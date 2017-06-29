ماذا يجري في السعودية؟
رأي القدس
نقلت صحيفتا «نيويورك تايمز» الأمريكية و«الغارديان» البريطانية عن مصادر دبلوماسية أمريكية وسعودية عديدة يومي أمس وأمس الأول أن ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، فوجئ بعد عودته من مبايعة وليّ العهد الجديد محمد بن سلمان بأن الأخير أمر بتغيير حراس قصره بحيث صار، عمليّاً، تحت الإقامة الجبرية.
النقلة حازمة جدّاً بحقّ الرجل الذي كان الشخصية الثانية في تسلسل وراثة العرش السعودي قبل قرابة أسبوع وخصوصاً بعد خسارته لكل سلطاته السابقة، بما فيها كونه وزيراً قويّاً للداخلية لمدة 15 عاما اشتهر خلالها بقيادته حربا عنيفة ضد الحركات الجهادية المسلّحة مما عرّضه لمحاولة اغتيال من تنظيم «القاعدة»، وأكسبه، في المقابل، صداقة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين، واعتباره أحد أكثر الشخصيات المؤثرة والمرهوبة في المملكة.
الإجراء ذو طبيعة سياسية وأمنيّة، فالمطلوب منه، أوّلا، إنهاء أي جدل حول تغيير خطّ الوراثة السعوديّ، الذي كان يتداوله أبناء الملك عبد العزيز، والذي أصبح الآن مفتوحاً لابن واحد منهم فحسب؛ والمطلوب ثانياً، أن يغلق الباب نهائياً أمام أبناء الجيل الأول لعبد العزيز (كالأمراء مقرن وطلال وعبد الرحمن) أو أبناء الجيل الثاني، كمحمد بن نايف بن عبد العزيز نفسه، وصولاً إلى العدد الكبير من أمراء الجيل الثالث.
للوصول إلى هذه الذروة استعان وليّ العهد الجديد، بفضل أبيه الملك، بجمعه سلطات عسكرية، بصفته وزير الدفاع، وأمنيّة، عبر تعيين مستشاره عبد العزيز بن سعود بن نايف (من مواليد عام 1983) وزيرا للداخلية (وهي خطوة تضمن الإشراف الضمنيّ على شؤون الوزارة كما أنها تعتبر تعويضاً رمزيّاً لأبناء نايف بن عبد العزيز بعد إعفاء رجلهم القويّ محمد بن نايف وتعيين ابن أخيه)، وماليّة عبر إشرافه على أرامكو السعودية، وهي خزّان مال المملكة النفطيّ، إضافة إلى مناصب نافذة أخرى، وإعلامية عبر إلحاقه وسائل إعلام كبرى فاعلة بشبكة نفوذه الواسعة.
تأتي خطوة تقييد حركة محمد بن نايف لتلغي بقسوة المنظور العاطفيّ والعائليّ الذي تم تسويق الصعود الكبير لمحمد بن سلمان عبره، حيث انشغلت وسائل الإعلام السعودية بإعادة لقطة تقبيل الأمير الشاب ليد ابن عمّه ومحاولته تقبيل ساقه، كتعبير عن تقدير لعمليّة استلامه ولاية العرش منه وانتزاع مناصبه كلّها ومبايعته إيّاه على المنصب الذي كان يشغله هو.
يتوازى الإجراء مع معلومات قادمة من المملكة، تتحدّث عن عمل حثيث لمنع أي معارضة ممكنة لدينامية انتقال السلطة إلى الأمير الشاب، داخل العائلة المالكة أو خارجها، وفي الوقت نفسه شراء رضا الأمراء والعسكريين والموظفين عبر سلسلة مكلفة من التعويضات وصرف الأموال.
الخطوة، مع ذلك، تفصيل واحد، من لوحة واسعة تدخل فيها عملية لتوجيه مستقبل المملكة العربية السعودية السياسي، يتناظر فيها الضبط القويّ للداخل السعودي، مع توجّه لإعادة تموضع المملكة في المنطقة والإقليم، وكل الأسهم تشير إلى تصعيد أكبر مع إيران.
التكاليف السياسية والاقتصادية والعسكرية لهذه الخطط «الطموحة» جدّاً هائلة ومليئة بالمخاطر، الداخليّة أولاً، فالأطراف المتضررة من عملية وراثة العرش قد تتحرّك، إن لم يكن للحفاظ على مصالحها، فللحد من خسائرها، والخارجية ثانيا، لأن «إعادة التموضع» والمواجهة مع إيران لا يمكن أن تتقدّم خطوة واحدة من دون حسم حرب اليمن.
