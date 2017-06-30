﻿إسرائيل تعلن الحرب على أسرى حماس وتقرر منعهم من الزيارات… والحركة ترد: لن نسمح بذلك مهما كلف الثمن

غزة ـ «القدس العربي»: بشكل مفاجئ قررت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، منع ذوي أسرى حركة حماس في قطاع غزة، من زيارة أبنائهم، في خطوة تصعيدية قد تدفع لـ انفجار» الأوضاع داخل السجون، وتنفيذ الأسرى خطوات احتجاجية خلال الفترة المقبلة.

واتخذت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، القرار يوم أمس الخميس، مستبقة بذلك الزيارة الأسبوعية المعتادة كل يوم اثنين التي يجري الترتيب لها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وشددت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس على أنها ترفض العقوبة على أسراها من غزة، وحرمانهم من الزيارات. ووصفت القرار بأنه يمثل «بداية حرب» على أسرى الحركة. وأكدت الهيئة في تصريح أرسل من داخل السجون أنها لن تسمح بتمرير هذه العقوبة «مهما كان الثمن «.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن قرار منع أسرى حماس من الزيارة، يأتي ضمن الضغوط الممارسة على الحركة للإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى في القطاع.

من جهته قال عبد الرحمن شديد، مدير مكتب إعلام الأسرى، إن مصلحة السجون الإسرائيلية، أبلغت قيادة أسرى حماس بوقف برنامج زيارات ذوي أسرى الحركة من قطاع غزة. ونقل عنه وصفه للقرار بأنه يمثل «بداية حرب جديدة» على أسرى حركة حماس ضمن سلسلة عقوبات في إطار التحريض القائم على أسرى الحركة.

وأشار شديد وهو أسير محرر إلى أن هذا القرار سبقته موجة من التحريض والضغط من قبل أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة في غزة، وأعضاء كنيست ووزراء. وقال «يبدو أن الحكومة الصهيونية استجابت لهذه الضغوطات وبدأت بسلسلة عقوبات افتتحتها بوقف جدول الزيارات». وأضاف «قد تمثل هذه العقوبة الحلقة الأولى من سلسلة عقوبات ستفرضها مصلحة سجون الاحتلال على أسرى حماس خلال الفترة المقبلة». وحمل حكومة الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو تصعيد محتمل قد تشهده السجون خلال الفترة المقبلة في أعقاب هذا القرار الذي وصفه بـ «الجائر».

وأوضح مدير مكتب إعلام الأسرى، أن الهيئة القيادية العليا لأسرى الحركة أبلغتهم بأنّها «لن تسكت عن هذا القرار وأن ما انتزعته بالقوة لا يمكن أن تسلم به أبداً». وأكد أن الأيام المقبلة»ستشهد خطوات وإجراءات ستتخذها قيادة أسرى الحركة لمواجهة هذا القرار». وشدد على أن موضوع الزيارات يعتبر «أمرا إنسانيا لا يمكن المساس به». وقال إن منع الزيارات «يشكل انتهاكا صارخا لأدنى حقوق الإنسان الأسير».

وتجري زيارة ذوي أسرى غزة من خلال تنسيق تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ويتم صبيحة كل يوم اثنين، ويمنح الأسير حق الزيارة مرة كل شهرين، وتخصص للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

من جهتها قالت سهير زقوت الناطقة باسم الصليب الأحمر الدولي في غزة لـ «القدس العربي»، إن مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغتهم بوقف زيارة أسرى حركة حماس، وأكدت في الوقت ذاته على حقهم بلقاء ذويهم وفق ما جاء في المادة 27 من اتفاقية جنيف. وأضافت أن حق الزيارة مكفول بكل حال من الأحوال، لافتا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتفهم قلق الأهالي، بعد توارد الأنباء الخاصة بمنعهم من زيارة أبنائهم. وأشارت إلى اتفاق سابق جرى بين الأسرى وإسرائيل برعاية مصرية، في عام 2012 ينص على حق الأسرى في الزيارة مرة كل شهرين. وكانت إسرائيل قد منعت عقب قيام نشطاء حماس صيف عام 2006 بخطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، أسرى غزة من زيارة ذويهم لست سنوات، ولم يرفع الحظر إلا بعد إضراب شامل خاضه الأسرى عن الطعام ودام لـ 28 يوما في عام 2012 ، وانتهى بتحقيق عدة مطالب. وخلال الإضراب الأخير للأسرى عن الطعام الذي انتهى قبل أكثر من شهر، ودام لـ 41 يوما، تعهدت إسرائيل بتلبية مطالب الأسرى ومن بينها تسهيل زيارة الأهالي.

وأخيرا شرع أهالي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حماس، اللذين تم أسرهما خلال الحرب الأخيرة على القطاع صيف عام 2014، بعدة احتجاجات ضد حكومتهم من أجل إعادتهما من القطاع.

ولم تعلن حماس عن مصير الجنديين، ولم تكشف أي معلومة أيضا عن إسرائيلي من أصل أثيوبي، وآخر بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية وقعا في قبضتها بعد دخولهم القطاع بطريقة غير رسمية. وتطلب حماس قبل البدء بأي مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى، أن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى من الضفة الغربية، الذين أعادت اعتقالهم بعد تحررهم في الصفقة الماضية.

يشار إلى أن هناك أكثر من 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 500 أسير من قطاع غزة، ومن ضمن العدد الإجمالي هناك أسرى كبار في السن ونساء وأطفال ومرضى، وجميع هؤلاء يتلقون معاملة سيئة، ويشتكون من سوء الطعام ومن «الإهمال الطبي»، والعزل الانفرادي وتكرر منع الزيارات.