نحو مليوني مستخدم على «فيسبوك»، الفيديو بـ«مبارك: لا أستطيع رفع أسعار البنزين والكهرباء، حتى لا ترتفع أسعار كل السلع والخدمات وبالتالي لن يجد المواطن طعامه»، تباينت تعليقات الآلاف من رواد الصفحة بين المترحمين على أيام الرئيس الأسبق قبل ثورة 25 يناير، ومهاجمين لنظامه يعتبرون أن فترة حكمه التي استمرت 30 عاما وتراكم الديون وانتشار الفساد هي سبب الأزمات التي تواجه مصر منذ سقوط نظامه.

ودأب أتباع مبارك، المعروفون إعلاميا بـ«الفلول»، على استغلال جميع الأحداث الكبرى في مصر، خصوصا الأمنية مثل التفجيرات التي استهدفت الكنائس والأقباط، في الدعاية لنظام مبارك، على اعتبار حصره للعمليات الإرهابية واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد في عهده.