يضاف إلى ذلك طبعاً الاستقطاب العجيب الحاصل في منطقة الخليج، والحصار ضد قطر، الذي تبدو فيه السعودية، المرتبكة من صعود بن سلمان السريع، مقطورة إلى سياسات ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد التي لا تؤدي، عمليّاً، إلا إلى خدمة طرفين إقليميين واضحين: إيران، التي ابتعدت عن كونها هدف المواجهة (التي اتجهت بوصلتها الآن إلى قطر وتركيا)، وإسرائيل التي تمنّي نفسها بحلف يفتح يدها لإنهاء حركة «حماس» و«السلطة الفلسطينية» معاً.
رأي القدس
تقول ” وكل الأسهم تشير إلى تصعيد أكبر مع إيران.” لا ارى ولا حتى سهم واحد بهذا الاتجاه . اصلا ولا حتى امريكا ولا اسرائيل تسمح بهذا. والذي يريد يصعد ضد ايران لا يتحالف مع الامارات اقوى مركز لايران في الخليج
ثلاثة أسباب هي الدافع لما يجري في السعودية. أولها العرش ثانيها شباب شق من العائلة متعطش للحكم ثالثها مطامع الصهاينة التي تساعدهدم إدارة شاب غير مؤهل سياسيا لحكم المملكة ثم إحداث صدع بين بلدان الخليج ليسهل بعدها تقسيم جزيرة العرب. فكان لا بد من عزل نايف وجماعته على طريق اِضرب المربوط يخاف المطلوق. فجاء الخبر من هناك من أرض سام وأذيع الخبر الذي لا يريده أصحاب العرش الجدد أن يمر عبر قنوات الجزيرة فينكشف الأمر ويقع تحليل الحادثة تلك. ومع ذلك فإن أمور كالإقامة الجبرية للأمير قد انتشرت في العالم بالجزيرة أو من دونها.
السفهاء يدخلون بلدانهم فى الحروب ، من أجل الحصول على كرسي الحكم! لكن الذى لا يستطيع الوصول إلى الحكم إلا على أشلاء بلده ، نهايته مأساوية! نسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين!
لن يتقاتل آل سعود فيما بينهم بسبب الحكم, فلكل شيئ ثمنه ! المهم هو أن يكون الحكم بيد أحدهم !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
1- الذي جاء بأصغر أبناء عبد العزيز مقرن كولي ولي عهد هو الملك عبد الله لأجل تنصيب ابنه متعب وزير الحرس الوطني من بعده
2- والذي جاء بحفيد عبد العزيز ابن نايف كولي ولي عهد هو الملك سلمان لأجل تنصيب إبنه محمد من بعده
3- إنتهى الآن منصب ولي ولي العهد, فلا حاجة إليه كجسر للسلطة وكذلك هيئة البيعة
4- الجديد هو بتعين عبد الله بن متعب بدلاً عن أبيه بالحرس الوطني
5- يجب أن يحكم ابن سلمان من هو في عمره
ولا حول ولا قوة الا بالله
السعودية لحظة دعمها وتآمرها على محمد مرسي والانقلاب عليه بدات تفقد زعامتها العربية والآسلامية مرورا بحربها على اليمن وتدخلاتها لإزالة نظام بشار بشكل غير واضح ،
كونها تستاسد لتثبيت انقلاب السيسي رغم انه يخالفها بتحالفه مع نظام بشار ، وأخيرا محاصرة قطر واتهام حماس بالإرهاب ، وتركت عدوتها الاولى ايران وتفرغت للاخوان ، هذه دلائل تشير انها تسير نحو الهاوية ، و الذي سيهوي بها هي الإمارات اولا وأخيرا . وستبقى الإمارات وإيران الجارتين الصديقتين .
لو حكام العرب بيشعورو انه عندهم شعوب ترفض الذل وان تساق مثل البهائم لحسبت حساب الى اي خطوة يخطونها
فخار بيكسر بعضه
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين
وقد ورد في البيانات ال 12 الصادرة من مكتب الملك سلمان حينها بشكر الامير بن نايف على ماقدمه لوطنه ودينه
فهل هكذا يكون الشكر من الأمير الصغير المندفع !
وجزاء بن نايف جزاء سنمار وأبومسلم الخراساني
انا مش شايف اكثر من هيك نفاق وخداع. يقبل يديه واراد تقبيل قدمه امام التلفاز وفي خلف الكواليس يجرده من حرسه ويضعوه تحت الاقامة الجبرية. لم اشهد قبل ذلك اكثر من هذا المكر! انه المكر السعودي!
