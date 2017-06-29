﻿مرشح محتمل للرئاسة في مصر يدعو لتشكيل جبهة وطنية تضم «الإخوان»

القاهرة ـ «القدس العربي»: مع حلول الذكرى الرابعة لأحداث 30 يونيو/حزيران 2013، فجر معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقررة في 2018، جدلا واسعا في صفوف التيار الديمقراطي المصري، بدعوته لتشكيل جبهة وطنية لا تستبعد جماعة «الإخوان المسلمين»، بل تصطف معها لمواجهة نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأصدر معصوم بيانا حمل عنوان «دعوة وبيان من القوى المدنية والديمقراطية لوحدة الجماعة الوطنية»، قال في بدايته:» بعد تفكير خلال الأيام الماضية، قررت أن أضع البيان التالي تحت نظر الجميع للتوقيع».

وجاء نص البيان: «الموقعون على هذا البيان، من أفراد، وقادة الرأي، ونشطاء التيار والمجتمع المدني، والحركات الثورية، والقوى الديمقراطية، والليبرالية، والأحزاب المدنية المصرية، يطلقون دعوة لوحدة واتحاد الجماعة الوطنية، لإنقاذ مصر مما تتعرض له من مخاطر تنال من وحدة وسلامة أراضيها وحقوق وكرامة مواطنيها».

ويؤكد الموقعون على هذا البيان أن «وحدة الجماعة الوطنية، هي سر قوتها وقدرتها ـ في الماضي القريب والبعيد ـ في إسقاط أنظمة عاتية الاستبداد، كانت بكل ما تمثله، وبكل ما ارتكبته، أقل خطرًا، وضررًا، وقبحًا، مما تشهده البلاد الآن، التي تنتقل من السيىء للأسوأ، بعد أن تبددت مكتسبات ثورة يناير واستحقاقاتها وأولها العيش الكريم والحرية، والعدالة، واستقلال القرار الوطني».

وتابع مرزوق في بيانه: «يعرف الموقعون على هذا البيان ويعترفون، أن الجميع وقع في أخطاء، أثارت حفيظة ومخاوف شركاء الوطن والثورة، ما أدى بدرجات متفاوتة، لفتح ثغرات هبت منها رياح الاستبداد والفُرقة، التي استغلتها الثورة المضادة في الانقضاض على الثورة واختطاف الوطن باتجاه نفق مظلم».

وأضاف: «يؤمن الموقعون على هذا البيان أن الانقسام الذي حل بالجماعة الوطنية على خلفية الخلافات الأيديولوجية، والمرارات التاريخية، فتحت الأبواب على مصراعيها للانقلاب على قيم واستحقاقات ثورة يناير».

وأعتبر أن «لحظة الخطر الحالية تمثل تهديداً وجودياً، بعد أن بان للجميع أن الصراع الحقيقي ليس بين مكونات الجماعة الوطنية، بل أن الصراع بات موضوعه «الوطن» ذاته، بحدوده وأرضه وثرواته وكرامة مواطنيه، ولن ننتصر للوطن إلا بالانتصار لوحدة جماعته الوطنية وترميم ما أصابها من شروخ وجروح ومرارات مشتركة».

ودعا المرشح المحتمل للرئاسة، كل فرقاء الجماعة الوطنية للاصطفاف خلف مبادئ ثورة يناير، وقال: نقبل ما تقبله، ونرفض ما ترفضه، يجمعنا فيه كل ما توافقنا عليه، فى ساحات الثورة، من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، بغير احتكار من أحد، ولا إقصاء لأحد، وفي ظل شراكة وطنية واسعة، تنبذ العنف والكراهية، وتؤمن بالتسامح، والقبول بالآخر، وتسعى لعدالة إنتقالية وإطلاق حرية المعتقلين من كافة الاتجاهات، وتحفظ حقوق الشهداء والدماء التي سالت منذ 25 يناير وحتى الآن».

ودعا «كل شركاء الوطن، في الداخل والخارج، وكل الشخصيات العامة، والكيانات والهيئات، للاتحاد على كلمة سواء، تتجاوز أخطاء ومرارات الماضي، ولا تبتغي إلا إنقاذ الوطن، ومؤسساته، والدفاع عن حقوقه، وحرياته، والعمل على استعادة قيم دولة العدالة، والكرامة، والمساواة، والقانون، ويبقى التاريخ هو الحكم، من أجل مصر وشعبها الآبي ومستقبلها تعالوا إلى كلمة سواء تجمعنا ولا تفرقنا ليبقى الشعب وحده هو صاحب الكلمة والإرادة الحرة والقرار في مستقبله ولتبقى أرضنا وكرامتنا وحقوقنا مصونة كأمة سعت للحرية وبذلت من أجلها الكثير».

وحول دعوات المصالحة مع الإخوان، قال عبد العزيز الفضالي، أمين شباب حزب «تيار الكرامة» وعضو المكتب السياسي في الحزب إن «موقفنا واضح بعدم التنسيق أو التفاوض مع من أجرموا في حق الشعب المصري قبل الخامس والعشرين من يناير أو قبل الثلاثين من يونيو»، مؤكدا أن كل من يرى في ثورة 25 يناير نكسة أو في الموجة الثورية بـ 30 يونيو انقلابا لن يكون جزءا من تفاهمات الحزب حول التصدي لسياسات وشرعية النظام الحالي التي تآكلت بجرائم الظلم والتفريط والتبعية والإقصاء والاستبداد».

وبين الفضالي أن «دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي يطرحها بعض الرموز المحسوبة على القوى الوطنية تحظى برفض الحزب، خاصة في ظل عدم اعتراف الجماعة بخطاياها وجرائمها في حق المصريين وثورتهم، إضافة إلى عدم إيمانهم بقضية الأرض التي نظَّر لها مثقفوهم باعتبارها حفنة من تراب نجس».

وناشد أمين شباب حزب «تيار الكرامة»، «كافة الرموز والقوى الوطنية سرعة التبلور في جبهة وطنية مدنية ثورية موحدة، بعيدة عن شراكة جماعة مبارك المستبدة أو جماعة الإخوان الإرهابية، لاستكمال مشوار التغيير والسعي للتصدي للنظام الحالي الذي يفرط في الأرض ويعادي كافة ثوابت وأهداف الثورة وينقلب عليها، ويمثل امتدادا طبيعيا لقوى الثورة المضادة تماما كسابقه من نظام الإخوان او نظام المجلس العسكري أو نظام مبارك».