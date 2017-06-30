﻿ألمانيا تلغي صفقة طائرات إسرائيلية بلا طيار بدوافع ضميرية

الناصرة ـ« القدس العربي»: كشف في إسرائيل أمس أن ألمانيا ألغت صفقة لشراء طائرات بلا طيارين بقيمة مليار يورو لأسباب ضميرية وأخلاقية، كونها تستخدم في الاغتيالات. ويتضح أن الصفقة بين ألمانيا وإسرائيل، تأجلت بعد شطب بند صفقة طائرات مسيرة (من دون طيار) من جدول أعمال لجنة الميزانية الألمانية.

وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس الخميس، فإن الصفقة ستتأجل إلى ما بعد الانتخابات، وبالتالي لن تعرض حاليا للتصويت عليها، خاصة وأن العطلة الصيفية للبوندستاغ (البرلمان الاتحادي) ستبدأ في نهاية الأسبوع.

وكانت المعارضة للصفقة قد تكشفت الأسبوع الماضي من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، المشارك في الائتلاف، بعد أن قام عدد من نواب الحزب البرلمان، بزيارة منشآت «الصناعات الجوية» في إسرائيل، ضمن وفد برلماني ألماني. وخلال الزيارة اكتشف أعضاء الوفد الألماني أنه تم تركيب منظومات أسلحة على الطائرات المسيرة مخصصة لعمليات تصفية من الجو على غرار مئات العمليات التي قامت بها قوات الاحتلال خاصة في غزة.

يشار إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يعارض عمليات «الاغتيال الموضعي» بواسطة الطائرات المسيرة لاعتبارها عمليات إعدام ميدانية في كثير من الأحيان. وبعد وقت قصير من الزيارة المشار إليها، حذرت كتلة الحزب في البرلمان وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فان دير لاين، باستبدال الطائرات المسيرة المسلحة بطائرات لأغراض استخباراتية فقط.

ونقلت الصحيفة عن عضو كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كارل هاينتس برونر، قوله في نهاية الجلسة «كنا سنتوجه بسرور للطائرات المسيرة لأغراض استخباراتية من الصناعات الجوية».

ورحب حزب الخضر بقرار تأجيل الصفقة، حيث نقل عن عضو الحزب أغنييشكا بروغر قولها إن الهجوم بواسطة طائرة مسيرة غيّر شكل القتال بشكل كبير، فهو يؤدي في أحيان كثيرة إلى التصعيد في مستوى العنف، ويتناقض مع القانون الدولي.

يشار الى أن صفقة الطائرات المسيرة كانت جزءا مركزيا من مشروع شراء واسع النطاق بادرت إليه الوزيرة الألمانية، وبالتالي فإن تأجيله شكل ضربة قاسية لها. وعزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تعنت الحزب بأنه يأتي على خلفية المعركة الانتخابية في ألمانيا، حيث يتنافس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وأشارت الصحيفة إلى الحديث عن خسارة جدية بالنسبة للصناعات الجوية الإسرائيلية، حيث تقدر قيمة الصفقة بنحو مليار يورو.