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (ماذا يجري في السعودية؟)
السعودية ربما تشهد ارتباكا داخليا نتيجة ابعاد محمد بن نايف عن ولاية العهد لصالح محمد بن سلمان. وكذلك ابعاده عن وزارة الداخلية والتي كان يشغلها منذ 15 عاما ، حينما كان ولي العهد الجديد مراهقا يافعا وابن 16 عاما. ولربما يكون لترامب يد داعمة لهذا الحراك السعودي الجديد بالرغم من سياسة ابن نايف المتناغمة مع سياسة امريكا في حرب( البلاهوادة) ضد الحركات الجهادية الاسلامية السنية، كالقاعدة واخواتها،طوال تربعه على هرم وزارة الداخلية واذرعها الامنية جميعا.
ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار ان(الأطراف المتضررة من عملية وراثة العرش قد تتحرّك، إن لم يكن للحفاظ على مصالحها، فللحد من خسائرها)
دوامة ولاية العهد في السعودية قد تحسم لصالح الوضع الجديد حرصا على تماسك العائلة الحاكمة، ولكن الاخطر هو ورطة حرب اليمن و{ الاستقطاب العجيب الحاصل في منطقة الخليج، والحصار ضد قطر، الذي تبدو فيه السعودية، المرتبكة من صعود بن سلمان السريع، مقطورة إلى سياسات ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد التي لا تؤدي، عمليّاً، إلا إلى خدمة طرفين إقليميين واضحين: إيران، التي ابتعدت عن كونها هدف المواجهة (التي اتجهت بوصلتها الآن إلى قطر وتركيا)، وإسرائيل التي تمنّي نفسها بحلف يفتح يدها لإنهاء حركة «حماس» و«السلطة الفلسطينية» معاً.}
ولكي تتمتّع السعودية باستقرار امني داخلي واحترام شعبي عربي اسلامي عليها ان تعيد النظر في سياسة حصار قطر الذي يقوده محمدبن زايد ولا يستفبد منه الا ايران واسرائيل ؛وكذلك عليها ان تنبذ سياية التبعية لامريكا (ظل اسرائيل).وان تكون لغة المصلحة السعودية الحقيقية والمصلحة العربية الاسلامية والمصلحة الفلسطينية هي الفيصل في سياستها مع امريكا وغيرها.وقطعا، فان محاربة الصحوة الاسلامية السنية ومحاربة مجاهدي فلسطين وحماس هي سبب اكيد ومسمار قاتل في دولاب نهضة السعودية وازدهارها واستقرارها.
الوضع الجديد لسلامة المواطنين بالمملكة السعودية هو :
إما أن تنافق وتطبع وإما أن تمتنع عن التعليق خاصة بتويتر !
ولا حول ولا قوة الا بالله
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺮﻭﺵ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ !.
ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻷﻣﻦ ، ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻘﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﺼﻨﺔ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﻭ ﺇﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻛﺂﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻠﺔ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﺎﺗﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻳﻀﺤﻚ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻳﻀﺤﻚ ﺃﺧﻴﺮﺍ !.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﺏ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ،ﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻩ ،ﺍﻟﻤﻜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺗﻪ ،ﺍﻟﻤﻘﻬﻮﺭ ،ﺍﻟﻤﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺑﺸﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺬﻝ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﻥ ﻭﺳﻠﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻀﺤﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺜﻮﺭ،ﻭ ﻳﺘﻌﺜﺮ ،ﻭﻳﻨﺘﺰﻉ ﺣﻘﻪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻧﺴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻑ ،ﻭﻋﺒﺮﺕ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ :
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ …
ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ ..
ﻛﻤﺎﺗﺴﺎﻗﻄﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻗﻄﺖ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺮﻭﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﺎﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺄﺧﺬ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻌﻮﺑﻬﺎ ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺜﻴﺮﺍﻥ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻮﺩ … ﻓﻴﻮﻡ ﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺮﺏ ﻓﺈﻥ ﺭﺅﻭﺳﺎ ﺍﻳﻨﻌﺖ ﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﻗﻄﺎﻓﻬﺎ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻓﺴﻴﻔﻴﺴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺟﻨﺪﺍﺕ .
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺏ ،ﻓﺎﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺻﺪﺍﻗﺔ ﻭﻋﻄﺎﺀ ﻓﺨﻼﺹ ﻭﺇﻧﻘﻀﺎﺽ …
كاتب موريتاني