ماذا فعلنا؟
د. ابتهال الخطيب
ما كنت لأتخيل أنني سأسأل نفسي هذا السؤال ذات يوم، فالحرية والقومية العربية طالما كانتا مبدأين مخلوطين بدمائنا نحن جيل السبعينيات وما قبل، الحرية لأوطاننا والقومية لإقليمنا، ولكن السؤال يلح اليوم من دون هوادة: هل كان حالنا سيكون أفضل لو أننا بقينا مستعمـــــرين؟ هل كان يجب التضحية بحريتنا وبقوميتنا وبهويتنا وبماضينا لنحفظ عندنا حياة الإنسان وكرامته؟ هل كان يجب علينا أن نبصر ونستبصر لنرى نوعية حكومتنا، طبيعة تفكيرنا، دموية تاريخنا، والأهم «قماشة» شعوبنا، فنترجى المستعمر أن يبــــقى ونتوسل السارق ألا يرد غنيمته المحرمة؟
غزة تقصف للمرة الكم؟ حلب تحت النار، بغداد مزروعة بالمفخخات، ليبيا لم تعد دولة، مصر لم تعد آمنة، واليمن لم يعد سعيداً. أعلم أنه سؤال حارق، لربما موصوم باللاأخلاقية السياسية، ولكن ماذا لو بقي الإستعمار؟ ماذا لو بقيت الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس مالكة للأرض، ماذا لو بقيت فرنسا، ألمانيا، ماذا لو تلونت ألسنتنا وتغيرت عاداتنا وتقاليدنا واختلطت أدياننا، هل كان حال الإنسان عندنا سيكون أفضل؟
وكأننا هنا أضعنا بين إثنتين: حياتنا وكرامتنا وأمننا وإنسانيتنا في جهة، وهويتنا وحقنا في حكم أنفسنا وعزة نفوسنا في جهة أخرى، ولكن ماذا جلبت لنا هوياتنا وحقوقنا التعسة في حكم أنفسنا؟ ماذا حققنا سوى الموت في غزة، التشرذم في ليبيا، التفخيخ في العراق، الإنسحاق والتهجير في سوريا، التبعثر في لبنان، والكوليرا في اليمن، هذا اليمن الذي كان ذات زمن مهد الحضارة ليقول فيه مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن للأمم المتحدة اليوم أنه «يشهد . . . إحتياجات ضخمة نظراً لتزامن تداعيات تفشي الكوليرا وخطر المجاعة» وأن «المدنيين اليمنيين هم من يتحملون العبء الأكبر لهذه الحرب التي دمرت بلدهم». إننا نحن من بعثرنا أرضنا وحلمنا وكرامات الناس عندنا، نحن من إستلمنا بقعة غنية سخية بالموارد والبشر وحولناها إلى صحارٍ فكرية وقفارٍ موبوءة بالفقر موصومة بالدماء، نحن، ذاتنا نحن من تغنى بالقومية والعروبة في الستينيات والسبعينيات، قد غنينا الولاء والطاعة لحكوماتنا في الثمانينيات والتسعينيات، وها نحن نرقص بخلاعة لأمريكا وإسرائيل على ضفاف القرن الواحد والعشرين.
نحن، نحن الذين تركنا كل شيء وأمسكنا بطوائفنا نحرق بها بعضنا البعض، أشعلنا الوضع السوري والبحريني واليمني، عود ثقاب في لبنان، عود آخر في ليبيا، دين أمام دين في مصر، مؤامرات في الخليج، تحزبات في فلسطين، كلها تزوم نيرانها بزيت طائفيتنا اللزج الكريه. بالطبع الوضع أبعد وأعمق، بالطبع تدخل في المعادلة السياسات الخارجية والمصالح والأموال والرغبة في الأرض، بالطبع هو تاريخ طويل وحقارات عالمية وجشع له عمر البشرية، ولكن الأمر يبدأ وينتهي عند عود ثقاب طائفيتنا، كلما وقفنا نتساءل ونسائل ما أتينا، يشتعل عود الثقاب ليلقى بظلاله السوداء على العقل والمنطق وليضرم نيرانه في كل شيئ، وأولها كراماتنا.
عندما تعيش في إقليم فيه جيران لك يتعذبون كما السوريون، يموتون كما اليمنيون، يقمعون كما البحرينيون، يتشرذمون كما الليبيون، ينقسمون كما اللبنانيون، يسرقون في وضح النهار كما الفلسطينيون، يتفجرون كما العراقيون، يحاصرون كما القطريون، عندما تعيش متجاوراً وكل هذا العذاب وغيره مما لا يعد ولا يحصى لابد أن يحضرك السؤال: يا إلهي ماذا فعلنا؟
د. ابتهال الخطيب
لأول مرة اجد مقالك د. ابتهال الخطيب صائب يعبر عن الألم الذي نشعر به نحن العرب
المستعمر خرج من الباب ودخل (لأذنابه التي تركها) من الشباك
الذي صنع القوميات في بلادنا هو المستعمر لكي لا يتوحد المسلمين مرة أخرى !
