﻿ سياسيون يطالبون بإقالة وزيرة الرياضة التونسية بعد استقبالها لمنتج أفلام إباحية

تونس – «القدس العربي» : طالب سياسيون تونسيون بإقالة وزيرة الرياضة إثر استقبالها لمنتج أفلام إباحية، معتبرين أن هذا الأمر يشكل «إهانة» للتونسيين وانتهاكاً لدستور البلاد، فيما ردت الوزيرة المذكورة بأنها لم تكن تعرف الأنشطة المشبوهة للشخص المذكور واستقبلته على أساس صفته الأخرى وهي «رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة». وكانت وسائل إعلام نشرت صوراً لوزيرة الرياضة والشباب ماجدولين الشارني خلال استقبالها فيليب جودا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، حيث أكدت أن جودا استغل هذه الرياضة للتغطية على عمله في مجال تبييض الأموال وإنتاج الأفلام الإباحية، مشيرة إلى أنه يملك عدداً من القنوات والمواقع الإباحية.

وأثار الخبر جدلاً كبيراً في تونس، حيث طالب رئيس حزب «المجد» عبد الوهاب الهاني بإقالة الشارني بسبب ما اعتبره تطبيعها «مع الأنشطة الإباحية المحرمة قانويا وأخلاقيا»، مشيراً إلى أن «استقبال وزيرة الشباب والرياضة في حكومة الجمهورية التونسية لمنتج أفلام إباحية في صراع مع القضاء الأوروبي بسبب نشاطاته غير المشروعة، إهانة خطيرة لدستور الدولة ولهوية الشعب ولوظائف الوزيرة ولمؤسسات الجمهورية وقيمها وللأخلاق الرياضية التي تقوم على مبدأ: العقل السليم في الجسم السليم ومعايير المنافسة النزيهة والأخلاق الرياضية».

فيما نفى أحد المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة سهيل شعور علم الوزارة بالأنشطة المشبوهة في مجال انتاج الأفلام الاباحية لفيليب جودا، مشيراً إلى أن الشارني استقبلته بصفته الرسمية كرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة، كما أشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها فيليب جودا تونس، حيث حضر في حفل تدشين الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة في 2016.

وعلّق سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» على الصورة متهكما « كان عليها أن تأخذه الى الباجي (الرئيس التونسي) لتوسيمه بوسام الاستحقاق الثقافي»، معتبراً أن حديث الوزيرة عن عدم معرفتها بأنشطة جودا هو «عذر أقبح من ذنب».

وكان حقوقيون ونشطاء توجهوا قبل أشهر برسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد طالبوا فيها بإقالة وزيرة الشباب والرياضة الشارني بعدما اتهموها بـ«الفساد» الإداري والتجاوزات التي تسيء إلى صورة الحكومة.