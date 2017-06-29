﻿المغرب يسعى لاحتواء التأثيرات السلبية لحراك الريف على صورته في الخارج

مدريد – «القدس العربي» : تحاول الدولة المغربية احتواء تأثيرات الحراك الشعبي في الريف على صورتها في الخارج وخاصة في الغرب بعدما ارتفع الاهتمام الاعلامي بهذا الملف وبدأ يتسبب في أزمات كما حدث مع هولندا وتخوفات اسبانيا والمانيا من طلبات اللجوء السياسي.

وفي هذا الصدد، أقدمت الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على تقديم شبه اعتذار لسكان الريف وأساساً الحسيمة على التدخل الأمني العنيف يوم عيد الفطر الاثنين الماضي والذي خلف استياء كبيراً لدى الرأي العام المغربي بسبب قدسية هذا اليوم الديني الذي يفترض أن يكون يوم محبة وحوار وتواصل.

وعلاوة على التخوف من انتقال شرارة الريف الى باقي المغرب في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وخروج عدد من المدن خاصة الصغيرة المهمشة للتظاهر بين الحين والآخر، هناك تخوف حقيقي على صورة المغرب في الخارج وخاصة لدى الغرب.

ومن خلال استقراء مواقف الصحافة الدولية وموقف بعض الحكومات، بدأ يتبين أن المغرب في طريقه الى فقدان تلك الصورة التي بناها لنفسه وهي «الاستثناء المغربي» بمعنى دولة مستقرة في منطقة مشتعلة بالنزاعات مثلما يحدث في ليبيا من حرب واهتزاز اجتماعي في تونس أو ترقب في الجزائر.

وعملياً، تكتب صحف مثل «لوموند» و»نيويورك تايمز» عن المغرب من زاوية أنه بدأ يفقد الاستقرار الاجتماعي بل ومرشح الى المزيد، ويعزز من هذه الفرضية صدور دراسات عن معاهد التفكير الاستراتيجي التي تولي أهمية خاصة للمغرب بعد الحراك الشعبي في الريف، وذلك انطلاقا من أطروحة هل حراك الريف هو صيغة جديدة من الربيع العربي؟

في الوقت ذاته، بدأ الحراك في الريف يخلق مصاعب للدولة المغربية لكي تجد حلاً سريعاً، فهناك تخوف اسباني حقيقي من ارتفاع الهجرة الريفية أو طلبات اللجوء.

وأفادت جريدة «كونفدنسيال» بعودة قوارب الهجرة المحملة بسكان شمال المغرب بعدما كان يصل فقط الأفارقة الى الشواطئ الإسبانية. وهناك شباب مغربي من الريف تقدموا بطلبات لجوء سياسي في اسبانيا وألمانيا، ولكن عددهم محدود للغاية حتى الآن.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«القدس العربي» أن المغرب فاتحها في ضرورة احتواء التظاهرات المغربية المنددة بالعنف في الريف وكذلك أسئلة بعض النواب في البرلمانات الوطنية الأوروبية أو البرلمان الأوروبي حول الحراك في الريف، إذ يطالب المغرب بتفهم أوضاعه السياسية والاجتماعية والشراكة المتقدمة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتفهم مطالب المغرب ألا أنه لا يستطيع احتواء أي تأثيرات مستقبلية.

وعلاقة بهذه المطالب، انفجرت الأزمة بين المغرب وهولندا بعدما طالبت الرباط من الثانية اعتقال سعيد شاعو الذي تتهمه بتهريب المخدرات والدفاع عن إقامة جمهورية في الريف، وكان هذا الأخير عضواً في البرلمان المغربي منذ سنوات. لكن هولندا رفضت هذه المطالب واعتبرتها غير موضوعية.

من جانب آخر، بدأ الحراك الشعبي في الريف يكلف المغرب غالياً من الناحية الاقتصادية. وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة المغربية أن الريف يفقد الاستثمارات بسبب أجواء التوتر. وهذا التصريح حقيقي، لكن المغرب بدوره بدأ يؤدي الفاتورة المالية للحراك. وفي هذا الصدد، الاستثمارات الأجنبية في المغرب تتردد بسبب القلق على المستقبل، وإن كان هذا نسبياً حتى الآن. ومن جهة أخرى، قد يؤدي المغرب فوائد مرتفعة عن القروض التي سيطلبها مستقبلاً بما في ذلك اضطراره الى تعزيز خط ائتمان كضمانة لهذه القروض، وقد فعل هذا في الماضي.