المشكلة هي بالشعوب المخدرة التي إنشغلت بما يفرقها عن بعضها البعض وتخلت عن ما يجمعها
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح :
«يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها»، فقال قائل: ومِن قلة نحن يومئذ؟
قال: «بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن»،
فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن ؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت».
ولا حول ولا قوة الا بالله
ما جرى من تعذيب المعتقلين في أبو غريب على يد الأمريكان ينسف طموح البعض بالحنين لزمن المستعمر يا دكتورة !!
قال الشيخ كشك رحمه الله في إحدى خطبه : “أننا دعونا الله بإمام عادل فطلع لنا عادل إمام”، ! نعم ما ينقصنا هو إمام عادل
تخيلوا لو كان السيسي إمام عادل بالرغم من إنقلابه الأسود المدبر بليل على الشرعية ؟ هل كان سيكون حال مصر كما هو الآن ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
تحية للكاتبة المحترمة
ليس السؤال ماذا فعلنا ؟ بل السؤال الحقيقي هو ما الذي لم نفعله ؟
هل نحن من اختارنا حكامنا ؟
هل نحن من زرع اسرائيل ؟
هل نحن سبب احتلال العراق وقتل مليوني عراقي واجج الطائفية ؟
هل نحن من عين عملاء امريكا ليحكموا العراق ؟
هل نحن من قسم العالم العربي دويلات ؟
هل نحن من سلم ثروات بلاده للاجنبي ينهبها كيف شاء ؟
هل نحن من افسد السياسة وميع التعليم وسيس القضاء وافشل الصحة وجعل دولنا اشباه الدول ؟
واخيرا
هل تاريخنا الدموي هو من اشعل حربين عالميتين كانتا سببا في قتل عشرات الملايين من البشر ودمار طال تلاث قرات و في معاناة اكثر من ثلثي سكان الارض جراء الاحتلال والاضطهاد ؟؟؟؟؟؟؟؟
وكيف عالمنا العربي يعود الي حظيرتة الاولي وصوابة؟هل بالتقنيات الحديثة….او بالصهيونية العربية…..لاحولة ولاقوة إلا باللة…
شكرا لك على السؤال
الجواب في نفس السؤال
نحن لم نفعل شيئا لندافع عن ما كنا نؤمن به من العروبه والقوميه
واستدرارا للاجابه…نحن العرب لم نكن شيئا ولم يكن لنا وزن قبل الاسلام..وبعد ان تركنا الاسلام الحقيقي الذي يحترم الانسان ويصون الحقوق_ لا اقصد الاسلام الشكلي من الخارج.الذي يتظاهر به المتأسلمون_ ضعنا وضيعنا وعدنا كما بدأنا ورب الكعبه.
ثوابتنا الدينية والاجتماعية والأخلاقية التي تحجرت من 1400 عام تحت مسمى العصر الذهبي الخيالي هي الاغلال التي تمنع مواكبتنا للحضارة الإنسانية.
هذا العصر الذهبي المزعوم لم يدم غير 18 عام قتل فيه ثلاث من الخلفاء وانتهي بحرب أهلية بشعة مزقت الأمة شيعا لا زالت في تناحر إلى الآن.
عندما نكون واقعيين و نسمي الاشياء باسماءها و نربي الطفل على أن حفظ القرآن ليس الغاية المثلى؛ يكفي قرأته و ان العلوم التطبيقية لا يمكن أن تظل ثابتة ولا يمكن ربطها بمعلومات من 14 قرن. عندها سيكون هناك أمل.
في دراسه مشابها اعدتها دكتوره في جامعة الخرطوم بين ما كان سابقا في عهد الإستعمار من خيرات واستقرار،وما حل من بعد ذلك في فترة الحكومات المتعاقبه من تراجع للبلاد من خراب وحروب وفقر ومرض وجل واحزاب تعيس بمصير الشعب وعندما توصلت الي ذلك فما كان منها الا أن طالبت بإرجاع الاستعمار البريطاني حتي يحقق العدل الذي لم تبسطه الانظمه المتلاحقه ولكن ماذا جنت من خلال مجاهرتها بهذا القول.أتهمت بذهاب العقل والجنون واوضعت في المصحه العقليه تحت الحراسه والمراقبه في ظل هذه الحكومه التي يسمونها بالإنقاذ وفي الحقيقه أنها اغرقت الشعب في ازمات لا نهاية لها ونحن بدورنا نعيب علي الدكتوره في كلامها بإن الرأي لا يقال في كل الاحوال دائما وإنما يظل حبيس الادراج حتي يحين الوقت المناسب خاصه في ظل حكومات قمعيه كهذه،ولكن حقا ماذا فعلنا؟
سؤال يظل طي الكتمان الي أن تنكشف الغمه عن هذه الأمه.